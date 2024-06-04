Marquette Elementary honor roll, 4th quarter 2023-2024

Marquette Elementary in Ottawa announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.
Honor roll
Fifth grade
Kooper Rick
Sixth grade
Emily Drake, Kylah Gallegos, Maylee Hamer, Carter Johnson, Marina Ribeiro, Laney Ruddick
Seventh grade
Colton Clairmont, Alexis Robles
Eighth grade
Jesse Cooke, Michael Coutts, Luke McCullough, Nehemiyah Thomas, Ava Wright
High honor roll
Fifth grade
Alivia Andreoni, Sullivan Auter, Clara Blood, Corbin Clem, Roger Findley, Parker Fuchs, Liam Gretencord, Bryce Hermann, Daniela Melendez, Leah Michelini, Michael Miller, Jordyn Rix, Hannah Skelly, Angelica Stawiarski
Sixth grade
Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Stella Moline, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider, Lucas Simmons
Seventh grade
Mario Bernabei, Kashton Biba, Cayla Blood, Kenzie Elzer, Mason Ferrario, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Bradyn Hermann, Hunter Heuser, Tate Hopkins, Isaac Jennings, Connor McCauley, Ceci Reynolds
Eighth grade
Connor Cooper, Lucy Cooper, David De La Torre, Hunter DeMink, Wyatt Edgcomb, Savannah Erickson, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Lucy McGrath, Rory Moore, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Dixie Smick, Mollee Smith