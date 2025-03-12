Northlawn Junior High honor roll, 2nd trimester 2024-2025

Northlawn Junior High School in Streator announced its honor roll for the second trimester of the 2024-2025 school year.
High honor roll
Eighth grade
Joshua Abbott, Brinn Byrne, Madisyn Campbell, Daxton Carter, Maya Cassani, Savannah Christenson, Bella Denizad, Olivia Flanery, Fernanda Flores, Grant Foltin, Leigha Gammie, Kellen Gassman, Ariana Gavina, Addison Henson, Brooklyn Higginbotham, Heaven Jackson, Adriana Kearfott, Emery Lehman, Ayla Morgan, Harmony Morgan, Ava Palko, Cessily Patton, Londyn Roberts, Jaxon Rzasa, Erik Santoyo, Brian Sims, Brody Sliker, Zaelyn Solis, Jazlene Urbano, Stephanie Wargo, Alexander Wickman, Rileigh Zavada
Seventh grade
Fernando Alvarado, Brooklyn Anderson, Lydia Augustine, Jenavicia Baca, Sienna Brown, Kesleigh Carter, Michael Cunningham, Makenna Davies, Reece Diaz, Melina Flores, Braelyn Fritts, Fallon Galvan, Joselyn Garcia Aguilar, Abigail Granados, Lydia Henderson, Anika Hert, Roman Huey, Dax Irving, Aiden Johnson, Hattie Kaschak, Mae Ketcham, Aiden Kirkreit, Luis Lopez, Benjimin Mascote, Brooks McCloskey, Walter Moton IV, Caleb Ohmes, Aria Palko, Alaina Patterson, Mia Rafferty, Carter Rathbun, Jose Luis Serna, Owen Taylor, Alyssa Thomas, Jazlyen Thompson, Amyla Urbanec, Phoenix Velazquez, Braydon Vickers, Vincent Wang, Kole Yuhas
Sixth grade
Silas Angelico, Yulia Arevalo, Scarlett Arkels, Owen Basina, Zachary Byars, Jade Carrillo, Melisa Chavez, Eve Copeland, Lucy Crow, Andrew Cunningham, Logan Decker, Rocco Decker, Kayleigh Devera, Tristan Emm, Zadie Eplin, Chad Ferguson, Ava Ferris, Izzabella Friedrich, Oliviah Friedrich, Reyna Gullens, Charleigh Heilman, Austen Henson, Summer Hill, Donald Hornback, Londen Huichapa, Alaysia Hunter, Amiyah Issa, Ava Jacobs, Kaelynn Johnson, Lorelei Kashak, Josiah Kates, Blaze Kolesar, Jersey Lurz, Serenity Mayhew, Kane McCloskey, Mason Moore, Veralyn Moreno, Kali Muncy, Jemmah Nelson, Keaton Oswald, Leander Pacelt, Corbin Palko, Elizabeth Pearson, Alexandria Pedelty, Levi Petersen, Adam Phillips, Zachary Piszczor, Ryder Rafferty, Dixie Retoff, Britton Risley, Jionni Sanchez, Ella Sharisky, Sydnie Taylor, Benito Villalobos, Paloma Villalobos, Zander Yurich
Fifth grade
Fallyn Albert, Jaxton Anderson, Liliana Arevalo, Ryann Berg, Kara Breeding, Kaedyn Brown, Ethan Bryant, Weston Campbell, Kila Cave, Sophie Cerwin, Lola Cook, Fernando Coss, Hadley Davies, Graham Diaz, Remington Ferguson, Joseph Gisler, Jessica Gonzalez, Giovanni Gutierrez, Reyli Guzman, Blake Harlan, Cambrynn Higginbotham, Izabel Hill, Kayla Hoang, Ian Jones, Alexander Kendall, Logan Lansford, Maddex Lansford, Noah Lavelle, Ryley Leonard, Jerazceleh Limon, Ryan Lowry, Cheznie Miller, Connor Overocker, Keynzie Plymire, Kailey Rathbun, Noah Robinson, Andrea Rodriguez, Ella Roe, Brooklyn Schwahn, Ariella Smith, Karsyn Stewart, Angela Stoughton, Leonardo Velazquez, Mason Vickers, Diego Villalobos, Willow Ward, Grady Young, Lydia Zmia, Gabriel Zuniga
Honor roll
Eighth grade
Olivia Brandenburg, Zane Clay, Ryker Deardurff, Ivan Duran, Owen Fryman, Cooper Gallick, Liam Graham, Alexandria Hafer, Carter Heider, Liana Hert, Marleigh Holocker, Heriberto Ibarra, Brooklyn Jacobus, Dakota Levy, Kyla Love, Peyton Marin, Myles McKinnie, Elijah Milian, Avery Missel, Shantrice Morton, William Overocker IV, Payten Plymire, Ellie Scheuer, Esteban Semprun-Fernandez, Eli Shearer, Adam Vitzthum, Andrew Yurkus
Seventh grade
Juliette Baca, Penelope Biros, Madison Bottoms, Lailoni Davis, Jenna Decker, Alexandria Edwards, Adrian Fowler, Andrew Gonzalez, Chloee Guynn, Mackenzie Handzus, Keira Knox, Sophi Marin, Madison Nighswonger, Pierre Powell Jr, Miya Scott, Noah Serna, Oliver Snyder, Lorelei Vannote, Maysin Vargas
Sixth grade
Jaime Arevalo, Addison Berg, Trenton Bottoms, Jeremy Campbell, Victor Chavez, Jaslynn Cook, Savannah Davies, Gabriella Dixon, Alayna Dunning, David Eichorn, Camila Flores, Jacob Fredrikson, Waylon Freehill, Kinsley Freeman, Autumn Glass, Mylee Graham, Eliza Greer, Alayna Gutierrez, Viviana Gutierrez Granados, Lily Guzman, Gavin Hallam, Carlo Jasso, Braison Kelly, Annalynn Kolesar, Victoria McCormick, Jada McIntosh, Elise Merutka, Brinda Patel, Aarion Peck, Rayland Rivers, Sophia Robertson, Sophia Stratton, Kenzie Telford, Jace Thomas, Julian Urbano, Yatzayra Vazquez Gonzalez
Fifth grade
Germaine Anderson-Hearns, Donald Baznik-Wilson, Matthew Brewer, Cooper Durbin, Jaxson Eplin, Aurora Grimm, Izabella Hall, Morgan Handzo, Jayden Hays-Lanning, Lamaree Horton, Audreece Houston, Wesley Lemrise, Eli Mitchell, Catalina Retoff, Caleb Rice, Jonah Robinson, Emily Rodriguez, Chris Romulus, Aubrielle Verduzco, Makel Warner