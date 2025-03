IVCC announces Fall 2024 Academic Honors list

For the Fall 2024 semester, the following students were named to the Academic Honors list at Illinois Valley Community College. (Scott Anderson - sanderson@shawmedia.com)

Students who earned a grade point average of 3.25 to 3.74 in six or more semester hours, listed by hometown, are:

Arlington – Dylan Hunter

Aurora – Juan Garibay

Blackstone – Kyla Yedinak

Cedar Point – Zachary Haeffner; Katie Korte; Jay Mendez; Chelsea Ptak

Cherry – Natalie Eltrevoog; Morgan Hoscheid

Compton – Dessa Komitas; Tayla Schwaegerman

Cornell – Ella Derossett; Nancy Duran; Claire Sass

Dalzell – Clayton Fusinetti; Marcos Maldonado-Guzman; Chelsea Penney

Dana – Charlotte Badger

DePue – Guadalupe Hurtado; Jazmin Moreno; Jessica Peterson; Yesenia Valle; Lizbeth Paz

Earlville – Hailey Abbott; Zackery Anderson; Matthew Farrell; Madelynn Glade; Dalia Hernandez; Lidia Hernandez; Emma Jacobs; Macy Mahler; Bailey Miller; Samantha Young

Granville – Esmeralda Avila; Brock Boedigheimer; Paiziah Chounard; Gabrielle Doyle; Emma Henderson; Morgan Hosein; Miles Main; Kylee Moore; Kaden Nauman; Jose Ochoa; Gage Vetter; McKenzie Yarger;

Hennepin - Joshua Dove; Ryan Hundley; Katelyn Liles; Lisa Myres; Ayden Serrine; Raymond Terando; Robert Terando

Henry – Ash Reno

La Moille – Isabella Fischer; Luke Flanagan; Giovanni Gatza; Brooke Motter; Sadie Quest

La Salle – Nathali Aguirre; Beatriz Arce; Erik Beebee; Chloe Bruce; Neftali Cardona; Mario Castillo; Victor Ceballos; Amanda Cook-Fesperman; Ava Currie; Samuel Dickey; Jeffrey Fesperman; Christian Fox; Michael George; Abigail Hammerich; Olivia Henkel; Kylie Hill; Landon Jackson; Maycie Jarman; Alexa Kallis; Curtis Kerchner; Allison Kubiak; Michael Limberg; Madison Longbein; Mia Moncrief; Jabulile Mooketsi; Lucas Morais; Avah Moriarty; Alexander Nieto; Vanessa Nikischer; Jessica Noak; Kayla O’Brien; Haylee Pangrcic; Ivan Patricio; Gabriel Penhalver; Michael Peters; Regina Piano; Rachel Pinter, Vance Redlich; Diana Reyes; Jasmine Rios; Angelica Rivera; Jasmine Samolinski; Mariah Scholle; Scott Shearer; Emma Smudzinski; Robert Sperling; Jordan Strange; Manessa Trench; Melissa Trinidad; Monica Trinidad; Miriam Vasquez; Joshua Washkowiak; Katherine Zeller; Cassandra Zimmerman

Lacon – Billy Poignant

Ladd – Emilia Rea; Ryan Slingsby; Izzaq Zrust

Leland – Serenity Guzman

Long Point – Stephanie Clift; Cheyenne Crowl; Av Weidert

Lostant – Madison Freeman; Piper Kammer; Spencer Samek

Manville – Aydan Radke; Zandar Radke

Mark – Chloe Anderson; Aidan DeGroot

Marseilles – Kyler Araujo; Olivia Borowski; Olivia Brasch; Sarah Carrier; Sophie Cato; Caleb Chambers; Jonathan Clapp; Taylor Combs; Alayna Gibbs; Dylan Gosdin; Juliana Graves; Michealla Grisham; Skye Hough; Daniel Johnson; Rachel Powell; Marjorie Ricks; Ethan Sallee; Allison Scheib; Athena Schlappi; Trinity Schlappi; Peter Wilcox; David Willis

Mazon – Benjamin Biros; Tessa Krull; Lauren Thomas; Miranda Walker

McNabb – Hunter Eccles; Jacob Edens; Dylan Scarberry; Valeria Villagomez

Mendota – Edgar Arteaga; Owen Aughenbaugh; Jace Baird; Makenzie Bean; Shelby Boege; Lily Bokus; Kirby Bond; Jenny Brown; Andres Castaneda; Itzel Cervantes; Emma Clark; Ella Coss; Adam Davis; Flor Delao; Ava Eddy; Mariah Figueroa; Crystal Garcia; David Garcia; Vanessa Gomez-Rico; Rolando Gonzalez; Yanely Guzman; Natalie Hanaman; Claire Hanson; Zoe Hanson; Charles Heiting; Erica Hernandez; Quin Holland; Maggie Kmetz-Korte; Cameron Kordick; Brandon Kunkel; Stacy Law; Samuel Matura; Anthony Melendez; Korinne Miars; Brittney Miers-Shiell; William Munson; Jesus Orozco; Owen Ossman; Raul Perez; Rafael Romero; Karla Sandoval; Dayanara Solis; Amy Sondgeroth; Kaleb Stewart; Jessica Valdez; Madison Younglove

