Illinois Valley Community College announces spring 2025 academic honors list

For the spring 2025 semester, the following students were named to the academic honors list at Illinois Valley Community College.

Students who earned a grade point average of 3.25 to 3.74 in six or more semester hours, listed by hometown, are:

Arlington – Blair Stuepfert

Blackstone – Zane Drysdale; Jena Easton; Shay McMeen; Jason Tate; Kyla Yedinak

Cedar Point – Elizabeth Jones

Cherry – Ellie Brooks; Gianna Kramer; Jacob Manfredini

Compton – Dessa Komitas, Jenah Sims

Cornell – Ella Derossett; Nancy Duran; Zandar Radke; Claire Sass

Dalzell – Alex Maldonade-Guzman, Chelsea Penney

Dana – Charlotte Badger, Ashton Watkins

De Pue – Karina Giron; Guadalupe Hurtado; Lizbeth Magallanes; Diego Maldonado; Fernando Morales; Jazmin Moreno; Kaylee Paz; Jessica Peterson; Giovanni Quintana; Yesenia Valle; Melanie Villagomez; Jasmine Morales; Lizbeth Paz

Dover – Olivia Colmore-Burns

Earlville – Matthew Farrell; Easton Fruit; Madelynn Glade; Dalia Hernandez; Lidia Hernandez; Macy Mahler; Rocco Morsovillo; Morgan Myre; Darlene Sparks; Carmen Trent

Fort Myers, Fla – Kaley Siemer

Gardener – Lexie Buis

Grand Ridge – Brian Gutierrez

Granville – Jaime Avila; Anthony Kasella; Kylee Moore; Kaden Nauman; Annamaria Serna; Cheyenne Smith; Lucas Strawn

Hennepin – Gary Boggio; Isabella Boggio; Emelia Bouxsein; Ava Hatton; James Irwin; Katelyn Liles; Lisa Myres; Terando Raymond

Henry – Shawn Nelson

Homer Glen – Raymond Bufka

La Moille – Julia Krueger; Abigail Michael; Sadie Quest; Nataleigh Wamhoff; Jillian Younger

La Salle – Nathali Aguirre; Marc Bucalo; Stephanie Carlos; Amanda Cook Fesperman; Michael Crawford; Alice Decker; Drew Depenbrock; Mikenna Despain; Rory Dirks; Jeffrey Fesperman; Christian Fox; Sydney Ganskop; Brayan Gonzalez; Johnathan Harmon; Kylie Hill; Austin Johnson; Melveen Jordan; Allison Kubiak; Ella Larson; Raymond Legrenzi; Luke Lewis; Madison Lonbein; Joshua Ludwig; Faith McCubbins; Ruby Mondragon; Avah Moriarty; Molly Mudge; Vanessa Nikischer; Jessica Noak; Seth Opsal; Haylee Pangrcic; Kristina Penaverde; Tyler Phillips; Vance Redlich; Francis Reynolds; Jasmine Rios; Starli Sakes; Jasmine Samolinski; Brianna Sanchez; Marissa Sanchez; Jonathan Sanchez Hernandez; Justin Scifers; Rosio Serna; Casey Shearer; Mary Sissel; Emma Smudzinski; Alexander Soto; Ty Terzick; Manessa Trench; Melissa Trinidad; Monica Trinidad; Katherine Zeller; Zachary Znaniecki

Lacon – Nathaniel Bickel

Ladd – Robert Groleau; Maci Kelly; Ryan Slingsby; Paige Worden

Leland – Serenity Guzman

Lockport – James McGuire

Long Point – Stephanie Clift ; , Lacee Essman ; , Av Weidert

Lostant – Lainy Boawn; Matthew Farb; Piper Kammer; Ayden Lawless; Gavin Sustek; Jacob Weinreich

