BCR baseball leaderboard, April 29

St. Bede's Maks Baker gets a hit against Serena on Friday, April 24, 2026 at St. Bede Academy.

St. Bede's Maks Baker is leading the Bureau County area with four home runs and 22 RBIs while ranked second in hitting behind teammate Gus Burr (.475) with a .435 average. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at Bureau County baseball leaders for the 2026 season:

BattingHABAVG.
G. Burr (SB)1940.475
M. Baker (SB)2762.435
AJ Hermes (SB)2256.393
L. Philhower (BV)1745.378
N. Morton (P)1337.351
B. Curran (H)2057.351
B. Foster (BV)1543.349
G. Ferrari (SB)2058.345
R. Saini (SB)2162.339
B. Shaw (P)1339.333
J. Oester (P)1238.316
C. Benavidez (P)1135.314
R. Maynard (BV)1239.308
D. Taylor (BV)1343.302

Runs: L. Bryant (H) 24, G. Bickett (H) 19, L. Philhower (BV) 18, B. Curran (H) 18, G. Burr (SB) 16, J. Pinter (H) 16, B. Shaw (P) 15, H. Edgcomb (H) 15, B. Foster (BV) 13, N. Plym (H) 13, D. Taylor (BV) 12, G. Ferrari (H) 12, J. Curran (H) 11, R. Saini (SB) 11, G. Dinges (SB) 11, B. Carrington (BV) 10, J. Oester (P) 10, AJ Hermes (SB) 9

RBIs: M. Baker (SB) 22, B. Curran (H) 20, J. Pinter (H) 19, Car. Riva (SB) 19, G. Burr (SB) 16, B. Foster (BV) 16, N. Plym (H) 15, G. Ferrari (H) 14, G. Ferrari (H) 14, G. Bickett (H) 13, D. Taylor (BV) 11, R. Maynard (BV) 11, J. Curran (H) 11, J. Oester (P) 9, G. Dinges (SB) 9

Doubles: R. Saini (SB) 8, G. Burr (SB) 6, J. Pinter (H) 6, M. Baker (SB) 5, L. Bryant (H) 5, G. Ferrari (H) 4, A. Hermes (SB) 3, S. Brokaw (P) 3, B, Curran (H) 3, G. Bickett (H) 3, G. Dinges (SB) 3, AJ Hermes (SB) 3, L. Philhower (BV) 2, B. Carrington (BV) 2, B. Shaw (P) 2, H. Sayler (P) 2, J. Oester (P) 2,

Triples: G. Burr (SB) 2, L. Philhower (BV) 1, Ca. Riva (SB) 1, AJ Hermes (SB) 1

Home runs: M. Baker (SB) 4, G. Burr (SB) 2, B. Shaw (P) 2, B. Curran (H) 1, L. Bryant (H) 1, J. Pinter (H) 1, L. Philhower (BV) 1, B. Carrington (BV) 1

Stolen bases: G. Bickett (H) 29, L. Bryant (P) 17, B. Curran (H) 16, H. Edgcomb (H) 11, B. Shaw (P) 10, J. Pinter (H) 10, Foster (BV) 9, J. Oester (P) 8, L. Philhower (BV) 8, S. Brokaw (P) 6, G. Ferrari (SB) 6

PitchingIPHRERW-LERA
L. Philhower (BV)22.210842-11.24
D. Howlett (BV)22.22314163-01.86
A. Tomsha (SB)18.1151152-01.91
R. Jagers (P)21.216862-11.94
B. Curran (H)27.2332191-32.28
L. Bryant (H)24.2251093-22.55
G. Ferrari (SB)292515114-22.66
N. Plym (H)282616123-03.00
J. Curran (H)77831-03.00
S. Bosi (H)22.12216114-03.45
G. Dinges (SB)231417134-13.96
R. Saini (SB)31.12522182-14.02

Strikeouts: R. Saini (SB) 43, G. Ferrari (SB) 39, L. Philhower (BV) 37, S. Bosi (H) 31, G. Dinges (SB) 35, L. Bryant (H) 28, B. Curran (H) 22, B. Foster (BV) 21, R. Jagers (P) 20, N. Plym (H) 17, N. Morton (P) 12, J. Oester (P) 10

Saves: B. Curran (H) 1, J. Oester (P) 1, A. Tomsha (SB) 1

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL