June 03, 2024
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Marquette Elementary honor roll, 4th quarter 2023-2024

By Shaw Local News Network
Marquette Academy in Ottawa

Marquette Elementary in Ottawa announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year. (Provided)

Marquette Elementary in Ottawa announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.

Honor roll

Fifth grade

Kooper Rick

Sixth grade

Emily Drake, Kylah Gallegos, Maylee Hamer, Carter Johnson, Marina Ribeiro, Laney Ruddick

Seventh grade

Colton Clairmont, Alexis Robles

Eighth grade

Jesse Cooke, Michael Coutts, Luke McCullough, Nehemiyah Thomas, Ava Wright

High honor roll

Fifth grade

Alivia Andreoni, Sullivan Auter, Clara Blood, Corbin Clem, Roger Findley, Parker Fuchs, Liam Gretencord, Bryce Hermann, Daniela Melendez, Leah Michelini, Michael Miller, Jordyn Rix, Hannah Skelly, Angelica Stawiarski

Sixth grade

Leo Alvarez, Adyssen Boaz, Gerard Cooper, Cullen DeMink, Kallyn Diss, Olivia Entwistle, Fiona Gaworski, Mackenzie Hamm, Fiona McGrath, Thomas Miller, Stella Moline, Griffin Novotney, Noah Novotney, Logan Schneider, Lucas Simmons

Seventh grade

Mario Bernabei, Kashton Biba, Cayla Blood, Kenzie Elzer, Mason Ferrario, Carter Gray, Savannah Guzman, Lily Hall, Baron Hellman, Bradyn Hermann, Hunter Heuser, Tate Hopkins, Isaac Jennings, Connor McCauley, Ceci Reynolds

Eighth grade

Connor Cooper, Lucy Cooper, David De La Torre, Hunter DeMink, Wyatt Edgcomb, Savannah Erickson, Sawyer Ernat, Kara Killelea, Lucy McGrath, Rory Moore, Aubrey Myers, Jakobi Reed, Kinley Rick, Dixie Smick, Mollee Smith

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