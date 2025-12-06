Shaw Local

Bureau Valley wins in IESA Class 2A state quarterfinals, Princeton Logan falls in 3A play

By Kevin Hieronymus

The Bureau Valley Storm seventh-grade girls basketball team took another step closer to a Class 2A state championship with a quarterfinal win Saturday afternoon at Riverton High school.

The Storm defeated Riverdale Washington 37-20 with Ava Ferris scoring 11 points, Daelyn Benavidez 8, Tinley Yepsen 7, Mya Waites 6 and Kinley Gruber 5.

The Storm (22-1) return to action at 6:30 p.m. tonight against Greenfield (18-3), which defeat Albion 24-20.

In Class 3A state quarterfinals down the road at Auburn High School, Princeton Logan lost to Hillsboro 21-17. The Lions bow out at 17-4.

