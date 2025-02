Ottawa High School honor roll, 2nd quarter 2024-2025

Ottawa High School announced its honor for the second quarter of the 2024-2025 school year. (Scott Anderson)

Ottawa High School announced its honor roll for the conclusion of the second quarter of the 2024-2025 school year.

Freshmen

Alyana N. Adams, Louie Alqaq, Braiden Angelico, Audrina Banushi, Kendall Biba, Noah Bockelmann, Ciara R. Bolf, Bella G. Borowski, Landon Brandt, Emma Brasfield, Landry A. Brenbarger, Elphia G. Brill, Taylor Burke, Maverick A. Burress, Hadley M. Byrd, Chloe Carmona, Dane R. Carretto, Jack D. Carroll, Alexis Cavalear, Arden K. Cechowicz, Morgan Collins, Finley F. Cooper, Guadalupe Corral, Alexander Cosmutto, Logan Cottingham, Eugenia R. Craig, Zenna Cupples, Owen M. Czech, Audrey M. Davis, Raegan O. Davis, Kaitlyn M. Delarosa, Shelby Domoleczny, Evan M. Dubois, Dreager A. Duncan, Brooke A. Durkee, Ambrielle Dyer, Bailey E. Etscheid, Callie J. Etscheid, Aiden J. Evans, Evan D. Farrell, Aleixo A. Fernandez Jobst, Rudi R. Fleck, Matthew R. Fleming, Kenleigh A. Fowler, Skylee M. Fredericksen, Katelyn A. Friestad, Lawrence C. Fritz, Ashlynn M. Ganiere, Amelia G. Gaughan, Davin J. Gebhardt, Kenzie Genest, Giovanny D. Gomez, Jacen C. Guerrero, Jocelin Gutierrez, Lucas S. Hardee, Sierra M. Harmon, Bryer M. Harris, Ailey J. Harstad, Camron C. Harvey, Madelyn G. Hedge, Lia I. Heesch, Emma M. Hinshelwood, Raymond Hladovcak, Jayden Hoang, Rylee H. Hogue, Ava M. Jacobs, Damian G. Janzen, Eli M. Jeppson, Elijah F. Jordan, Tannor A. Kammerer, Ryder A. Keylard, Bella K. Knoll, Kaden M. Konwinski, Adaleine Kuffner, Evan Le, Ryann E. Lee, Yazmin Leon, Piper G. Lewis, Hendrix N. Link, Gabrial Logsdon, Diana Lopez, Michelle Lopez, Mia R. Lowe, Hallee M. Loza, Jackson Lucas, Payton C. Lyon, Caleb R. Marek, Maddox L. Mathews, Marylou McCain, Mara L. McCullough, Madisyn A. McGrath, Reed McGrath, Anya R. McKinnon, Dillon McKinnon, Taylor J. Miner, Wyatt F. Mix, Libby M. Muffler, Emily L. Mullins,Valeria Munoz, Sidney Nanouski, Camila J. Navarro, Logan Olson, Evelin Olvera, Zadie T. Ortiz, Fabiola Perez, Jacob R. Phelps, Nora J. Poggi, Aidan G. Polancic, Robert Polier, Cassondra Powell, Olivia Power, Reese M. Purcell, Lylah Rainey, Rosemarie Ramirez, Leilany Rodriguez, Mary C. Rodriguez, Alexis N. Rogers, Adelynn Russell, Cheyenne Russo, Julian X. Ruvalcaba, Lexi L. Sawin, Dane W. Schmitz, Rylin Schunke, Tristan A. Shama, George H. Shumway, Avery Siembab, Colton Siembab, Danielle M. Smith, Donovan M. Smith, Emily M. Snyder, Breckin G. Spence, Jenalyn G. Stahr, Julianna Summers, Josue Tapia, Payton M. Taylor, Paxton Thompson, Annabelle Threadgill, Caitlyn D. Trettenero, Nathan J. Underhill, William M. Underhill, Mara E. Vedder, Glenn W. Weatherford, Rowan M. Weems, Margaret J. Wiegman, Quinn M. Wilkinson, Ryan M. Wilson, Breckin Winter, Gabriel J. Zeglis.

