Marseilles Elementary School honor roll, 1st quarter 2025-2026

Marseilles Elementary School announced its honor roll for the first quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Audrey Elnora-Raine Frederick, Brenton Lee Gerlach, Jaxon A. Hart, Lillyanna Marie Huffman, Madison Louise Lowers, Chloe Madison Morris, Benjamin James Trager, Zoey Mae Trainor, Tyten Geronimo Ziel, Ava Nicole Bujnowski, Zachary Jason Byone, Raymond Michael Fico III, Natalie Rene Hartman, Karter Richard Hunt, Isaac Alexander Johnson, Austin Matthew Julian, Lincoln Michael Leslie, Aiden Giovanni Marabotti, Axel Ray Melland, Rylie Marie Provenzano, Kaylea Grace Smith, Carter James Stafford, Fionna Grace Wallace, Jaxon Matthew Wantroba, Emery Adam Woodhall, Marina Bay Merkland, Jadan Taylor Budach, Olivia Grace Harvala, Kaylee Ann Jerde, Kynzlee Sue Jerde, Payton Marie Wallace, Jessica Basem, Krystina Love Camacho, Gabriella Castillo, Sarah Shalom Ferrantino, Brooke Lynn Jarrett, McKenzie Jadore Kimmey, Austin James McKinnon, Sebastian Thiago Sanchez, Aidan John Witalka, Natalie Alex Basem, Caelyn Avery Hoye, Olivia Kay Joyce, SummerWind Dancer Kochan, Lydia Kate Larson, Rylin Faith Morey, Henrietta Leigh Schnauber, Harper Shaylynn Tredennick, Emma Frances Vicich, Aurora Joy Wallace
Honor roll
Seth Arthur Bellel, Anastasia Marie Fisher, Olivia Nicole Julian, Yunuem Lopez, Brody William Ruger, Lia Nicole Bujnowski, Joshua Nelson Celmer, Hudson Jon Robert Haw, Wyatt Tayler Magnafici, Amelia Renee McCray, Olivia Rose Willis, Chelsea Lynn Butler, Kamren Francisco Flores, Willow Rose Ker, Abigail Jean Melland, Maddix Curtis Smith, Wesley Jason Byone, Cody James Harseim, Noel Ledesma, Angel Xavier Ulmenstine, Lucy Sky Allene Vangelisti, Isabella Ann Budach, Tesla Caden Debias, Abraham Flores, Gunnar Kenneth Hoyt, Emma Anne Lane, Juliana Elizabeth Maloney