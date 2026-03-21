Woodland Elementary, Jr. High announces 3rd quarter honor roll

Woodland Elementary and Junior High schools south of Streator have announced their 3rd quarter honor rolls, recognizing students for academic achievement.
4th Grade High Honors
Michael Adams, Tealy Burnley, Linus Coley, Luca Gilkerson, Jace Handzus, Zeppelin Kissell, Henley Long, Hannah Marsinko, Jacob Ostring, Matthew Parcher, Colby Reel, Henry Reel, Averi Rowney, Madelyn Sass, Eli Torres, Charlotte Venturi, Grace Weimer
4th Grade Honors
Bentley Dedic, Callie Defenbaugh, Raiya Follmer, Garrett Gragson, Jeremiah Granados, Mason Koetz, Jack Losey, Sage Phillips, Barbara Simmons, Richard Simmons, Abel Stephens, Skyla Taylor
5th Grade High Honors
Onyx Carrillo, Caroline Centko, Gwen Chapman, Reese Handzus, Brooklyn Hunt, Gracie James, Colson Jones, Piper Lefler, Summer Long, Valentina Rodriguez, Sophie Rogers, Brooke Sass, Gwen Wissen
5th Grade Honors
Ava Adams, Izach Carlton, Todd Hollander
6th Grade High Honors
Jersey Armour, Wesley Bennett, Olivia Decker, Jacey Emanuelson, Scarlette Gee, Jena Johnson, Ryder Muse, Gracelynn Ondek, David Ostring, Vrushal Patel, Liliana Reel, Victoria Reel, Adalyn Renken, Annagail White
6th Grade Honors
Tori Brown, Jermaine Burnley, Jayden McCranie, Aubrey McMeen, Landon Meinders, Andrew Salisbury, Owen Starkey, Wyatt Stephens, Jacelyn Wachowski
7th Grade High Honors
Rylee Reel
7th Grade Honors
Priscilla Arevalo, Avery Brust, Erin Christie, Kaiden Clift, Quintin Clift, Arayah Day, Hannah Decker, Hannah Dedic, Easton Defenbaugh, Monroe Denham, Stanley Duda, Lianna Flores, Briggs Handzus, Chaislie Scassiferro, Jacob Simmons
8th Grade High Honors
Anya Bussell, Owen DeMoss, Kaylynn Gragson, Caelan Jenkins, Josephine Johnson, Jaylin Lowe, Vivien McCoy, Henry Shockley, Grayson Wissen
8th Grade Honors
Molly Chismarick, Kai’Lee Fowlers, Jasmine Garza, Piper Grubaugh, Ellie Jones, Elizabeth Reel, Mariah Rush, Gabryella Stith, Jaydan Walker