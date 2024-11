St. Michael honor roll, 1st quarter 2024-2025

St. Michael the Archangel Catholic School in Streator announced that its honor roll for the first quarter of the 2024-25 school year, provided by the school, is as follows:

High honor roll

Second grade

Bella Appel, Everly Blumenshine, Caroline Carpenter, Killian Caulkins, Sienna Chalkey, Charlee Clark, Marco Diaz, Kinsley Flori, Margot Hladovcak, Diesel Marconi, Wyatt Martin, Jilliann McClernon, Hank McMullen, John Negray, Landen Schaibley, Melania Zavada

Third grade

Cole Dodge, Ollie Hernandez, Payton Kimes, Carson Knoblauch, Campbell Lesak, Faith Sharisky

Fourth grade

Axel Armstrong, Paige Clark, Deken Doty, Rhett Lepper, Otto Lesak, Titus Marconi, Camila Mascote, Bruce Pence, Makenna Urbanec, Christopher Walker, Cutler Zavada, Vivian Zito

Fifth grade

Brynlee Bedeker, Avery Blumenshine, Selena Gonzalez, Adalynn Himan, Cooper Masley, Ella McClernon, Adrianna Pacheco, Collin Schumacher, Madilynn Thorp, Elliot Volkman

Sixth grade

Luca Chalkey, Liam Doty, Scarlett Harcharik, Weston Harris, Scarlet Lesak, Patrick Luckey, Valeria Oliver, Mateo Orozco, Genesis Perez, Zoey Rath, Ella Tkach, Addison Urbanec, Kash Weibel, Chloe Zavada, Urijah Zavada

Seventh grade

Bennett Bourell, Emily Dovin, Hayden Flori, Evan Ostrom, Paisley Pence

Eighth grade

Jacob Dippel, Luke Hiltabrand, Carly Isermann, Gretchen Kaschke, William Lukach, Kolton Muntz, Tyler Park, Megan Pavlick, Benjamin Price, Ella Sokol, Natalya Solis, Paxson Thorp, Rocco VanDuzer, Katelyn Wahl

Honor roll

Second grade

Fisher Clark, Josephine Elliott, Melanie Gonzalez, Porfiria Hernandez, Teagan Jeffries, Casey Kochis, Cody Sneath, Theodore Studnicki, Riley Uratchko

Third grade

Ava Arevalo, Dylan Brown, Analyia Casey, Kendall Cox, Annadelle Durre, Eli Hladovcak, Rosalee Holocker, Aubrey Lahman, Vivian Olson, Ari Scudder, Logan Skinner, Grace Tkach, Harvey Volkman, Derek Wissen

Fourth grade

Alexandria Gillette, Lilianna Liptak, Clayton Lynch, Drake Snow, Dessa VanDuzer

Fifth grade

Benjamin Brown, Jase Goetz, Zoe Santoyo, Jaxson Simmons

Sixth grade

Harper Pellino, Brinley Stevens

Seventh grade

Augustus Baron, Angelo Fazio, Marshall Volkman, Cade Wright

Eighth grade

Bentley Missel, Analicia Orozco, Beckett Stevens