Magnolia – Hailey Cimei, Terrance Haig

Malden – Ashanti Aldana ; , Jennessa Israel ; , Riley Rauh

Mark – Chloe Andersen; Preston Faletti; Aiden Furar; Quinn Postula

Marseilles – Lyndsey Adams; Austin Aldridge; Lauryn Barla; Camryn Beals; Madison Boyd; Clara Bruno; Sarah Carrier; Caitlyn Case; Caleb Chambers; Abigal Churchill; Ashton Collins; Luke Cooper; Travis Dougherty; Alayna Gibbs; Paxton Giertz; Matthew Goetsch; Dylin Gosdin; Evelyn Grady; Juliana Graves; Beyonce Hogue; Aubrie Jackson; Libby Kovash; Addyson Miller; Packston Miller; Jace Mitchell; Lilia Muffler; Andrew Norton; Gary Partridge; Nydrea Patterson; Caleigh Rick; Jessie Robinson; Ashley Rohr; Trinity Schlappi; Evan Snook; Malachi Snyder; Maria Stelling; Will Thrun; Aeva Walker

Mazon – Benjamin Biros; Jacob Hasselbring; Natalie Misener; Victoria Naines; Lillian Pfeifer; Ruthie Steffes; Lauren Thomas

McNabb – Jacob Edens ; , Lily Thompson ; , Valeria Villagomez

Mendota – Makenzie Bean; Harmony Biggs; Braydon Boelk; Lily Bokus; Kirby Bond; Benjamin Bresley; Itzel Cervantes; Anthony Childs; Emma Clark; Ella Coss; Juan Delao; Lorelei Denny; Victor Diaz; Ava Eddy; Marisol Felix; Alexandria Fox; Crystal Garcia; David Garcia; Rolando Gonzalez; Isaac Guzman; Yanely Guzman; Natalie Hanaman; Claire Hanson; Charles Heiting; Erica Hernandez; Lauren Holland; Mavrick Holocker; Benjamin Kiner; Maggie Kmetz-Korte; Brandon Leadley; Luis Magallanes; Ella Martin; Samuel Matura; Korinne Miars; Lizabeth Miller; Cody Nettleton; Brennan Northcutt; Cruz Orozco; Ricardo Orozco; Raul Perez; Kemimayla Ragan; Rafael Romero; Roberto Silva; Quenten Sondgeroth; Morgan Stanford; Ryne Strouss; Madison Younglove

Minooka – Joseph Amicon

Morris – Keaton Cryder; Madison Degrush; Lily Mueller ; , Shelby Welsh Duckwitz

Newark – Caitlyn Schultz

Normal – Alex Lamboley

Oglesby – Jacob Arthur; Ava Balestri; Anaya Beans; Andrea Brandner; Sarah Daugherty; Jose De La Torre; Shaye Erber, Natalie Glynn; James Gutierrez; Mirella Haskell; Elizabeth Huffaker; Roko Jurasovic; Roko Kegalj; Andrea Kerestes; Benjamin Kolczaski; Hannah Kolczaski; Grace Mertel; Henry Mertel; Anna Mueller; Price Peterlin; Alyssa Schirz; Laney Senica; Elizabeth Shaw; Jaden Sinetos; Nicholas Swiskoski; William Taylor; Maddison VanZuiden; Ethan Waters; Zachary Wonders; Zachary Yborra, Nichole Zwiesler