Sophomores

Jax Addis, Jordyn R. Allen, Madelyn R. Anderson, Kaden J. Araujo, Jacob H. Armstrong, Jada R. Arroyo, Brayden L. Batistini, Delainey R. Brandow, Taylor Brandt, Colt K. Bryson, Brooklyn E. Byone, Brianna R. Camacho, Jayden X. Carbajal, Jax S. Carrier, Bregan L. Cheatham, Teagan M. Cole, Lucas J. Conley, Alexander J. Contreras, Giovanni N. Contreras, Kerrigan Cooney, Jaylah M. Cortez, Ayla Covalsky, Emmalee A. Crosby, Emma M. Cummings, Olivia A. Davis, Lindy J. Dhuse, Tessa Diaz, Landon Dilley, Josephine E. Donahue, Huntyer R. Dubach, Cameron J. Dumke, Andrea A. Espinoza, Evan B. Fallmaier, Lucas A. Farabaugh, Ally Fascetta, Daniel I. Fisher, Laurel A. Fisher, Savannah E. Foster, Tyler Frazer, Mario A. Gerena, Ariel Z. Gonzalez, Malcolm P. Gretencord, Perla Gutierrez, Gracie R. Hall, Samantha M. Halterman, Enrika J. Harris, Rylee Harsted, Bella E. Hart, Drake A. Hefner, Laila Henning, Yaquelin Hernandez-Solis, Charlotte K. Huggins, Griffin J. Hughes, Hezekiah Joachim, Felicity Johnson, Reagan L. Julian, Trenity M. Kimes, Evan E. Krafft, Caden J. Lage, Basia L. Lambert, Tyler J. Leach, Avery Leigh, Joseph Liebhart, Noah A. Logan, Xander Lovell, Isabella Markey, Maya A. Martin, Diego Martinez, Aubrey E. Maubach, Shaelyn Miller, Thomas Milligan, Logan R. Mills, Emma R. Molina, Zulee S. Moreland, Robert G. Murphy, Jonathan D. Neu, Arianna P. Nichols, Cash M. Nilles, Kaleb F. Nimke, Skylar N. Nodland, Daphne M. Northrip, Maggie K. Oneill, Stephen Parker, Dominic Parks, Luke J. Passwater, Ishika Patel, Xina H. Perez, Bethany G. Polega, Mason E. Posey, Ethan Poutre, Ava M. Ramza, Jasmine Resendez, Alyssa R. Reynolds, Bradley T. Reynolds, Gabriel M. Rissman, Grecia E. Romero, Claira M. Ruiz, Madeline Samolitis, Noah A. Sampson, Owen R. Sanders, Manuel A. Saucedo-Garcia, Natalia Schillo, Leah A. Schiltz, Ayden J. Sexton, Cooper W. Smith, Grant P. Smithmeyer, Ethan Snell, Haley J. Solan, Madilyn P. Soulsby, Madison Sowell, Paul G. Stallmann, Mary C. Stisser, Kylie Stubblefield, Aubrey Sullivan, Adam J. Swanson, John Taylor, Madilyn M. Theissen, Charles R. Thiry, Celie A. Thomas, Kendall Thorsen, Juliana L. Thrush, Riley L. Thrush, Alexis R. Troutman, Andrew Vercolio, Isabella S. Wade, Marelyn Walker, Ava A. Weatherford, Jayda L. Weathersby, Judith Wilson, Lila L. Windy, Cayden M. Woodyer, Rhoin E. Zopp.

Juniors

Kalie L. Andersen, Kyler G. Araujo, Alex E. Arevalo, Weston J. Averkamp, Sienna Banushi, Garret D. Baxter, Camryn S. Beals, Michael Bedolla, Zoey Black , Cole T. Bruemmer, Elisa Burciaga, Tobias L. Burkey, Ella M. Cabrera, Avery L. Cap, Justin M. Carpenter, Harrison M. Carretto, Maura A. Condon, Gabrielle M. Cooper, Jaxon S. Cooper, Seth M. Cooper, Annamaria F. Corsolini, Inara L. Cotugno, Ella G. Damron, Christopher Day, Connor J. Diederich, Brennan W. Dilley, Tucker G. Ditchfield, Ryan J. Dobbins, Ayla G. Dorsey, Skylar D. Dorsey, Keagan M. Duffy, Addison R. Duggan, Molly L. Ewen, Lindsey P. Fabris, Ariana M. Fewell, Baylee S. Flores, Colin M. Fowler, Lucy C. Frye, Selena A. Gomez, Evelyn S. Grady, Katelynn J. Gray, Cody Green, Ethan J. Gromm, Noah K. Gross, Lucas Habben, Connor Hanouw, Aidan C. Hardee, Margaret M. Hart, Raygan E. Hatfill, Gretchen S. Hauger, Logan L. Hennick, Steven Hladovcak, Kyle Hobbs, Mason P. Jaegle, Cheyenne V. Jeffries, Evelyn S. Jeppson, Sadie Johnson, Andrea R. Kerestes, Madeline J. Kerestes, Maggie A. Kidder, Jami Klock, Christopher J. Koppers, Libby C. Kovash, Jerry Lam, Hailey M. Larsen, Yesenia A. Leon, Ainsley Leonard, Owen E. Lyons, Calista R. Mackey, Carter Mackey, Charley E. Maierhofer, Jackson Mangold, Hailey T. Martin, Dylan J. Mcconnaughhay, Jonathan D. Mccoy, Connie D. Mendez, Addyson Miller, Ayana Miller, Jacy L. Miller, Mia Misener, Kaylee S. Monroe, Lily A. Mustered, Luke R. Norris, Quintin R. Oley, Marlie J. Orlandi, Sophia J. Orozco, Billie Partridge, Nydrea A. Patterson, Ava N. Perry, Sienna N. Pettenger, Isabella Petty, Kara Power, Shaylen C. Quinn, Neenah M. Radovanovic, Allen J. Randall, Jr., Leiya J. Reilly, Grayson A. Rick, Jacob E. Ross, Lakyn M. Ruhland, Samantha Ruiz, Savannah R. Russo, Noah Sallee, Landon M. Sawin, Ella G. Schmitz, Rodolfo J. School, Lucas A. Shannon, Chloe Shelton, Sayge A. Shelton, Paxton C. Slabaugh, Evan J. Snook, Nehemiah Snyder, Jack Stanek, Patrick Stewart, Angelina G. Taglia, Grace L. Taylor, Xavier Telford, Aric M. Threadgill, Madison J. Towne, Leif K. Wawerski, Cayla A. Weygand, Selene K. Woodard, William J. Znaniecki.

