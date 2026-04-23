BCR softball leaderboard

Princeton's Avah Oertel blasts a home run Thursday at Kewanee. The Boilermakers won 5-3.

Princeton juniors Avah Oertel leads the area in all hitting categories with the exception of batting average, where she stands No. 2. (Photo provided by Tim Atwell)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at Bureau County softball leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede as of Wednesday, April 22:

BattingHABAVG.
H. Heiberger (SB)2744.614
A. Oertel (P) 3255.582
A. Balestri (SB)3364.516
E. Burke (SB)2041.488
K. Haage (BV)1841.439
L. Bosnich (SB)1536.417
E. Slingsby (SB)2863.444
L. Griggs (SB)1633.444
A. Delphi (H)NANA.421
C. Morris (H)NANA.410
E. Wright (BV)1537.405
M. Hecht (P)2050.400
C. Keutzer (P)1952.365
A. Jamison (BV)1234.353
K. Wahl (BV)617.353
K. Lawson (P)1853.340
I. Gibson (P)1854.333

Runs: A. Oertel (P) 26, Lawson (P) 20, E. Slingsby (SB) 18, Hecht (P) 17, L. Bosnich (SB) 15, C. Keutzer (P) 14, L. Griggs (SB) 13, I. Gibson (P) 12, E. Wright (BV) 11, S. Rutledge (P) 10, K. Haage (BV) 10, A. Carrington (BV) 9

RBIs: A. Oertel (P) 31, A. Balestri (SB) 30, H. Heiberger (SB) 18, I. Gibson (P) 16, L. Bosnich (SB) 16, P. Hansen (P) 15, K. Lawson (P) 14, E. Burke (SB) 14, L. McClain (SB) 13, E. Slingsby (SB) 12, L. Griggs (SB) 12, M. Strauch (SB) 11, K. Trujillo (BV) 11, A.Jamison (BV) 9, E. Wright (BV) 8

Doubles: A. Oertel (P) 12, E. Wright (BV) 7, I. Gibson (P) 6, A. Balestri (SB) 6, A. Delphi (H) 6, A. Jamison (BV) 5, Lawson (P) 4

Triples: A. Oertel (P) 2, C. Etheridge (P) 1, K. Haage (BV) 1, K. Wahl (BV) 1, A. Carrington (BV) 1

Home runs: A. Oertel (P) 7, K. Lawson (P) 5, L. Bosnich (SB) 4, A. Balestri (SB) 3, E. Burke (SB) 3, I. Gibson (P) 2, B. Larson (H) 2, H. Heiberger (SB) 2, P. Hansen (P) 1

Stolen bases: C. Keutzer (P) 17, E. Slingsby (SB) 13, E. Burke (SB) 9, A. Oertel (P) 8, M. Hecht (P) 7, C. Pellegrini (H) 7, L. Bosnich (SB) 7, I. Gibson (P) 6, K. Lawson (P) 5, S. Rutledge (P) 5, H. Heiberger (SB) 5

PitchingIPHRERW-LERA
A. Oertel (P)1415542-02.00
M. Strauch (SB)655531249-22.58
P. Hansen (P)342615293-23.42
M. Maubach (BV)62.28353354-53.91
R. Reviglio (P) 517442366-24.94
C. Rossi (SB)34.14629265-15.30

Wins: M. Strauch (SB) 9, R. Reviglio (P) 6, C. Rossi (SB) 5, P. Hansen (P) 3, Oertel (P) 2, M. Maubauch (BV),

Strikeouts: M. Strauch (SB) 64, Krewer (H) 61, M. Maubach (BV) 54, C. Rossi (SB) 30, R. Reviglio (P) 36, P. Hansen (P) 22, A. Oertel (P) 14

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL