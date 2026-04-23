BCR softball leaderboard

Here’s a look at Bureau County softball leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede as of Wednesday, April 22:
|Batting
|H
|AB
|AVG.
|H. Heiberger (SB)
|27
|44
|.614
|A. Oertel (P)
|32
|55
|.582
|A. Balestri (SB)
|33
|64
|.516
|E. Burke (SB)
|20
|41
|.488
|K. Haage (BV)
|18
|41
|.439
|L. Bosnich (SB)
|15
|36
|.417
|E. Slingsby (SB)
|28
|63
|.444
|L. Griggs (SB)
|16
|33
|.444
|A. Delphi (H)
|NA
|NA
|.421
|C. Morris (H)
|NA
|NA
|.410
|E. Wright (BV)
|15
|37
|.405
|M. Hecht (P)
|20
|50
|.400
|C. Keutzer (P)
|19
|52
|.365
|A. Jamison (BV)
|12
|34
|.353
|K. Wahl (BV)
|6
|17
|.353
|K. Lawson (P)
|18
|53
|.340
|I. Gibson (P)
|18
|54
|.333
Runs: A. Oertel (P) 26, Lawson (P) 20, E. Slingsby (SB) 18, Hecht (P) 17, L. Bosnich (SB) 15, C. Keutzer (P) 14, L. Griggs (SB) 13, I. Gibson (P) 12, E. Wright (BV) 11, S. Rutledge (P) 10, K. Haage (BV) 10, A. Carrington (BV) 9
RBIs: A. Oertel (P) 31, A. Balestri (SB) 30, H. Heiberger (SB) 18, I. Gibson (P) 16, L. Bosnich (SB) 16, P. Hansen (P) 15, K. Lawson (P) 14, E. Burke (SB) 14, L. McClain (SB) 13, E. Slingsby (SB) 12, L. Griggs (SB) 12, M. Strauch (SB) 11, K. Trujillo (BV) 11, A.Jamison (BV) 9, E. Wright (BV) 8
Doubles: A. Oertel (P) 12, E. Wright (BV) 7, I. Gibson (P) 6, A. Balestri (SB) 6, A. Delphi (H) 6, A. Jamison (BV) 5, Lawson (P) 4
Triples: A. Oertel (P) 2, C. Etheridge (P) 1, K. Haage (BV) 1, K. Wahl (BV) 1, A. Carrington (BV) 1
Home runs: A. Oertel (P) 7, K. Lawson (P) 5, L. Bosnich (SB) 4, A. Balestri (SB) 3, E. Burke (SB) 3, I. Gibson (P) 2, B. Larson (H) 2, H. Heiberger (SB) 2, P. Hansen (P) 1
Stolen bases: C. Keutzer (P) 17, E. Slingsby (SB) 13, E. Burke (SB) 9, A. Oertel (P) 8, M. Hecht (P) 7, C. Pellegrini (H) 7, L. Bosnich (SB) 7, I. Gibson (P) 6, K. Lawson (P) 5, S. Rutledge (P) 5, H. Heiberger (SB) 5
|Pitching
|IP
|H
|R
|ER
|W-L
|ERA
|A. Oertel (P)
|14
|15
|5
|4
|2-0
|2.00
|M. Strauch (SB)
|65
|55
|31
|24
|9-2
|2.58
|P. Hansen (P)
|34
|26
|15
|29
|3-2
|3.42
|M. Maubach (BV)
|62.2
|83
|53
|35
|4-5
|3.91
|R. Reviglio (P)
|51
|74
|42
|36
|6-2
|4.94
|C. Rossi (SB)
|34.1
|46
|29
|26
|5-1
|5.30
Wins: M. Strauch (SB) 9, R. Reviglio (P) 6, C. Rossi (SB) 5, P. Hansen (P) 3, Oertel (P) 2, M. Maubauch (BV),
Strikeouts: M. Strauch (SB) 64, Krewer (H) 61, M. Maubach (BV) 54, C. Rossi (SB) 30, R. Reviglio (P) 36, P. Hansen (P) 22, A. Oertel (P) 14