Ohio – Sydney Scully

Ottawa – Danielle Adams; Jenna Andersen; Garrett Arwood; Damon Bailey; Lilliana Bernabei; Darren Bragg; Irene Brewer; Jacob Brewer; Morgan Brown; Emma Brueckert; Kylin Buckingham; Sebastian Cabrera; Denisse Carranco; Gabrielle Cooper; Seth Cooper; Ryne Cunniff; Joseph Daraban; Morgan Day; Nolan DeMink; Nicholas Denton; Connor Diederich; Victoria Donkle; Ayla Dorsey; Dawson Dresbach; Duane Duncan; Shelby Einhaus; David Emanuel; Gino Fascetta; Austin Ferracuti; Rodney Fleming; Baylee Flores; Sunshine’s Flourish; Destinee Franco; Colton Frazier; Jeremiah Gaytan; Kailey Goetsch; Jasmin Gomez; Karen Gomez; Tyler Graves; Katelynn Gray; Michelle Gutierrez; Walter Haage; Kenneth Harsted; Magaret Hart; Raygan Hatfill; Charleigh Hicks; Jack Huggins; Matthew Hutchisson; Aiden Jensen; Emily Joanis; Jordan Johnson; Madeline Klicker; Victor Kraucak; Ariana Kuehlem-Santoy; Nolan Kunkel; Jasmine Leal; Heidi Legare; Ainsley Leonard; Yi Lu; Joseph Martin; Matthew Masters; Dennis Melvin; Randy Miller; Kyra Mitchell; William Mix; Agustin Mojica; Marissa Naggs; Morgan Nelson; Aaron Noble; Billie Partridge; Ryan Peterson; Isabella Petty; Brandon Poole; Heavyn Powell; Maria Reinert; Ryker Reynolds; Madison Richmond; Kealey Rick; Ava Rosengren; Hannah Rowlee; Matthew Ruiz; Samantha Ruiz; Rylan Salas; Leanna Sauvageau; Franklin Schuemann; Jenna Setchell; Douglas Shumway; Alan Sifuentes; Tristin Solan; Andrew Stahr; Richard Steege; Melanie Stisser; Nelson Stolp; Jonathan Szewczuk; Grace Taylor; Aubry Theissen; Mackenzie Thorson; Madison Towne; Victoria Underhill; Shawn Vogel; Haley Waddell; Hannah Waddell; Tiffany Willet; Cassie Williams; Leighton Williams; Brandon Wilson; Sidney Wilson; Kaylee Woods; Zixuan Yang

Paw Paw – Alexander Dunn

Pekin – Megan Dierking

Peoria – Kahmr Dailey

Peru – Alex Ankiewicz; Samukele Bhengu; Gavin Bratkovich; Caleb Burrell; Devyn Castelli; Aaron Cendejas; Aiden Cheek; MacKenzie Chiapelli; Dominic Colby; Luke Credi; Ashley Deranek; Lydia Dornik; Emily Eitutis; Jazsmin Farley; Carter Fenza; Francisco Fernandes; Carter Garbacz; Erik Garcia; Crystal Glynn; Clare Hammerich-Cook; Weston Heersink; Rawland Jasi; Lily Jeppson; Yuno Kawai; Madison Keffer; Keira Kiersnowski; Madilyn Knowles; Adam Lane; Anna Larios; Ronald Larson; Litzy Lopez; Mary Lowery; Nolan May; Aria Mignone; Ryan Nawa; Scarlett O’Connell; Olivia Orteza; Isabella Pecchio; Austin Pelszynski; Rebecca Peura; Antonio Philippeau; Wade Piltaver; Alexandra Pratt; H Radtke; Emma Reed; Coleman Rundle; Michael Shaw; Adisyn Siekierka; Breanna Sondgeroth; Kayla Stone; Jakob Stumm; Benjamin Suarez; Clare Suarez; Evelyn Tejada Quijada; Nick Venjakob; Hailey Weber; Danny Wilmot; Caitlynn Windsor; Solomon Zhang

Princeton – Melany Arellano-Garcia; Elizabeth Boyles; Aaliyah Bradley; Mia Buccini; Elizabeth Buikema; Ace Christiansen; Mark Cissell; Merri Cruz; Evan Driscoll; Alexis Emmett; Tara Ford; James Gassen; Gabriel Glass; Jacob Graham; Ella Grey; Aiden Gross; Ellie Harp; Micah Harris; Paige Jesse; Ella Kinnamon; Nolan Kloepping; MacKenzie Law; Allie Leone; Emily Lopez; Claire Lovgren; Olivia Lund; Noah Martin; Michael McClain; Emilee Merkel; Amanda Moore; Ian Morris; Sophia Ni; Terran Polhemus; Alison Quigley; Norah Schultz; Edwin Serrano; Isaiah Shipley; Reid Smith; Arianne Tirao; Samantha Woolley; Isaac Yanez