Seniors

Ian Albrecht, Cory M. Armstrong, Hope H. Blanco, Adalyn N. Borowski, Olivia J. Borowski, Madison G. Boyd, Ella Brue, Peyton D. Bryson, Reese E. Burgwald, Maggy J. Buscher, Elizabeth L. Butler, Layla Carbajal, Taggert L. Carrier, Kiana E. Carson, Clara B. Cartwright, Andrew J. Cavallini, Nora E. Cave, Jacie N. Clapp, Krisee L. Clark, Luke S. Connell, Caroline M. Cooney, Cameron G. Creed, Emma K. Cushing, Rylee A. Davis, Cabella Debernardi, Cameron J. Debernardi, Mei Mei J. Decker, Grant A. Dejewski, Levi C. Denham, Lauren Denny, Brian P. Diederich, Kasey L. Dose, Contessa Durham, Natalie R. Dyche, Khortez D. Eakins, Makenzie C. Eichelkraut, Gwendolyn R. Eisert, Chloe M. Ericzon, Olivia Evola, Sean P. Farrell, Sophia R. Fernandez, Faith M. Friestad, Kailey N. Goetsch, Lucas H. Goetz, Juliana E. Graves, Christian M. Gray, Leah F. Green, Keagan J. Gromm, Xochitl Y. Gutierrez, Gabriel R. Hammack, Huston P. Hart, Mary J. Heermann, Austin M. Hellman, Jack B. Henson, Beyonce G. Hogue, Owen J. Holliday, Alexzander D. Houk, Dawn M. Hudkins, Devin M. Hudkins, Jack M. Huggins, Kezha L. Jackson, Rheannon Jerman, Cheyenne Joachim, Olivia R. Johnson, Xander M. Jones, Maya L. Julian, Nathan A. Kaminski, Drake Kaufman, Cooper M. Knoll, Calie A. Kolesar, Layne K. Krug, Tyce Kubiak, Kiara P. Kummer, Lydia S. Kunkel, Jackie Lam, Kate R. Landers, Ava M. Laury, Isabelle Liebhart, Camden R. Loomis, Kendall Lowery, Alyssa L. Malmassari, James R. Maltby, Baylee Mccurdy, Kameren R. Mcgill, Sarah K. Mcgrath, Brent A. Mclaughlin, Bryce A. Mclaughlin, Jeannie M. Miller, Packston T. Miller, Ryder M. Miller, Michael A. Milton, William R. Mix, Michael C. Moore, Mika B. Moreland, Ty S. Muffler, Kylie R. Mundt, Ivan Munoz, Elijah B. Munson, Valeria G. Navarro, Kyle Nehring, Rylee K. Ofallon, Gabrielle F. Panepinto, Kate M. Passwater, Ellee S. Perry, Sariah L. Polier, Jesse Price, Isabella D. Rayfield, Kaylie N. Reilly, Cayden Reynolds, Andrew W. Ristau, Isabella Ruiz, Oliver Ruvalcaba, Ethan Sallee, Lilliana Samolitis, Aubrey C. Sanders, Jordan C. Schiltz, Sara E. Shelton, Douglas K. Shumway III, Garrett E. Shymanski, Alan W. Sifuentes, Maya C. Simko, Bianca J. Sipula, Albany C. Smith, Ashleigh-Sage K. Smith, Ruby R. Smith, Christina B. Snook, Malachi Snyder, Tristin W. Solan, Alex J. Stafford, Cecelia G. Stafford, Malikhai E. Stayton, Ryleigh A. Stevenson, Melanie C. Stisser, Hayden L. Swett, Jack F. Thiry , Trey M. Thomas, Mercedes Tobias, Matthew G. Towne, Olivia R. Trolinger, Olivia Trovero, Hailey M. Vonperbandt, Haley Waddell, Hannah Waddell, Sullivan Walker, Samuel A. White, Brandon J. Wilson, Ryan Wilson, Sidney O. Wilson, Maya M. Zeman, Alexander Zenke.