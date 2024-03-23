March 23, 2024
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Trinity Catholic Academy in La Salle honor roll, 3rd quarter 2023-2024

By Shaw Local News Network
Trinity Catholic Academy in La Salle

Trinity Catholic Academy in La Salle released its honor roll students for the third quarter of the 2023-24 school year. (Photo provided by Trinity Catholic Academy)

Trinity Catholic Academy in La Salle released its honor roll students for the third quarter of the 2023-24 school year.

High honor roll

Sixth grade

Bradyn Balestri, Jake Kasprak, Luke Koehler, Colin Nourie, Lucas Patrick, Oliver Pinter and Brenna Waszkowiak

Seventh grade

Bruno Baker, Payton Davis, Jack Duncan, Cooper Frasco, Weston Frick, Jonathan Garcia, Jack Hermes, Blake Hueneburg, Allison Inman, Jackson Layhew, Reid Lenhausen, Sofia Sarabia, Joseph Savitch, Lily Tielebein, Aubrey Urbanski and Luke Vogelgesang

Eighth grade

Maks Baker, Gavin Fivek, Jacob Frederick, Jacob Inman, Payden Kelly, Graham Ross, Mary Simonetta, Hanna Waszkowiak and Preston Vasquez

Honor roll

Sixth grade

Sophia Trainor-Cipriano, Alicia Garcia, Lane Hartenbower, Emmett Taylor and Avery Torres

Seventh grade

James Arkins, Jacob Flavin, Nolan Gedraitis, Garrett Kelly and Anthony Turri

Eighth grade

Hailey O’Hare