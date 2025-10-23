BCR volleyball leaderboard, Oct. 23

A look at Bureau County statistical volleyball leaders. A-O is Amboy-Ohio
|Kills
|Sets
|Total
|Avg
|C. Keutzer (P)
|74
|223
|3.0
|K. Coutts (H)
|62
|188
|3.0
|B. Doty (BV)
|67
|195
|2.9
|K. Lawson (P)
|74
|188
|2.5
|N. Potthoff (SB)
|69
|164
|2.4
|J. Anderson (A-O)
|62
|144
|2.3
|K. Davis (P)
|74
|158
|2.1
|K. Lucas (SB)
|64
|144
|2.1
|C. Morris (H)
|62
|110
|1.8
|M. Wetzel (BV)
|67
|128
|1.9
|M. Shipp (BV)
|67
|113
|1.7
|Blocks
|Sets
|Total
|Avg
|J. Pinter (SB)
|69
|77
|1.11
|M. Shipp (BV)
|67
|61
|0.91
|H. Waszkowiak (SB)
|69
|54
|0.78
|K. Lucas (SB)
|69
|39
|0.56
|K. Davis (P)
|74
|35
|0.47
|K. Maciczak (P)
|74
|27
|0.36
|E. House (BV)
|60
|20
|0.33
|N. Zamora (H)
|62
|13
|0.30
|Assists
|Sets
|Total
|Avg
|M. Hecht (P)
|74
|570
|7.7
|E. McCook (H)
|62
|342
|5.6
|A. Balestri (SB)
|69
|259
|3.8
|L. Endress (BV)
|67
|247
|3.7
|L. Koehler (SB)
|69
|226
|3.3
|E. Mussche (BV)
|67
|164
|2.4
|Digs
|Sets
|Total
|Avg
|E. Wright (BV)
|67
|323
|4.8
|L. Bosnich (SB)
|69
|251
|3.6
|C. Pellegrini (H)
|62
|219
|3.5
|K. Coutts (H)
|62
|217
|3.5
|E. Bryant (H)
|61
|215
|3.5
|J. Anderson (A-O)
|62
|183
|3.0
|B. Helms (BV)
|65
|181
|2.9
|L. Endress (BV)
|67
|190
|2.8
|C. Driscoll (P)
|74
|197
|2.7
|K. Lawson (P)
|74
|104
|2.0
|K. Lopez (H)
|53
|110
|2.1
|E. Mussche (BV)
|67
|132
|2.0
|Points
|Sets
|Total
|Avg
|A. Kyle (P)
|74
|209
|3.0
|K. Davis (P)
|74
|199
|2.7
|K. Maciczak (P)
|74
|103
|2.5
|L. Endress (BV)
|67
|142
|2.1
|E. Mussche (BV)
|67
|142
|2.1
|C. Pellegrini (H)
|62
|132
|2.1
|K. Coutts (H)
|62
|128
|2.1
|M. Hecht (P)
|74
|140
|1.9
|E. Bryant (H)
|62
|118
|1.8
|E. Wright (BV)
|67
|119
|1.8
|M. Shipp (BV)
|67
|99
|1.5
|Aces
|Sets
|Total
|Avg
|C. Pellegrini (H)
|62
|33
|0.53
|K. Coutts (H)
|62
|33
|0.53
|K. Potthoff (SB)
|69
|36
|0.52
|E. Wright (BV)
|67
|31
|0.46
|L. Endress (BV)
|67
|30
|0.45
|A. Kyle (P)
|74
|32
|0.43
|J. Anderson (A-O)
|62
|25
|0.40
|C. Keutzer (P)
|74
|28
|0.38
|B. Doty (BV)
|67
|23
|0.34
|E. Bryant (H)
|62
|21
|0.34
|K. Davis (P)
|41
|13
|0.32
|K. Lucas (SB)
|69
|19
|0.28
|K. Lawson (P)
|41
|11
|0.27
|E. Mussche (BV)
|46
|13
|0.26