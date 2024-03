Boys basketball: A look at the BCR Class of 2024 career scoring

Bureau Valley senior Corban Chhim was the top area scorer for the class of 2024 with 771 career points. (Alex T. Paschal)

A look at the Bureau County area career scoring leaders for the class of 2024

Corban Chhim (BV) 771

Payton Dye (Hall) 572

Pablo Moreno (DePue) 532

Daniel Sousa (Princeton) 393

Korte Lawson (Princeton) 371

Max Bryant (Hall) 308

Alex Ankiewicz (St. Bede)* 238

Tyson Philips (Princeton) 236

Erick Perez (DePue) 156

* Last year’s points not available

Other classes

Noah LaPorte (Princeton, Jr.) 1,027

Tyler Billhorn (LaMoille, Jr.) 730

Landon Hulsing (BV, Jr.) 721

Brayden Klein (LaMoille, Jr.) 593

Elijah Endress (BV, Jr.) 430

Vance Hayes (DePue, Jr.) 391

Luis Lopez (DePue, jr.) 331

Braden Curran (Hall, jr.) 326

Mason Ross (St. Bede, jr.) 288

Jordan Reinhardt (Princeton, jr.) 262

Josh Martin (LaMoille, Jr.) 229

Wyatt West (Hall, jr.) 225

Bryce Helms (BV, jr.) 221

Kaden Newman (St. Bede, jr.) 204

Halden Huenburg (St. Bede, jr.) 194

Kaden Nauman (St. Bede, jr.) 157

Logan Philhower (BV, so.) 118

Phillip Gray (St. Bede, jr.) 115

Jake Migliorini (St. Bede, jr.) 103

Justin Moon (BV, jr.) 102