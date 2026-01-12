2026 Lyle King Princeton Invitational results

Top 5 teams: 1. Coal City 272, 2. Vandalia 250, 3. Dixon 172, 4 Olympia 159.5, 5. GCMS 156; Princeton (88.5) finished 14th of 34 teams.
Championship matches: 106 - Paredes (Dix) def. Lower (RR) 8-2; 113 - Aug. Swanson (Pr) def. Near (SN) 7-5; 120 - Ragen (Dix) de. Frazier (Rood) 14-4; 126 - Waughtel (Van) def. Peterson (CC) 10-5; 132 - Philpot (Van) de. Wainwright (Riv) 10-9; 138 - Ehler (FO) def. Munsterman (CC) 6-0; 144 - Bryant (Por) def. Huchel (FO) 10-6; 150 - Widlowski (CC) def. Hinton (Van) 3-1; 157 - Babb (GCMS) def. Kenney (CC) 6-3; 165 - Zimmerman (Por) def. Etheridge (Pri) 12-8; 175 - Thies (Rox) def. Finch (CC) 7-5; 190 - Miller (Van) def. Julian (B) 3-0; 215 - Poyner (CC) def. Alaimo (RC) 5-1; 285 - Campbell (RB) def. Holloway (Oly) 13-1
Other Princeton results:
106 - Brady Peach (P) def. Young (Mo) 3-0, lost to Munsterman (CC) 7-0, def. Anaya (Cli) 6-0, lost to Sale (By) 15-0
113 - Augustus Swanson (P) def. Fane (Di) 10-1, def. Skelton (Ro) 18-3, def. Gaither (Oly) 14-3; Isaac Huffnagel (P) def. Wenger (Da) 3-0, lost to Drinkwine (RC) 3-0, def. Warden (RB) 3-0, def. McKinney (Lit) 6-0, lost to Skelton (Rox) 3-0
120 - Allister Swanson (P) lost to Damery (MZ) 14-6, lost to Hendrix (Rox) 15-0; Jacob Paull (P) def. Malagon (IVC) 3-0, lost to Filbright (Por) 6-3, def. Adamson (MC) 13-1, lost to Ballinger (Oly) 3-0
126 - Jaydon Cooke (P) lost to Martin (GCMS) 21-3, lost to Rangel (FO) 15-0
132 - Corbin Brown (P) lost to Yenor (MC) 13-12, def. Weber (Tre) 6-0, lost to Brucker (GCMS) 15-4; Eli Ozburn (P) lost to Sanchez (I) 6-1, lost to Brucker 3-0
165 - Casey Etheridge (P) def. Gutierrez (SN) 6-1, def. Miller (GSMS) 6-1, def. Lower (RR) 6-1
190 - Eli Berlin (P) def. Young (Tre) 3-0, lost to D’Orazio (CC) 14-2, def. Radtke (Clif) 3-0, def. Shaffer (Dix) 7-3, lost to Shultz (RC)
215 - Rhett Pearson (P) lost to Schradeya (Van) 5-0, def. Parkin (Tre) 3-0, lost to McEuen (Pit) 7-3
285 - Dalen Breezinski (P) lost to Sexton (GCMS) 3-0, lost to Mounts (RC) 7-0