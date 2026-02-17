IHSA boys basketball: Postseason schedules for every Illinois Valley team

Here are the IHSA boys basketball postseason schedules - regional play-in games through the state finals – for teams across the Illinois Valley.
Monday, February 23
Boys basketball: 3A Geneseo Regional – #9 Sterling at #8 Morris 6 p.m.; 2A Rock Falls Regional – #9 Aurora Central Catholic at Genoa-Kingston 6 p.m.; 2A Aurora Christian Regional – #10 Stillman Valley at No. 7 Sandwich 6 p.m.; 2A Wilmington Regional – #10 Westmont at #7 Bridgeview Universal 6:30 p.m.; 2A Farmington Regional – #9 Princeton at #8 Monmouth-Roseville 6 p.m.; 2A Rockridge Regional – #10 Rockridge at #7 Hall; 1A Somonauk Regional – #9 Lombard Prep at #7 Somonauk 6 p.m., #13 Mooseheart at #4 Morton Grove MCC (at Roycemore) 7 p.m., #12 Trinity Oaks at #5 Schaumburg Christian; 1A Serena Regional – #9 Midland at #8 Serena 6 p.m., #13 DePue at #4 Dwight 6 p.m., #12 Putnam Co. at #5 St. Bede 6 p.m.; 1A Woodland Regional – #10 Leland at #7 Henry-Sen. 6 p.m., #14 LaMoille at #3 Newark 6 p.m., #11 Amboy at #6 Gardner-S. Wilmington 6 p.m., #15 Earlville at #2 Woodland 6 p.m.; 1A Bureau Valley Regional – #15 Rockford Sacred Heart at #2 Eastland, #10 Polo at #7 West Carroll, #14 Hiawatha at #3 Orion 6 p.m., #11 Bureau Valley at #6 Fulton; 1A Knoxville Regional – #15 Knoxville at #2 Brimfield 6:30 p.m., #10 Monmouth United at #7 Roanoke-Benson 6 p.m., #14 Lowpoint-Washburn at #3 Fieldcrest 6 p.m., #11 West Central at #6 Peoria Heights; 1A Hoopeston Area Regional – #16 Iroquois West at #1 LeRoy 6 p.m., #9 Flanagan-Cornell at #7 Hoopeston Area 6 p.m., #13 Milford at #4 Clifton Central 6 p.m., #12 Watseka at #5 Heyworth 6 p.m.
Wednesday, February 25
Boys basketball: 3A La Salle-Peru Regional – #2 La Salle-Peru vs. #7 Dixon 6 p.m., #3 Ottawa vs. #5 Streator 7:30 p.m.; 3A Geneseo Regional – #1 Kankakee vs. Sterling/Morris winner 6 p.m., #4 Plano vs. #6 Geneseo 7:30 p.m.; 2A Rock Falls Regional – #1 Mendota vs. ACC/G-K winner 6 p.m., #4 Oregon vs. #6 Rock falls 7:30 p.m.; 2A Aurora Christian Regional – #2 Byron vs. Stillman Valley/Sandwich winner 6 p.m., #3 Aurora Christian vs. #5 Prophetstown 7:30 p.m.; 2A Wilmington Regional – #2 Wilmington vs. Westmont/Universal winner 6 p.m., #3 Peotone vs. #6 Seneca 7:30 p.m.; 2A Farmington Regional – #1 Sherrard vs. Princeton/MonRose winner 6 p.m., #4 Farmington vs. #5 Kewanee 7:30 p.m.; 2A Rockridge Regional – #2 PB Riverdale vs. Rockridge/Hall winner 6 p.m., #3 IVC vs. #6 Mercer Co. 7:30 p.m.; 1A Somonauk Regional – #1 Indian Creek vs. Lombard Prep/Somonauk winner 6 p.m., Mooseheart/MCC winner vs. Trinity Oaks/Schaumburg Christian winner 7:30 p.m.; 1A Serena Regional – #1 Marquette vs. Midland/Serena winner 6 p.m., DePue/Dwight winner vs. Putnam Co./St. Bede winner 7:30 p.m.; 1A Woodland Regional – Earlville/Woodland winner vs. Leland/Henry winner 6 p.m., LaMoille/Newark winner vs. Amboy/GSW winner 7:30 p.m. 1A Bureau Valley Regional – Sacred Heart/Eastland winner vs. Polo/West Carroll winner 6 p.m., Hiawatha/Orion winner vs. BV/Fulton winner 7:30 p.m.; 1A Knoxville Regional – Knoxville/Brimfield winner vs. United/Roanoke-Benson winner 6 p.m., LPW/Fieldcrest winner vs. West Central/Peoria Heights winner 7:30 p.m.; 1A Hoopeston Area Regional – Iroquois West/LeRoy winner vs. Flanagan-Cornell/Hoopeston winner 6 p.m., Milford/Clifton winner vs. Watseka/Heyworth winner 6 p.m.
