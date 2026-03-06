Shaw Local

Oglesby Washington School announces second trimester honor rolls

Students recognized for academic achievement in grades 6-8

By Tom Collins

Oglesby Washington School released its honor and high honor rolls for the second trimester of the 2025-26 school year.

HONOR ROLL

Sixth Grade

Liam Benedetti, Jordan Bollinger, Robert Henry, Bram Kinzer, Bentley McFadin, Payzlie Miller, Mila Peradotti, and Harper Quiles

Seventh Grade

Olivia Barnhart, Madisyn Engel, Araceli Guadarrama, Junie Hancock, Stella Harty, Shaylynn Keckler, Avery Klinefelter, Kash Mathesius, Jiselle Salazar, Felix Shapiro, and Haylee Swiskoski

Eighth Grade

Jett Arkins, Elayna Delgado, Georgia Grosenbach, Landen Halm, Ethan Haradon, Madison Hill, Addison Sesto, Kensley Turczyn

HIGH HONOR ROLL

Sixth Grade

Leana Asani, Bryleigh Camenisch, Declan Dahl, Camden Deegan, Lincoln Hammers, Grace Knutson, Carter Mann, Ruby Martin, Keigan Olson, Dexter Rigby, and Jonah Thorson

Seventh Grade

Logan Balestri, Isabella Hawley, Nathan Jarosz, Mackenzie Kalita, Brody Kramarsic, Michael Padilla, Elliana Ramirez, Lilabeth Skodachek, Lucas Straughn, Aiden Zavsza, and Levi Zermeno

Eighth Grade

Natalie Baker, Gabrianna Cervantes, Aubrie Emmerling, Laney Gardner, Aubrey Hale, Laiken Halm, Lydia Kamnikar, Ariella Margis-Ragazincky, Easton Strand, Leslee Thompson, and Vincent Wren

