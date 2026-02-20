BCR Boys Basketball Leaderboard, Feb. 20

|Scoring
|GP
|PTS
|PPG
|G. Ferrari (SB)
|28
|445
|15.9
|B. Curran (H)
|29
|424
|14.6
|C. Gruber (BV)
|14.6
|J. Mason (P)
|16
|187
|11.7
|C. Sterling (H)
|21
|221
|10.5
|G. Lanham (P)
|16
|162
|10.1
|B. Foster (BV)
|9.9
|L. Philhower (BV)
|9.7
|J. Mucha (P)
|16
|155
|9.7
|J. Oester (P)
|16
|152
|9.5
|N. Plym (H)
|29
|275
|9.5
|A. Tomsha (SB)
|28
|258
|9.2
|Rebounding
|GP
|REB
|RPG
|G. Ferrari (SB)
|28
|209
|7.5
|G. Ross (SB)
|28
|194
|7.2
|B. Curran (H)
|29
|186
|6.4
|C. Sterling (H)
|21
|132
|6.3
|B. Foster (BV)
|6.0
|D. Martin (BV)
|5.7
|R. Jagers (P)
|16
|78
|5.2
|B. Foster (BV)
|4.5
|J. Mason (P)
|16
|68
|4.5
|Assists
|GP
|AST
|APG
|G. Burr (SB)
|28
|80
|3.3
|C. Riva (SB)
|28
|79
|2.9
|C. Chhimm (BV)
|2.9
|L. Philhower (BV)
|2.9
|G. Lanham (P)
|16
|39
|2.6
|R. Jagers (P)
|16
|35
|2.3
|G. Bickett (H)
|29
|65
|2.2
|J. Oester (P)
|16
|33
|2.2
|G. Dinges (SB)
|27
|58
|2.1
|N. Plym (H)
|29
|57
|2.0
|Steals
|GP
|STLS
|SPG
|B. Curran (H)
|29
|77
|2.7
|G. Lanham (P)
|16
|39
|2.1
|C. Sterling (H)
|18
|36
|2.0
|B. Foster (BV)
|1.8
|G. Dinges (SB)
|37
|42
|1.6
|L. Philhower (BV)
|1.4
|C. Gruber (BV)
|1.4
|C. Riva (SB)
|28
|39
|1.4
|L. Bryant (H)
|29
|41
|1.4
|Blocks
|GP
|BLKS
|BPG
|G. Ross (SB)
|28
|27
|0.96
|B. Curran (H)
|29
|18
|0.62
|G. Ferrari (SB)
|28
|13
|0.46
|Free throw shooting
|FTM
|FTA
|PCT.
|N. Plym (H)
|40
|49
|.816
|R. Jagers (P)
|21
|26
|.808
|J. Mucha (P)
|12
|15
|.800
|A. Tomsha (SB)
|12
|15
|.800
|C. Riva (SB)
|23
|29
|.793
|G. Dinges (SB)
|38
|48
|.792
|G. Bickett (H)
|35
|45
|.778
|L. Bryant (H)
|16
|24
|.750
|Field goal shooting
|FGM
|FGA
|PCT.
|B. Curran (H)
|175
|356
|.492
|C. Sterling (H)
|96
|195
|.490
|G. Ross (SB)
|87
|195
|.450
|3-PT shooting
|FGM
|FGA
|PCT.
|J. Mucha (P)
|32
|81
|.395
|A. Tomsha (SB)
|76
|200
|.380
|C. Riva (SB)
|34
|90
|.378
|J. Andrake (H)
|26
|70
|.371
|J. Oester (P)
|11
|35
|.314
|L. Bryant (H)
|19
|63
|.302
|G. Lanham (P)
|20
|69
|.290
|G. Ferrarri (SB)
|26
|97
|.268
|Team offense
|GP
|PTS
|AVG
|St. Bede
|28
|1,645
|58.8
|Bureau Valley
|26
|1,429
|55.0
|Princeton
|30
|1,626
|54.2
|Hall
|30
|1,599
|53.3
|Team defense
|GP
|PTS
|AVG
|St. Bede
|28
|1,501
|53.6
|Hall
|30
|1,636
|54.5
|Bureau Valley
|26
|1,439
|55.3
|Princeton
|30
|2,012
|67.1