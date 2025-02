All-time scoring leaders around the Bureau County area and beyond

Saige Barnett is the Bureau Valley girls' all-time scoring leader with 1,426 career points. She now is the Storm's head volleyball coach. (BCR photo)

look at all-time boys and girls basketball scoring leaders for 53 North Central Illinois schools, including 14 closed schools, which are marked with an asterisk. Players are shown with their graduation year with current players marked by +

School Boys Points Girls Points Amboy Jaron McCracken (1997) 2256 Delaney Wilhelm (2017) 1376 Annawan Tanner Carlson (2008) 2045 Jayde VanHyfte (2018) 2775 Atkinson* Mike Hamer (1972) 1050 Val Wancket (1987) 2644 Bradford* Mike Shipley (1995) 1984 Tina Colgan (1991) 901 Buda* Charlie Moretz (1956) 2224 None Bureau Township* Dick Milles (1955) 1577 None Bureau Valley Parker Neuhalfen (2015) 2228 Saige Barnett (2019) 1426 DePue Ron Zagar (1957) 2515 Not available Dixon +Darius Harrington (2025) 1786 Tammy Turner (1982) 2286 Earlville Colin Bomstad (2016) 2026 Madyson Olson (2024) 1198 Erie Clyde Kramer (1960) 1365 Rachel Cobert (2015) 1402 Fieldcrest Nathan Ropp (2010) 1464 Haley Ruestman (2015) 1759 Fulton Rick Lanning (1967) 1760 W. Hayen (NA) 1375 Geneseo Isaiah Rivera (2020) 2486 Kammie Ludwig (2022) 1881 Granville Hopkins* Fran Aimone (1959) 1473 None Hall Shawn Jeppson (1998) 1829 Kailey Klein (2006) 2486 Hennepin* Ken Palm 1961 None Henry Lee Piccinelli (2006) 1907 Leigh Crawley (2003) 1245 Kewanee Donovan Oliver (2016) 2355 Kelle Lindbeck (1980) 1245 LaMoille Roger Weller (1955) 1785 Nigel Geuther (2003) 1440 LaSalle-Peru Gary Langham (1990) 1767 Gina Anglavar (1991) 1530 Magnolia Swaney* Jim Kinney (1957) 2301 None Malden* Brian Blumhorst (1981) 1498 None Manlius Greg Berry (1964) 1552 Angel Jaggers (1989) 1405 Marquette Bob Guyette (1971) 2009 Kristina Yedinak (2005) 1855 Mendota Don Hamel (1969) 2158 Jaci Bice (1999) 2111 Mineral* Bill Baird (1952) 1249 None Morrison Rod Bush (1971) 1601 Camryn Veltrop (2025) 1686 Neponset* Roger Cannon (1966) 1809 Jolene Bair (1993) 1989 Newman Lucas Simpson (2024) 2040 Jocelyn Mellen (2005) 1635 Ohio Brad Bickett (1986) 2177 Lexi Loftus (2018) 2025 Orion Tanner Williams (2011) 2045 Cassidy Clark (‘13) 1375 Ottawa Craig McCormick (1978) 1681 Amy Johnson (1993) 1781 Princeton Noah LaPorte (2025) 1576 Tiah Romagnoli (1999) 1506 Prophetstown Scott Hicks (NA) NA Emily McClain (2008) 1876 Putnam County Carlton Fay (2007) 2129 Tracy Palm (1985) 1558 Riverdale Wes DeClercq (2012) 2057 Hannah Nimrick (2013) 1479 Rockridge Bryan Heath (2015) 2194 Jessica Cook (2001) 1543 Rochelle Ben Rand (2003) 2144 Abby Lundquist (2019) 1909 Rock Falls Isaiah Johnson (2004) 2007 Jamie Russell (2008) 1870 Seneca +Paxton Giertz (2015) 2316 Cindy Kaufman (1986) 2536 Serena Jakob Setchell (2019) 1850 Katie Baker (2022) 1680 Sheffield* Dick Kaufman (1961) 1078 None Sherrard Eric Lawson (1993) 1835 Beth McKinley (1990) 1258 St. Bede Paul Hart (2022) 1811 Katie Carls (2006) 1471 Sterling Lucas Austin (2024) 1537 Karna Abram (1983) 1979 Streator JJ Cravetti (2012) 1960 Natali Haynes (2021) 1309 Tiskilwa* Tom Schertz (1983) 1891 None Walnut* Pat McCarthy (1954) 1551 Tammy Lind (1992) 1126 Western* Ryan Youngren (1992) 1385 Megan Lanham (1992) 1141 Wethersfield Colton Quagliano (2021) 2219 Brittney Litton (2019) 2211 Wyanet* Tim Burress (1985) 1438 Not available Woodland John Harchank (1957) 1375 Not available