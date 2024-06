Presenting the 2024 Times Girls Track and Field Honor Roll

Seneca’s Teagan Johnson eyes the runway in the 1A pole vault at the IHSA girls state track meet in Charleston. (Alex T. Paschal)

The schools of The Times area sent plenty of athletes to the IHSA Girls Track and Field State Meet this spring, with Newark, Sandwich, Seneca, Marquette, Earlville, Somonauk and Fieldcrest all represented in Charleston.

Here are those state qualifiers, the 2024 Times Girls Track and Field All-Area Honor Roll.

100 Dash

Cassidy Fosen, sr., Seneca – 1A state qualifier

200 Dash

Brooklyn Hatteberg, sr., Newark – 1A state qualifier, sectional champion

Alexis Punsalan, fr., Somonauk – 1A state qualifier

400 Run

Maggie Jewett, jr., Marquette – 1A state qualifier

Madison Sittler, sr., Newark – 1A state qualifier

800 Run

Natalie Misener, jr., Seneca – 1A state qualifier

1,600 Run

Evelyn O’Connor, jr., Seneca – 1A state qualifier

Sunny Weber, so., Sandwich – 2A state runner-up, sectional championship

3,200 Run

Sunny Weber, so., Sandwich – 2A state champion, sectional champion

100 Hurdles

Macy Gochanour, so., Fieldcrest – 1A state qualifier

Lilly Pfeifer, so., Seneca – 1A state qualifier

Kiara Wesseh, sr., Newark – 1A state qualifier, sectional champion

300 Hurdles

Macy Gochanour, so., Fieldcrest – 1A state qualifier, sectional champion

Kiara Wesseh, sr., Newark – 1A state qualifier, sectional champion

4x100 Relay

Newark (Addison Ness, Madison Sittler, Isabella Creps, Brooklyn Hatteberg) – 1A state qualifier

4x200 Relay

Newark (Addison Ness, Tess Carlson, Brooklyn Hatteberg, Kiara Wesseh) – 1A state qualifier, sectional champion

4x400 Relay

Seneca (Clara Bruno, Natalie Misener, Evelyn O’Connor, Lila Coleman) – 1A state qualifier, sectional champion

4x800 Relay

Seneca (Clara Bruno, Natalie Misener, Gracie Steffes, Evelyn O’Connor) – 1A state qualifier, sectional champion

Sandwich’s Sunny Weber runs with a pack in the 2A 3200 run Saturday, May 18, 2024 at the IHSA girls state track meet in Charleston. (Alex T. Paschal)

Shot Put

Faith Baker, sr., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

Gabi Maxwell, sr., Seneca – 1A state qualifier

Discus Throw

Faith Baker, sr., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

Gabi Maxwell, sr., Seneca – 1A state qualifier

Pru Mangan, so., Fieldcrest – 1A state qualifier

High Jump

Kiara Wesseh, sr., Newark – 1A state champion, sectional champion

Pole Vault

Teagan Johnson, sr., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

Tess Carlson, jr., Newark – 1A state qualifier

Vyvienn O’Connell, fr., Earlville – 1A state qualifier

Alexis Punsalan, Somonauk, fr. – 1A state qualifier

Addison Stiegler, Seneca, sr. – 1A state qualifier

Long Jump

Lila Coleman, so., Seneca – 1A state qualifier, sectional champion

Triple Jump

Addison Ness, jr., Newark – 1A state qualifier, sectional champion