Putnam – Madison Imel

Ransom – Leilani Zavada

Rutland – Tayli Allen

Sandwich – Hannah Fish

Seatonville – Toni Newton; Ashley Reifenberger; Chipper Rossi

Seneca – Callee Bauer; Grace Beland; Logan Bland; Clayton Cole; Nevaeh Countryman; Memphis Echeverria; Maliya Gottschalk; Timothy Hawley; Talia Johnson; Payton Lavarier; Payton McDonald; Audry McNabb; Mylee Meyers; Evelyn O’Connor; Ambrey Terry; Maya Underhill; Chance Ybarra; Carson Zellers

Serena – Piper Brodbeck, Adam Brown, Hannah McNelis; Thomas Staton

Sheridan – Rayelle Brennan; Addison Cline; Hannah Ernat; Austin Noon; Hailee Turner; Maximus Woods

Somonauk – Conner Sherwood

Spring Valley – Genavyve Barnes; Kendra Brandner; Mya Bustos; Alexis Castelan; Gabrielle Doyle; Maria Garcia; Promise Giacometti; Benjamin Heerdt; Violet Lopez; Jocelyn Luna; Alberto Martinez; Evelin Martinez; Evey Meyer; Ruby Michels; Jose Ochoa; Elvin Payan; Madysen Ponsetti; Sandra Quiroz-Martinez; Mason Ross; Fernando Sandoval; Laela Shevokas; Gunnar Stewart; Isabella Templeton; Mary Verucchi; Kennedy Wozniak; Dani Zeglis; Logan Zeglis

Standard – Benjamen Aranda, Joseph Ellena

Streator – Blayze Arndt; Courtney Bailey; Ryan Beck; Megen Berg; Alexandrea Beyer; McKenzie Bruce; Noah Camp; Allison Chalkey; Brenden Christensen; Malana Clift; Felicia Colon; Jared Connell; Kaiden Connor; Noah Cosby; Payton Crawford; Sadie Darm; Bradley Davis; Connor Decker; Angelina Dellinger; Aubrey Demoss; Anthony Dominic; Claire Durdan; Kaylee Dzurisin; Alexia Eutsey; Carter Ewing; Antonio Garcia; Miriam Gonzalez; Halie Grace; Shaelyn Groesbeck; Kaylee Harcar; Makenna Hood; Stephanie Hovious; Gavin Howard; Shelby Hutton; Dezirea Jordan; Kylie Kendall; Riley Killian; Brad Krebsbach; Leah Krohe; Valeria Kuhlmann; Jaylei Leininger; Claire Louvat; Nolan Lukach; Alexandra Mahan; Kaylee Martin; Malea Mascal; Eugenio Mascote; Tina Mauk; Sarah Melvin; Annika Michlik; Kayla Muncy; Zoe Murphy; Josslyn Ostrom; Joseph Perez; Kimberly Perez; Hunter Perhach; Malayna Pitte; Nicholas Plesko; Zachary Pollett; Sonia Proksa; Emma Rambo; Mireyah Ramirez; Stephanie Renken; Klay Schaffner; Noah Shinkey; Wyatt Shultz; Jasmine Stanton; Talen Thompson; Lanie Vaughn; Andrew Vogel; James Waitekus; Aubrey Willey; Olivia Willey; Ricki Williams; Klint Zehr

Sublette – Kenneth Mullins

Tiskilwa – Zoey Byers; Kambri Fisher; Matthew Sims; Linda Wheeler

Toluca – Dylan Crank; Faten Hariri; Kyleigh Hovey; Eyan Unruh

Tonica – Briar Andrews; Alejandro Galindo; Megan Hoover; Fabian Salazar; Emily Strehl

Troy Grove – Rylee Ponder

Utica – Alexis Bubela; Christina Burleson; Morgan Clements; Max Cook; Nolan Hamilton; Sabryna Hamilton; Thomas Hartman; Ashley Kawiecki; Ava Manicki; Wade Menard; Clayton Merboth; Mason Pode; Aieden Wenskunas

Van Orin – Isabella Wittenauer

Verona – Jaxson Finch, Katelynn Hart

Walnut – Angela Ritter

Wenona – Brian Karczewski; Clare Phillips; Paige Sons; Hope Yunker

Wyanet – Carter Balensiefen; Thomas Smith

Yorkville – Cody Hardesty