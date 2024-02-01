IVCC Presidential Honors, Fall 2023 semester

For the Fall 2023 semester, the following students were named to the Presidential Honors list at Illinois Valley Community College.
Students who have earned a grade point average of 3.75 to 4.0 in 12 or more semester hours, listed by hometown, are:
Arlington – Rylan Kerper
Bradford – Violet Krider
Buda – Bo Blair
Cherry – Kaitlynn Donovan
DePue – Amy Munoz
Diamond – Colin Hart
Dover – Gracie Pollok
Earlville – Elizabeth Browder, Bridget McGann and Tai Sheehan
Grand Ridge – Brandon Lomeli and Alexis McKinnie
Granville – Hannah Gorisek, Colin Nave and McKenzie Yarger
Hennepin – McKinley Cwikla; Olivia Gonzalez; Kalyn Grant; Alexander Myers; Jesse Scott
Henry – Daniel Thompson
La Moille – Christina Van Sickle
La Salle – Tyrese Baijnath; John Brady; Riker Fesperman; Joseline Flores; Mason Hurst; Leigha Kallis; Ella Larson; Francisco Pereira; Jonathan Perez; Regina Piano; Lilylu Rauhfernandez; Kendall Schmidt; Thomas Swartz
Lostant – Matthew Tondi
Marseilles – Luke Cooper; McKenna Cooper; Travis Dougherty; Ellyse Kovash; Amy Marek
McNabb – Leena Dean
Mendota – Hope Baratta; William Bentley; Isabella Caruso; Isabelle Escatel; Analiyah Flores; Zoe Hanson; Chloe Hillyard; Emma Kamin; Abigail Kunz; Deborah Lengsfeld; Cody Nettleton; Odalis Sangabriel; Emma Schultz; Mileigh Schultz; Alexandra Stremlau; Garret Zinke
Oglesby – Azul Aldama Flores; Virginia Anderson; Emma Borio; Roko Jurasovic; Roko Kegalj; Gage Mickley; Jacob Quick; Alyssa Schirz; Natalie Thome
Ottawa – Jenna Anderson; Garrett Arwood; Makayla Backos; Heather Borre; Sebastian Cabrera; Morgan Clements; Emelina Coss; Lilly Craig; Gino DeFlorio; Erin Dunlap; Shelby Einhaus; Cesar Espinoza; Gino Fascetta; Sophia Flavin; Jenna Gamons; Kenneth Harsted; Alexandria Jett; Maera Jimenez; Jessica Lang; Gianna Leigh; Maisie Lyons; Leah Majcen; Earl Mitchel Pantig; Maclane Rinearson; Aaliyah Roache; Leanna Sauvageau; Reagan Shea; Maggie Stisser; Morgan Stone; Drake Stoudt; Jonathan Szewczuk; Emma Walker; Matthew Wiggins; Cassie Williams William Zenke
Peru – Maxwell Anke; Caleb Burrell; Lydia Dornik; Grace Faletti; Emma Garretson; Alivia Golightly; Kayla Guerra; Mallory Halbleib; Anthony Hewitt; Emma Hoffman; Suhart Imeri; Grace Irwin; Keira Kiersnowski; Odin Klotz; Eric Lockwood; Taya Martin; Madeline Pangrcic; Aiden Schneider; Olivia Shetterly; Breanna Sondgeroth; Leighanne Turner; Ella Ware; Hailey Weber
Princeton – Katie Bates; Kiana Brokaw; Lisa Entwistle; Caitlyn Fiocchi; Lauren Frost; Roger Garrett; Ethan Hassler; Andrew Knipper; Allie Leone; Brooke Lovgren; Olivia Lund; Lannie Newberry; Terran Polhemus; Sophie Rutledge; Colton Schafer; Jayden Tiemann; Dean Welte; Taylor Wetsel
Putnam – Zoe Blake and Kristopher Lee
Ransom – Carley Brewick-Pointer and Leilani Zavada
Seatonville – Shechinah Ridley
Seneca – Brady Barla; Tara Bersano; Madeline Klicker; Harleigh Varland; Maximillian Walker
Serena – Adam Brown and Delanie Young
Sheridan – Reese Cole; Mikayla Durland; Cali Edwards; Hannah Ernat; Nicolette Walsh; Stephanie Wormsley
Spring Valley – Alex Doll; Colin Finklea; Callie Meyer; Luis Reyes; Caleb Savitch; Marshall Schmollinger
Streator – Kannin Angelico; Emma Augustine; Courtney Bailey; Charlee Bourell; Elizabeth Bradley; Payton Crawford; Clara Downey; Danielle Giacinto; Abigayle Gribbin; Nora Groesbeck; Jennifer Horton; Laci Irvin; Dezirea Jordan; Kyle Kuntz; Lily Kupec; Olivia Pastirik; Franchesca Rodriguez; Ella Sibert; Marisa Vickers; Lucy Zavada
Tiskilwa – Nora Eiken
Tonica – Jake Bradach; Hannah Fox; Isabella Lambert; Sydney Miller
Utica – Sydney Galvan, Thomas Hartman and Wade Menard