IVCC scholars honored at annual ceremony

Natalia Webb, of Streator, accepts a certificate from Illinois Valley Community College President Tracy Morris during the annual Student Academic Awards Ceremony last week. IVCC recognized McCormack Scholars, Phi Theta Kappa All-Illinois Academic Team and Richard Publow Memorial Writing Award winners, as well as students who earned academic honors in two and three consecutive semesters. (Photo provided by JH Studios)

Illinois Valley Community College recognized Thomas J. McCormack Scholars and other academic honorees at its annual Student Academic Awards ceremony April 3.

McCormack Scholars are Jennifer Horton, Streator; Eric Lockwood, Peru; Madeline Klicker, Seneca; Sydney Miller, Tonica; Taylor Wetsel, Princeton and Kendall Schmidt, La Salle.

To earn the college’s highest academic achievement, McCormack Scholars must maintain a minimum 3.75 GPA in at least 14 credit hours over three consecutive semesters.

In addition, all six were recognized for academic honors over three consecutive semesters.

Other students recognized for academic achievement were:

Phi Theta Kappa All-Illinois Academic Team: Grace Irwin, Peru

Earning academic honors for three consecutive semesters: Maxwell Anke, Peru; Arthur Argubright, Spring Valley; Elizabeth Bradley, Streator; Logan Brandner, Mendota; Elizabeth Browder, Earlville; Adam Brown, Serena; Isabella Caruso, Mendota; Leena Dean, McNabb; Emma Depauw, Tiskilwa; Alex Doll, Spring Valley; Erin Dunlap, Ottawa; Mikayla Durland, Sheridan; Cali Edwards, Sheridan; Addison Ernat, Peru; Colin Finklea, Spring Valley; Joseline Flores, La Salle; Sydney Galvan, Utica; Jenna Gamons, Ottawa; Christopher Garcia, La Salle; Lyan Gonzalez, La Salle; Nora Groesbeck, Streator; Colin Hart, Diamond; Ethan Hassler, Princeton; Hayleigh Hauppa, Sheridan; Anthony Hewitt, Peru; Chloe Hillyard, Mendota; Jennifer Horton, Streator; Jayden Huebbe-Faso, La Salle; Laci Irvin, Streator; Grace Irwin, Peru; Emma Kamin, Mendota; McKenna Klein, La Moille; Madeline Klicker, Seneca; Andrew Knipper, Princeton; Jennifer Knudson, Marseilles; Isabella Lambert, Tonica; Deborah Lengsfeld, Mendota; Eric Lockwood, Peru; Brandon Lomeli, Grand Ridge; Justus Mason, Ottawa; Gage Mickley, Oglesby; Sydney Miller, Tonica; Colin Nave, Granville; Earl Mitchel Pantig, Ottawa; Rebecca Peura, La Salle; Gennaro Piccolo, Spring Valley; Joel Renner, Princeton; Zachary Riggenbach, La Salle; Wesley Ruppert, La Salle; Caleb Savitch, Spring Valley; Colton Schafer, Princeton; Kendall Schmidt, La Salle; Holly Schriber, Peru; Rilee Sterling, La Salle; Avery Stiegler, Seneca; Maggie Stisser, Ottawa; Alexandra Stremlau, Mendota; Lauren Summers, Ottawa; Zachary Swart, Ottawa; Thomas Swartz, Monticello; Natalia Thome, Oglesby; Leighanne Turner, Peru; Tyler Valdez, Mendota; Harleigh Varland, Seneca; Kiersten Vincent, Peru; Ella Ware, Peru; and Taylor Wetsel, Princeton.

Earning academic honors for two consecutive semesters: Tara Alnwick, Ottawa; Tyrese Baijnath, La Salle; Katie Bates, Princeton; Zander Baxter, Ottawa; Ariana Benitez, Ottawa; Karrington Benson, Ottawa; Megen Berg, Streator; Jake Bradach, Oglesby; Kaitlyn Brannon, Granville; Carley Brewick-Pointer, Ransom; Gabrielle Buendia, Ottawa; Caleb Burrell, Peru; Abbey Calkins, Princeton; Lily Craig, Ottawa; Dylan Crank, Toluca; Zoe Crawford, Streator; Lydia Dornick, Peru; Ashley Dresen, Marseilles; Nora Eiken, Tiskilwa; Cody Ewers, Ottawa; Marisol Felix, Mendota; Riker Fesperman, La Salle; Zoe Finley, Mendota; Caitlyn Fiocchi, Princeton; Ethan Fox, Lacon; Lauren Frost, Princeton; Olivia Gonzalez, Hennepin; Joshua Grob, Utica; Alexia Gross, Mendota; Kayla Guerra, Peru; Austin Hack, Wenona; Zoe Hanson, Mendota; Elaina Harris, Mendota; Anna Hoffmeyer, Streator; Alex Jagers, Princeton; Maera Jimenez, Ottawa; Emily Joanis, Ottawa; Ivy Jones, Marseilles; Kaitlyn Kelly, Oglesby; Emily Kestner, Streator; Samantha Kielski, Marseilles; Chase Kreiser, Lostant; Kyle Kuntz, Streator; Hannah Larsen, Ottawa; Gianna Lopez, La Salle; Cassandra Lowande, Putnam; Kain MacFadgen, Ottawa; Adrian Macias, Spring Valley; Amy Marek, Marseilles; Miranda Mazzorana, La Salle; Kailey McCauley, Peru; Olivia McCauley, Peru; Liam McGann, Earlville; Callie Meyer, Spring Valley; Nicole Morones, Ottawa; Nathaniel Nelson, Ottawa; Cody Nettleton, Mendota; Lannie Newberry, Princeton; Emma Nicoli, Hennepin; Aaron Noble, Ottawa; Ava Pagakis, Oglesby; Jaydan Polhemus, Princeton; Jonathan Polhemus, Princeton; Gracie Pollok, Dover; November Rhodes, Ottawa; Giovanni Rios, DePue; Molly Roach, Hennepin; Franchesca Rodriguez, Streator; Elijah Safranek, Peru; John Salz, Marseilles; Tyler Shannon, Serena; Ella Sibert, Streator; James Sokol, Streator; Taylor Staton, Serena; Drew Stoudt, Ottawa; Emily Strehl, Tonica; Nolund Stueckrad, Streator; Jayden Tiemann, Princeton; Bich Tran, Peru; Erin Uphoff, Princeton; Alexa Warwick, Peru; Natalia Webb, Streator; Dean Welte, Princeton; Matthew Wiggins, Ottawa; Charles Woods, Sheridan; Paige Worden, Ladd; Tyler Wrobleski, La Salle; Isaac Yanez, Princeton; and McKenzie Yarger, Granville.

Richard Publow Memorial Writing Award winners: Stephanie Bernhard, Mazon; Adam Brown, Serena; Travis Dougherty, Marseilles; Analiyah Flores, Mendota; Sarah Grever, Ottawa; Brianna Lipe, La Moille, Alexander Myres, Hennepin; and Christina Snook, Grand Ridge.

The Publow rewards the best essays written each year in English Composition courses.

IVCC President Tracy Morris was the keynote speaker for the event, addressing a crowd of about 200 students, parents, faculty and administrators who attended.