Friday, February 27
Boys basketball: 3A La Salle-Peru Regional – championship: 7 p.m.; 3A Geneseo Regional – championship: 7 p.m.; 2A Rock Falls Regional – championship: 7 p.m.; 2A Aurora Christian Regional – championship: 7 p.m.; 2A Wilmington Regional – championship: 7 p.m.; 2A Farmington Regional – championship: 7 p.m.; 2A Rockridge Regional – championship: 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – championship: 7 p.m.; 1A Serena Regional – championship: 7 p.m.; 1A Woodland Regional – championship: 6 p.m. 1A Bureau Valley Regional – championship: 7 p.m.; 1A Knoxville Regional – championship: 7 p.m.; 1A Hoopeston Area Regional – championship: 7 p.m.
Tuesday, March 3
Boys basketball: 3A Ottawa Sectional – Morton Regional champion vs. L-P Regional champion 7 p.m.; 2A Mendota Sectional – Rock Falls Regional champion vs. Marengo Regional champion 7 p.m.; 2A Seneca Sectional – Herscher Regional champion vs. Wilmington Regional champion 7 p.m.; 2A IVC Sectional – Farmington Regional champion vs. Canton Regional champion 6 p.m., Tri-Valley Regional champion vs. Canton Regional champion 8 p.m.; 1A Amboy Sectional – Serena Regional champion vs. HBR Regional champion 7 p.m.; 1A Orion Sectional – Alleman Regional champion vs. Marian Regional champion 7 p.m.; 1A Monmouth United Sectional – Galva Regional champion vs. Tremont Regional champion 6 p.m.; 1A Danville Schlarman Sectional – Hoopeston Area Regional champion vs. Salt Fork Regional champion 7 p.m.
Wednesday, March 4
Boys basketball: 3A Ottawa Sectional – Geneseo Regional champion vs. Galesburg Regional champion 7 p.m.; 2A Mendota Sectional – Johnsburg Regional champion vs. Aurora Christian Regional champion 7 p.m.; 2A Seneca Sectional – Beecher Regional champion vs. Manteno Regional champion 7 p.m.; 1A Amboy Sectional – Somonauk Regional champion vs. Woodland Regional champion 7 p.m.; 1A Orion Sectional – Pearl City Regional champion vs. Bureau Valley Regional champion 7 p.m.; 1A Monmouth United Sectional – Rushville-Industry Regional champion vs. Knoxville Regional champion 6 p.m.; 1A Danville Schlarman Sectional – St. Theresa Regional champion vs. Lexington Regional champion 7 p.m.
Friday, March 6
Boys basketball: 3A Ottawa Sectional – championship: 7 p.m.; 2A Mendota Sectional – championship: 7 p.m.; 2A Seneca Sectional – championship: 7 p.m.; 2A IVC Sectional – championship: 7 p.m.; 1A Amboy Sectional – championship: 7 p.m.; 1A Orion Sectional – championship: 7 p.m.; 1A Monmouth United Sectional – championship: 6 p.m.; 1A Danville Schlarman Sectional – championship: 7 p.m.
Monday, March 9
Boys basketball: 3A NIU Supersectional – Ottawa Sectional champion vs. Woodstock North Sectional champion 6 p.m.; 2A Sterling Supersectional – IVC Sectional champion vs. Mendota Sectional champion 7 p.m.; 2A Pontiac Supersectional – Monticello Sectional champion vs. Seneca Sectional champion 7 p.m.; 1A Joliet Central Supersectional – Amboy Sectional champion vs. Momence Sectional champion 6 p.m.; 1A WIU Supersectional – Monmouth United Sectional champion vs. Orion Sectional champion 7 p.m.; 1A EIU Supersectional – Danville Schlarman Sectional champion vs. Macon Meridian Sectional champion 7 p.m.
Thursday, March 12
Boys basketball: IHSA State Finals (State Farm Center, Champaign-Urbana)
Friday, March 13
Boys basketball: IHSA State Finals (State Farm Center, Champaign-Urbana)
Saturday, March 14
Boys basketball: IHSA State Finals (State Farm Center, Champaign-Urbana)