Milford – Payton Harwood

Morris – Madison Degrush; Lily Mueller; Dylan Smith

Newark – Yessenia Melesio

Normal – Alex Lamboley

Oglesby – Hannah Barrie; Abigail Beckom; Evan Entrican; Natalie Glynn; Emma Gordon; Mirella Haskell; Halden Hueneburg; Elizabeth Huffaker; Roko Jurasovic; Brett Knoblauch; Lauren Kolczaski; Grace Mertel; Anna Mueller; Jack Reppin; Avarie Ruppert; Alyssa Schirz; Laney Senica; Madelyn Smudzinski; Ethan Waters; Olivia Wyzgowski; Nichole Zwiesler

Ohio – Brennan Blaine; Michael Walker

Ottawa – MacKenzie Allen; Jenna Andersen; Kalie Andersen; Alex Arevalo; Garrett Arwood; Sienna Banushi; William Baumgartner; Garret Baxter; Lilliana Bernabei; Matthiew Bonvillain; Nicole Brennen; Irene Brewer; Jacob Brewer; Morgan Brown; Emma Brueckert; Michael Brunner; Tawana Burnley-Simpson; Jonathan Bybee; Samuel Castelli; Jason Chamberlain; Morgan Clements; Aidan Cofoid; Cody Cole; Gabrielle Cooper; Seth Cooper; Ryne Cunniff; Morgan Day; Nolan DeMink; Tucker Ditchfield; Victoria Donkle; Madaleine Duffy; Avery Durdan; Shelby Einhaus; Sean Farrell; Alexia Flerlage; Bhawna Fnu; Colton Frazier; Todd Gay; Andrew Goodbred; Cody Green; Autumn Gremal; Jimena Gutierrez; Nashla Gutierrez; Michaela Harsh; Margaret Hart; Grace Hendrix; Patrick Henry; Leilani Hernandez; Charleigh Hicks; Janice Hobson; Emily Joanis; Calie Kolesar; Katlynn Kolesar; Victor Kraucak; Ariana Kuehlem-Santoy; Ava Laury; Hope Loza; Leah Majcen; Mark Martin; Addison May; Ian Merrill; Cadyn Miller; Frank Miller; Kiley Miller; Kyra Mitchell; Megan Morel; Lauren Moreno; Isabella Morris; Brittany Munson; Rocky Mustered; Keely Nelson; Morgan Nelson; Billie Partridge; Talia Peck; Heavyn Powell; Crystal Prykop; Shane Putman; Randi Reynolds; Amador Rodriguez; Trace Roether; Ava Rosengren; Kaley Schiltz; Franklin Schuemann; Jenna Setchell; Douglas Shumway; Alan Sifuentes; Devlin Smith; Morgan Stone; Jonathan Szewczuk; Lisabeth Thorne; Aric Threadgill; Brisa Valdez; Makaylyn Vernoy; Hailey VonPerbandt; Haley Waddell; Hannah Waddell; Brady Wawerski; Emma White; Sidney Wilson; Kaylee Woods

Peru – Christopher Beyer; Ashley Bice; Aaron Cendejas; Aiden Cheek; Emma Cheli; Casey Clennon; Veronica Cruz; Emily Eitutis; Kylie Ellerbrock; Carter Fenza; Francisco Fernandes; Coral Garcia; Jasmine Garman; Vasco Goncalves; Toby Harper; Chloe Hillyard; Rawland Jasi; Keira Kiersnowski; Madilyn Knowles; Chance Kozlowski; Anna Larios; Ronald Larson; Elena Leone; Creed McCormick; Ella Nance; Ryan Nawa; Price Peterlin; Alexandra Pratt; Tanisha Ramsey; Ria Romo; Ayipey Salinas; Luke Schaffer; Julia Serna; Mya Shaver; Adisyn Siekierka; Tyler Skolek; Grace Spolec; Jakob Stumm; Clare Suarez; David Suarez; Bich Tran; Alexa Warwick; Tracy Welling; Danny Wilmot; Laura Zeman; Hannah Zera

