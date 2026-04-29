BCR baseball leaderboard, April 29

Here’s a look at Bureau County baseball leaders for the 2026 season:
|Batting
|H
|AB
|AVG.
|G. Burr (SB)
|19
|40
|.475
|M. Baker (SB)
|27
|62
|.435
|AJ Hermes (SB)
|22
|56
|.393
|L. Philhower (BV)
|17
|45
|.378
|N. Morton (P)
|13
|37
|.351
|B. Curran (H)
|20
|57
|.351
|B. Foster (BV)
|15
|43
|.349
|G. Ferrari (SB)
|20
|58
|.345
|R. Saini (SB)
|21
|62
|.339
|B. Shaw (P)
|13
|39
|.333
|J. Oester (P)
|12
|38
|.316
|C. Benavidez (P)
|11
|35
|.314
|R. Maynard (BV)
|12
|39
|.308
|D. Taylor (BV)
|13
|43
|.302
Runs: L. Bryant (H) 24, G. Bickett (H) 19, L. Philhower (BV) 18, B. Curran (H) 18, G. Burr (SB) 16, J. Pinter (H) 16, B. Shaw (P) 15, H. Edgcomb (H) 15, B. Foster (BV) 13, N. Plym (H) 13, D. Taylor (BV) 12, G. Ferrari (H) 12, J. Curran (H) 11, R. Saini (SB) 11, G. Dinges (SB) 11, B. Carrington (BV) 10, J. Oester (P) 10, AJ Hermes (SB) 9
RBIs: M. Baker (SB) 22, B. Curran (H) 20, J. Pinter (H) 19, Car. Riva (SB) 19, G. Burr (SB) 16, B. Foster (BV) 16, N. Plym (H) 15, G. Ferrari (H) 14, G. Ferrari (H) 14, G. Bickett (H) 13, D. Taylor (BV) 11, R. Maynard (BV) 11, J. Curran (H) 11, J. Oester (P) 9, G. Dinges (SB) 9
Doubles: R. Saini (SB) 8, G. Burr (SB) 6, J. Pinter (H) 6, M. Baker (SB) 5, L. Bryant (H) 5, G. Ferrari (H) 4, A. Hermes (SB) 3, S. Brokaw (P) 3, B, Curran (H) 3, G. Bickett (H) 3, G. Dinges (SB) 3, AJ Hermes (SB) 3, L. Philhower (BV) 2, B. Carrington (BV) 2, B. Shaw (P) 2, H. Sayler (P) 2, J. Oester (P) 2,
Triples: G. Burr (SB) 2, L. Philhower (BV) 1, Ca. Riva (SB) 1, AJ Hermes (SB) 1
Home runs: M. Baker (SB) 4, G. Burr (SB) 2, B. Shaw (P) 2, B. Curran (H) 1, L. Bryant (H) 1, J. Pinter (H) 1, L. Philhower (BV) 1, B. Carrington (BV) 1
Stolen bases: G. Bickett (H) 29, L. Bryant (P) 17, B. Curran (H) 16, H. Edgcomb (H) 11, B. Shaw (P) 10, J. Pinter (H) 10, Foster (BV) 9, J. Oester (P) 8, L. Philhower (BV) 8, S. Brokaw (P) 6, G. Ferrari (SB) 6
|Pitching
|IP
|H
|R
|ER
|W-L
|ERA
|L. Philhower (BV)
|22.2
|10
|8
|4
|2-1
|1.24
|D. Howlett (BV)
|22.2
|23
|14
|16
|3-0
|1.86
|A. Tomsha (SB)
|18.1
|15
|11
|5
|2-0
|1.91
|R. Jagers (P)
|21.2
|16
|8
|6
|2-1
|1.94
|B. Curran (H)
|27.2
|33
|21
|9
|1-3
|2.28
|L. Bryant (H)
|24.2
|25
|10
|9
|3-2
|2.55
|G. Ferrari (SB)
|29
|25
|15
|11
|4-2
|2.66
|N. Plym (H)
|28
|26
|16
|12
|3-0
|3.00
|J. Curran (H)
|7
|7
|8
|3
|1-0
|3.00
|S. Bosi (H)
|22.1
|22
|16
|11
|4-0
|3.45
|G. Dinges (SB)
|23
|14
|17
|13
|4-1
|3.96
|R. Saini (SB)
|31.1
|25
|22
|18
|2-1
|4.02
Strikeouts: R. Saini (SB) 43, G. Ferrari (SB) 39, L. Philhower (BV) 37, S. Bosi (H) 31, G. Dinges (SB) 35, L. Bryant (H) 28, B. Curran (H) 22, B. Foster (BV) 21, R. Jagers (P) 20, N. Plym (H) 17, N. Morton (P) 12, J. Oester (P) 10
Saves: B. Curran (H) 1, J. Oester (P) 1, A. Tomsha (SB) 1