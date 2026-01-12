Shaw Local

2026 Lyle King Princeton Invitational results

Princeton's Augustus Swanson wrestles Newman's Landon Near during the 62nd annual Lyle King Princeton Invitational on Saturday, Jan. 10, 2026 at Princeton High School. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Top 5 teams: 1. Coal City 272, 2. Vandalia 250, 3. Dixon 172, 4 Olympia 159.5, 5. GCMS 156; Princeton (88.5) finished 14th of 34 teams.

Championship matches: 106 - Paredes (Dix) def. Lower (RR) 8-2; 113 - Aug. Swanson (Pr) def. Near (SN) 7-5; 120 - Ragen (Dix) de. Frazier (Rood) 14-4; 126 - Waughtel (Van) def. Peterson (CC) 10-5; 132 - Philpot (Van) de. Wainwright (Riv) 10-9; 138 - Ehler (FO) def. Munsterman (CC) 6-0; 144 - Bryant (Por) def. Huchel (FO) 10-6; 150 - Widlowski (CC) def. Hinton (Van) 3-1; 157 - Babb (GCMS) def. Kenney (CC) 6-3; 165 - Zimmerman (Por) def. Etheridge (Pri) 12-8; 175 - Thies (Rox) def. Finch (CC) 7-5; 190 - Miller (Van) def. Julian (B) 3-0; 215 - Poyner (CC) def. Alaimo (RC) 5-1; 285 - Campbell (RB) def. Holloway (Oly) 13-1

Other Princeton results:

106 - Brady Peach (P) def. Young (Mo) 3-0, lost to Munsterman (CC) 7-0, def. Anaya (Cli) 6-0, lost to Sale (By) 15-0

113 - Augustus Swanson (P) def. Fane (Di) 10-1, def. Skelton (Ro) 18-3, def. Gaither (Oly) 14-3; Isaac Huffnagel (P) def. Wenger (Da) 3-0, lost to Drinkwine (RC) 3-0, def. Warden (RB) 3-0, def. McKinney (Lit) 6-0, lost to Skelton (Rox) 3-0

120 - Allister Swanson (P) lost to Damery (MZ) 14-6, lost to Hendrix (Rox) 15-0; Jacob Paull (P) def. Malagon (IVC) 3-0, lost to Filbright (Por) 6-3, def. Adamson (MC) 13-1, lost to Ballinger (Oly) 3-0

126 - Jaydon Cooke (P) lost to Martin (GCMS) 21-3, lost to Rangel (FO) 15-0

132 - Corbin Brown (P) lost to Yenor (MC) 13-12, def. Weber (Tre) 6-0, lost to Brucker (GCMS) 15-4; Eli Ozburn (P) lost to Sanchez (I) 6-1, lost to Brucker 3-0

165 - Casey Etheridge (P) def. Gutierrez (SN) 6-1, def. Miller (GSMS) 6-1, def. Lower (RR) 6-1

190 - Eli Berlin (P) def. Young (Tre) 3-0, lost to D’Orazio (CC) 14-2, def. Radtke (Clif) 3-0, def. Shaffer (Dix) 7-3, lost to Shultz (RC)

215 - Rhett Pearson (P) lost to Schradeya (Van) 5-0, def. Parkin (Tre) 3-0, lost to McEuen (Pit) 7-3

285 - Dalen Breezinski (P) lost to Sexton (GCMS) 3-0, lost to Mounts (RC) 7-0

