May 31, 2024
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Woodland High School honor roll, 4th quarter 2023-2024

By Shaw Local News Network
Woodland School, Streator

Woodland High School in rural Streator announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year. (Derek Barichello)

Woodland High School in rural Streator announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.

High honor roll

Freshmen

Maia Hanafin, Aubrey LaValle, Brezdyn Simons

Sophomores

Tucker Berry, Jaylei Leininger, Nolan Price, Layna Wilcoxen

Juniors

Kyle Bliss, Yuliza Guadalupe DeLara Rodriguez, Aubrey DeMoss, Ella Derossett, Connor Dodge, Annabella Losey, Malayna Pitte, Nicholas Plesko, Aydan Radke, Zandar Radke, Mollie Rose, Claire Sass, AV Weidert, Aidan Zeilman

Seniors

Peyton Bradbury, Abby Calderon, Noah Cosby, Nancy Duran, Emma Highland, Tucker Hill, Cloee Johnston, Lanee Lucas, Ashlyn Maubach, Drew Novotney, Elizabeth Schultz, Shae Simons

Honor roll

Freshmen

Marley Adams, Lydia Chapman, Emma Childers, Charlie Chismarick, Christiana Clay, Ali Lefler, Grace Longmire, Gracie Milligan, Isabella Moore, Emma Palaschak, Caragan Puckett, Kaden Sibert, Ella Venturi

Sophomores

Lilly Brinkmeyer, Hunter Cain,  Noah Decker, Declan Gilkerson, Taylor Heidenreich, Kolton Highland, Hadley Lowe, Trayton Majercin, Ryan Powers, Hailey Ruff, Ellie Vickers, Justice Weidert, Sydney Wright

Juniors

Dekin Childers, Olivia Chismarick, Sadie Darm, Connor Decker, Theron Essman, Gabriella Jacobs,  Abigail Losey, Logan Meiners, Eric Miramontes, Landon Muhlstadt, Quentin Porter, Samuel Schmitz, Hannah Snow, Adam Westerhold, Jaydn Yuhas

Seniors

Kaiden Connor, Noah Fink, Brayden Follmer, Isaac Follmer, Addison Isenberg, Dylan Jenkins, Tatianna Pierson, Max Porter, Payton Quaintance, Talen Thompson

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