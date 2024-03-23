Trinity Catholic Academy in La Salle honor roll, 3rd quarter 2023-2024

Trinity Catholic Academy in La Salle released its honor roll students for the third quarter of the 2023-24 school year.
High honor roll
Sixth grade
Bradyn Balestri, Jake Kasprak, Luke Koehler, Colin Nourie, Lucas Patrick, Oliver Pinter and Brenna Waszkowiak
Seventh grade
Bruno Baker, Payton Davis, Jack Duncan, Cooper Frasco, Weston Frick, Jonathan Garcia, Jack Hermes, Blake Hueneburg, Allison Inman, Jackson Layhew, Reid Lenhausen, Sofia Sarabia, Joseph Savitch, Lily Tielebein, Aubrey Urbanski and Luke Vogelgesang
Eighth grade
Maks Baker, Gavin Fivek, Jacob Frederick, Jacob Inman, Payden Kelly, Graham Ross, Mary Simonetta, Hanna Waszkowiak and Preston Vasquez
Honor roll
Sixth grade
Sophia Trainor-Cipriano, Alicia Garcia, Lane Hartenbower, Emmett Taylor and Avery Torres
Seventh grade
James Arkins, Jacob Flavin, Nolan Gedraitis, Garrett Kelly and Anthony Turri
Eighth grade
Hailey O’Hare