Woodland High School honor roll, 4th quarter 2023-2024

Woodland High School in rural Streator announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.
High honor roll
Freshmen
Maia Hanafin, Aubrey LaValle, Brezdyn Simons
Sophomores
Tucker Berry, Jaylei Leininger, Nolan Price, Layna Wilcoxen
Juniors
Kyle Bliss, Yuliza Guadalupe DeLara Rodriguez, Aubrey DeMoss, Ella Derossett, Connor Dodge, Annabella Losey, Malayna Pitte, Nicholas Plesko, Aydan Radke, Zandar Radke, Mollie Rose, Claire Sass, AV Weidert, Aidan Zeilman
Seniors
Peyton Bradbury, Abby Calderon, Noah Cosby, Nancy Duran, Emma Highland, Tucker Hill, Cloee Johnston, Lanee Lucas, Ashlyn Maubach, Drew Novotney, Elizabeth Schultz, Shae Simons
Honor roll
Freshmen
Marley Adams, Lydia Chapman, Emma Childers, Charlie Chismarick, Christiana Clay, Ali Lefler, Grace Longmire, Gracie Milligan, Isabella Moore, Emma Palaschak, Caragan Puckett, Kaden Sibert, Ella Venturi
Sophomores
Lilly Brinkmeyer, Hunter Cain, Noah Decker, Declan Gilkerson, Taylor Heidenreich, Kolton Highland, Hadley Lowe, Trayton Majercin, Ryan Powers, Hailey Ruff, Ellie Vickers, Justice Weidert, Sydney Wright
Juniors
Dekin Childers, Olivia Chismarick, Sadie Darm, Connor Decker, Theron Essman, Gabriella Jacobs, Abigail Losey, Logan Meiners, Eric Miramontes, Landon Muhlstadt, Quentin Porter, Samuel Schmitz, Hannah Snow, Adam Westerhold, Jaydn Yuhas
Seniors
Kaiden Connor, Noah Fink, Brayden Follmer, Isaac Follmer, Addison Isenberg, Dylan Jenkins, Tatianna Pierson, Max Porter, Payton Quaintance, Talen Thompson