Princeton’s Logan Junior High School high honor roll, 1st quarter 2025-26

Logan Junior High School in Princeton recently announced its high honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year.
High honor roll
Fifth grade: Duilio Sebastian Alvarado, Jayden M. Anderson, Bayli Ryan Bice, William Thomas Blanford, Emmett William Blogg, Stormi Grey Calderon, Bennett Anthony Carter, Jessa Jo Cassidy, Bennett Burr Davis, Aidan Ryan Fetzer, Eva Claire Fredericks, Evan John Gabrys, Elias Garcia, June Claire Glover, Parker Gene Gustafson, Tyler Joseph Gustafson, Rayelynn Marie Hartmann, Samuel Shepherd Heaton, Liam Edward Hofmann, Madelyn Jo Holland, Jaymesen Auguste Hubbard, Liam Albert Hubbard, Mia Alisabeth Jacobs, Daniel Joseph Kitchens, Alice Athena Kay Klein, Ella Leeann Laethem, Ella Maeve Linsey, Hazel Magnolia Lyon, Kate Mya Mabry, Easton Miles Mangrich, Bennett David Mathesius, Carson Bridger May, Nora Joyce McNabb, Aiden Wade Menerey, Rosalie Lynn Nelson, Ruby Frances Ohlson, Gavin Dean Ozburn, Ada Ajay Patel, Asher Jonah Pattar, Trenton James Pierson, Keagan Michael Prokes, Rylee Jo Puckett, Mackson Tyler Sandrock, Hudson Charles Sayler, Tessa Alexis Sayler, Grayson Eugene Scruggs, Wyatt Matthew Stalter, Graham Thomas Strouss, Jacob Clark Taylor, Avery Renee Trotter, Maxwell David Turner, Emmett John Vowels, Tanner William Widmer, Jaxson Judd Brendan Winters, Rowan Hazel Young
Sixth grade: Chloe Elizabeth Anderson, Brooke Elizabeth Beaber, Koby David Berlinski, Ettalynn Marjorie Blair, Olive Evangeline Boggs, Emmitt Wade Bohm, Peter Anthony Bonucci, Ashton David Cain, Brooklin Grace Cain, Kambelle Jean Cook, Isabelle Rose Cullum, Croix Nicholas Cumpton, Cole Matthew Dall, Charlotte Grace DeRose, Adyn Joesyph Dickey, Jayce Michael Ellberg, Karlee Janette Elliott, Oliver James Falkenhayn, Adelina Marie Gibson, Karter Alexander Gill, Harmony Elizabeth Gurley, Aubrey Marie Harris, Estella Faith Hattan, Brysan W. Hayden, Rori Jean Hayes, Jaxson Vincent Hofmann, Juniper Rose Hopkins, William Timothy Howard, Greyson Jeffrey Hubbard Gugerty, Elijah D. Johnson, Karissa Nicole Johnston, Kaylee Ann Johnston, Sophia E. Kautz Ayala, Nathan Austin Knaak, Edith Marie Krabill, Kota Alexander Kuhlmann, Olivia Jeanine Kunkel, Reagan Sharon Loiseau, Emmalyn Paige Love, Barrett Arthur Lyon, Rhylan Kael Maloy, Nolan Steven Matlick, Axel Blade Aries Maynard, Emerson Lynn McCauley, Brayden Andrew Mecum, Apollo Anthony Mencos, Jordan Azra Mendez, Aiden LJ Michalek, Lydia Francis Moore, Jeremy Mason Morales, Max Dano Morris, Jonah Thomas Nesbitt, Ariella Marie Nowatka, Sawyer Anthony Nyman, Anna June Ohlson, Chase Michael Wayne Oliver, Harper Addison Ori, Emmalynne Aurora Pinter, Serenity Ezmae Rodriguez, Anastasia Danielle Rucinski, Dawn Marie Schafer, Sophia Penelope Schirmer, Georgia Raye Schlender, Rilee Lynn Searle, Harper Grace Shaw, Avery Renee Sims, Addison Charlene Slutz, Eli Samuel Smith, Oakley Adelia Sprague, Abigail Faith Stewart, Elijah Robert Strickler, Ava Marie Taylor, Micah Angel Tegg, Reign Havoc Thomas, Chandler D. Thompson, Gunnar Clark Todd, Wyatt Anthony Vladika, Peyton Thomas Ward, Paxton Oliver Warren, Echo Aura Weime, Amelia Grace Whitfield, James Sampson Wiggin, William Ralph Williams, Carter Lee Wright, Myles Matthew Wright, Charlotte Rose Yepsen
Seventh grade: Allison Ann Anderson, Evelyn True Brown, Elyssa Grace Carlson, Eli Jacob Cochran, Joclyn Avery Cooney, Briinuh Nicole Mae DePauw, Ryker Alan Robert Drinkwine, Lauren Paige Driscoll, Hunter Anthony Droysen, Aubrey Lynn Dunn, James Louis Foley, Eli Christopher Gabrys, Jada Quinn Gartin, Kaitlin Nicole Gill, Gabriel Gage Glover, Kipton Seth Gutshall, Leena Grace Gutshall, Harper Marie Hodge, Kaden Ryker Jaques, Charlotte Ann Junis, Avery Marie May, Ashlyn Brooke McConnell, Abigail Jean Michlig, Lucy Anne Moats, Jaxson Reed Munson, Maycie Lorrayne Munson, Charlotte Grace Newton, Kara Leigh Otley, Avery Raine Pease, Matthew Granville Quick, Dezirae Aaliyah Rivas, Colin Jacob Schultz, McKenna Ann Strack, Jayden Sherman Taylor, Elizabeth Jane Trotter, Kiera Rose VandeVenter, Brecken Michael Waca, Kendall Murphy Walters, Alyxis Dorthea Watson, Evie Dawn Weyer
Eighth grade: Jameah D. Anderson, Theodore Louis Bonucci, Bryce Duggan Brandt, Ailyn Shantel CanoConsileon, Collin Joseph Dever, Breanna Grace Fetzer, Izaiah David Fox, Kalliope LittleFeather Gasperecz, Jeffrey Alexander Greenwell, Delilah Joy Gyurkovics, Grant Edward Hardy, Sophie Noelle Harp, Emma May Hensley, Emily Faith Jaeger, Liam Jay Johnson, Michael David Jones, Elizabeth Marie Keutzer, Kendall Renee Keutzer, William George Keutzer, Taleya Presley Kinsley, David Andrew Kirkpatrick, Lydia Jane Kyle, Harper Vaughan Linsey, William David Lyon, Ethan James Meyer, Layla Jo Monier, Gabriella Anna Mucha, Sadie Avery Ori, Sadie Evelyn Rutledge, Telly Summit Sanders, Harper Genevieve Sayler, Tucker Paul Schafer, Annabelle Elizabeth Schlender, Adleigh Francis Seitz, Elloise Rose Stocker, Tessa Jean Thornton, Ethan Lee Turpen, Fern Aline Unzicker, Sophia Rose Arlene Vest, Charley Angel Wade, Harper Claire Ward, Garrett Lee Widmer, Westyn Porter Widmer, Grant Michael Zimmerman