Princeton – Brett Brown; Edward Browne; Elizabeth Buikema; Dawson Carey; Carson Etheridge; James Gassen; Ella Grey; Ellie Harp; Ella Kinnamon; Kelsea Klingenberg; James Kuhlman; MacKenzie Law; Allie Leone; Heather Loftus; Claire Lovgren; Kaitlyn McCarter; Michael McClain; Ashli Moore; Haley Nekola; Cade Odell; Kamryn Patterson; Gavin Pinter; Terran Polhemus; Darren Scaggs; Christopher Schertz; Norah Schultz; Michael Smallwood; Erin Uphoff; Ashlynn Weber; Fiona Wempe; Maximus Wilborn; Samantha Woolley

Putnam – Kristopher Lee

Ransom – David Bergeson; Alexis Kerley; Leilani Zavada; Mya Zavada

Sandwich – Riken Bobee; Hannah Fish; Ian Kelson

Seatonville – Toni Newton; Ashley Reifenberger

Seneca – Shan Ashiya Balandang; Callee Bauer; Logan Bland; Neely Hougas; Kamryn Kastler; Payton Lavarier; Payton McDonald; Evelyn O’Connor; Maya Underhill; Chance Ybarra; Carson Zellers; Adam Brown; Tyler Shannon; Ian Watkins

Sheridan – Rayelle Brennan; Lanee Cole; Austin Noon; Daniela Rodriguez-Maya; Sam Sweeten; Hailee Turner; Meredyth Watts

Spring Valley – Aubree Acuncius; Valery Arzaga; Haley Campbell; Sean Casey; Alexis Castelan; Braden Curran; Jack Curran; Jacob Diaz; Justin Doran; Leeza Esquivel; Maria Garcia; Grady Gillan; Ashland Hansen; Jack Jablonski; Nicholas Jarosz; Jayde Lewis; Violet Lopez; Evelin Martinez; Karen Martinez; Evey Meyer; Faith Pack; Lana Ramsey; Agustin Reyes; Mason Ross; Laela Shevokas; Manuel Solano; Elliot Struck; Jonathan Thomas; Mary Verucchi; Kennedy Wozniak

Standard – Benjamen Aranda; Olivia Jesse; Laynee Sanchez

Streator – Blayze Arndt; Logan Aukland; Ryan Beck; Bayda Benitez; Aaron Blakemore; Cabrey Boyington; Peyton Bradbury; Salina Breckendrige; Blaize Bressner; McKenzie Bruce; Allison Chalkey; Kayla Chiquet; Brenden Christensen; Christopher Clift; Kaiden Connor; Payton Crawford; Zoe Crawford; Jamie Cunningham; Sadie Darm; Alec Darrow; Connor Decker; Aubrey Demoss; Drew Donahue; Clara Downey; Kaylee Dzurisin; Kaddie Emm; Alexia Eutsey; Brent Flori; Veronica Fortson; Noah Girard; Shaelyn Groesbeck; Kimberly Hernandez de Jesus; Kristy Hoang; Gavin Howards; Gavin Jacobs; Dezirea Jordan; Reinier Keylard; Riley Killian; Leah Krohe; Kyle Kuntz; Nolan Lukach; Kaylee Martin; Riley Matsko; Emily McStoots; Sarah Melvin; Annika Michlik; Christopher Moreno; Cheyenne Muncy; Zoe Murphy; Caitlin Neal; Kylie Nettleingham; Shawn Palko; Ella Park; Olivia Pastirik; Joseph Perez; Breanna Perrotta; Malayna Pitte; Sonia Proksa; Joey Puetz; Paige Ragusa; Emma Rambo; Mireyah Ramirez; Addison Ramon; Madelyn Reum; Kiley Rhodes; Eliana Rice; Ashlyn Rogers; Klay Schaffner; Jessica Simpson; James Sokol; Lyle Patrick Sterner; Aidan Stevens; Talen Thompson; Lauren Trost; Ella Westrick; Aymee Wilinski; Olivia Willey; Taytum Williams; Hayden Wolfe; Zachary Wonders

Tiskilwa – Brandan Carpenter; Aubrey Ehrman; Kambri Fisher; Clayton Rokosz; Vladyslav Stepanov; Jordan Vandeventer

Toluca – Pricilla Ceja; Dylan Crank; Faten Hariri; Kyleigh Hovey; Mekenzie Martin; Nolan Sutherland; Eyan Unruh

Tonica – Andrew Broset; Alyssa Combes; Codie Edwards; Abby Freeman; Fabian Salazar; Jase Sluder; Brianna Strehl

Utica – Daniel Brady; Austin Davy; Ava Manicki; Wade Menard; Mason Pode; Aieden Wenskunas; Abigail Zebron

Van Orin – Isabella Wittenauer

Walnut – Angela Ritter

Wenona – Hope Yunker

West Brooklyn – Kaley Siemer

Wyanet – Alexa Joseph

Yorkville – Robert Miller