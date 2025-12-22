Extension offers conservation farming series

University of Illinois Extension will host a five-part educational series on conservation practices for farmers and landowners beginning Jan. 22.
The series focuses on conservation practices that improve soil health, support wildlife and enhance farm profitability across four area extension offices.
“Farmers are looking for ways to balance productivity with stewardship,” said Emily Hansen, University of Illinois Extension commercial agriculture educator. “This series provides research-based solutions that can make conservation work for both the land and the bottom line.”
The schedule includes:
Jan. 22: “Farming for Soil Health,” 10-11 a.m., La Salle County Extension Office. Topics include soil structure, fertility and resilience strategies.
Feb. 3: “Farming with Wildlife,” 10-11 a.m., Marshall-Putnam County Extension Office. Focus on bird habitat, deer and pollinator considerations.
Feb. 19: “Edge of Field Practices,” 10-11 a.m., Bureau County Extension Office. Topics include saturated buffers, bioreactors, constructed wetlands and prairie strips to reduce nutrient loss and improve water quality.
March 5: “Conservation Practices for Profitable Farms,” 10-11 a.m., Marshall-Putnam County Extension Office. Focus on strategies that protect resources while enhancing profitability.
March 20: “Conservation Conversations,” 10-11 a.m., La Salle County Extension Office. Communication techniques for discussing conservation practices between farmers and landowners.
Programs are free but advance registration is encouraged at go.illinois.edu/SustainableFarms.
For accommodations, contact Hansen at emhansen@illinois.edu or 815-224-0896.