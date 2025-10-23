Shaw Local

Illinois Valley

BCR volleyball leaderboard, Oct. 23

Princeton's Caroline Keutzer sets the ball in the air as teammate Keely Lawson watches from behind on Thursday, Oct. 9, 2025 at Hall High School.

Princeton senior Caroline Keutzer is averaging 3.0 kills per set with an area-high 223 kills. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

A look at Bureau County statistical volleyball leaders. A-O is Amboy-Ohio

KillsSetsTotalAvg
C. Keutzer (P)742233.0
K. Coutts (H)621883.0
B. Doty (BV)671952.9
K. Lawson (P)741882.5
N. Potthoff (SB)691642.4
J. Anderson (A-O)621442.3
K. Davis (P)741582.1
K. Lucas (SB)641442.1
C. Morris (H)621101.8
M. Wetzel (BV)671281.9
M. Shipp (BV)671131.7
BlocksSetsTotalAvg
J. Pinter (SB)69771.11
M. Shipp (BV)67610.91
H. Waszkowiak (SB)69540.78
K. Lucas (SB)69390.56
K. Davis (P)74350.47
K. Maciczak (P)74270.36
E. House (BV)60200.33
N. Zamora (H)62130.30
AssistsSetsTotalAvg
M. Hecht (P)745707.7
E. McCook (H)623425.6
A. Balestri (SB)692593.8
L. Endress (BV)672473.7
L. Koehler (SB)692263.3
E. Mussche (BV)671642.4
DigsSetsTotalAvg
E. Wright (BV)673234.8
L. Bosnich (SB)692513.6
C. Pellegrini (H)622193.5
K. Coutts (H)622173.5
E. Bryant (H)612153.5
J. Anderson (A-O)621833.0
B. Helms (BV)651812.9
L. Endress (BV)671902.8
C. Driscoll (P)741972.7
K. Lawson (P)741042.0
K. Lopez (H)531102.1
E. Mussche (BV)671322.0
PointsSetsTotalAvg
A. Kyle (P)742093.0
K. Davis (P)741992.7
K. Maciczak (P)741032.5
L. Endress (BV)671422.1
E. Mussche (BV)671422.1
C. Pellegrini (H)621322.1
K. Coutts (H)621282.1
M. Hecht (P)741401.9
E. Bryant (H)621181.8
E. Wright (BV)671191.8
M. Shipp (BV)67991.5
AcesSetsTotalAvg
C. Pellegrini (H)62330.53
K. Coutts (H)62330.53
K. Potthoff (SB)69360.52
E. Wright (BV)67310.46
L. Endress (BV)67300.45
A. Kyle (P)74320.43
J. Anderson (A-O)62250.40
C. Keutzer (P)74280.38
B. Doty (BV)67230.34
E. Bryant (H)62210.34
K. Davis (P)41130.32
K. Lucas (SB)69190.28
K. Lawson (P)41110.27
E. Mussche (BV)46130.26
