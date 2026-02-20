Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

BCR Boys Basketball Leaderboard, Feb. 20

A look area boys basketball statistical leaders based on available stats

Hall senior Braden Curran shoots over Princeton's Hayden Sayler in the first half of Friday's Three Rivers game in Spring Valley. The Red Devils rallied in the second half for a 57-51 victory.

Hall senior Braden Curran shoots over Princeton's Hayden Sayler in last week's Three Rivers game in Spring Valley. He is leading the Red Devils in scoring (12.9) and rebounding (6.5). (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus
ScoringGPPTSPPG
G. Ferrari (SB)2844515.9
B. Curran (H)2942414.6
C. Gruber (BV)14.6
J. Mason (P)1618711.7
C. Sterling (H)2122110.5
G. Lanham (P)1616210.1
B. Foster (BV)9.9
L. Philhower (BV)9.7
J. Mucha (P)161559.7
J. Oester (P)161529.5
N. Plym (H)292759.5
A. Tomsha (SB)282589.2
ReboundingGPREBRPG
G. Ferrari (SB)282097.5
G. Ross (SB)281947.2
B. Curran (H)291866.4
C. Sterling (H)211326.3
B. Foster (BV)6.0
D. Martin (BV)5.7
R. Jagers (P)16785.2
B. Foster (BV)4.5
J. Mason (P)16684.5
AssistsGPASTAPG
G. Burr (SB)28803.3
C. Riva (SB)28792.9
C. Chhimm (BV)2.9
L. Philhower (BV)2.9
G. Lanham (P)16392.6
R. Jagers (P)16352.3
G. Bickett (H)29652.2
J. Oester (P)16332.2
G. Dinges (SB)27582.1
N. Plym (H)29572.0
StealsGPSTLSSPG
B. Curran (H)29772.7
G. Lanham (P)16392.1
C. Sterling (H)18362.0
B. Foster (BV)1.8
G. Dinges (SB)37421.6
L. Philhower (BV)1.4
C. Gruber (BV)1.4
C. Riva (SB)28391.4
L. Bryant (H)29411.4
BlocksGPBLKSBPG
G. Ross (SB)28270.96
B. Curran (H)29180.62
G. Ferrari (SB)28130.46
Free throw shootingFTMFTAPCT.
N. Plym (H)4049.816
R. Jagers (P)2126.808
J. Mucha (P)1215.800
A. Tomsha (SB)1215.800
C. Riva (SB)2329.793
G. Dinges (SB)3848.792
G. Bickett (H)3545.778
L. Bryant (H)1624.750
Field goal shootingFGMFGAPCT.
B. Curran (H)175356.492
C. Sterling (H)96195.490
G. Ross (SB)87195.450
3-PT shootingFGMFGAPCT.
J. Mucha (P)3281.395
A. Tomsha (SB)76200.380
C. Riva (SB)3490.378
J. Andrake (H)2670.371
J. Oester (P)1135.314
L. Bryant (H)1963.302
G. Lanham (P)2069.290
G. Ferrarri (SB)2697.268
Team offenseGPPTSAVG
St. Bede281,64558.8
Bureau Valley261,42955.0
Princeton301,62654.2
Hall301,59953.3
Team defenseGPPTSAVG
St. Bede281,50153.6
Hall301,63654.5
Bureau Valley261,43955.3
Princeton302,01267.1
BCRBCR SportsBureau Valley PrepsHall PrepsPrinceton PrepsSt. Bede Preps
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL