IVCC Presidential Honors, Fall 2023 semester

For the Fall 2023 semester, the following students were named to the Presidential Honors list at Illinois Valley Community College.

Students who have earned a grade point average of 3.75 to 4.0 in 12 or more semester hours, listed by hometown, are:

Arlington – Rylan Kerper

Bradford – Violet Krider

Buda – Bo Blair

Cherry – Kaitlynn Donovan

DePue – Amy Munoz

Diamond – Colin Hart

Dover – Gracie Pollok

Earlville – Elizabeth Browder, Bridget McGann and Tai Sheehan

Grand Ridge – Brandon Lomeli and Alexis McKinnie

Granville – Hannah Gorisek, Colin Nave and McKenzie Yarger

Hennepin – McKinley Cwikla; Olivia Gonzalez; Kalyn Grant; Alexander Myers; Jesse Scott

Henry – Daniel Thompson

La Moille – Christina Van Sickle

La Salle – Tyrese Baijnath; John Brady; Riker Fesperman; Joseline Flores; Mason Hurst; Leigha Kallis; Ella Larson; Francisco Pereira; Jonathan Perez; Regina Piano; Lilylu Rauhfernandez; Kendall Schmidt; Thomas Swartz

Lostant – Matthew Tondi

Marseilles – Luke Cooper; McKenna Cooper; Travis Dougherty; Ellyse Kovash; Amy Marek

McNabb – Leena Dean

Mendota – Hope Baratta; William Bentley; Isabella Caruso; Isabelle Escatel; Analiyah Flores; Zoe Hanson; Chloe Hillyard; Emma Kamin; Abigail Kunz; Deborah Lengsfeld; Cody Nettleton; Odalis Sangabriel; Emma Schultz; Mileigh Schultz; Alexandra Stremlau; Garret Zinke

Oglesby – Azul Aldama Flores; Virginia Anderson; Emma Borio; Roko Jurasovic; Roko Kegalj; Gage Mickley; Jacob Quick; Alyssa Schirz; Natalie Thome

Ottawa – Jenna Anderson; Garrett Arwood; Makayla Backos; Heather Borre; Sebastian Cabrera; Morgan Clements; Emelina Coss; Lilly Craig; Gino DeFlorio; Erin Dunlap; Shelby Einhaus; Cesar Espinoza; Gino Fascetta; Sophia Flavin; Jenna Gamons; Kenneth Harsted; Alexandria Jett; Maera Jimenez; Jessica Lang; Gianna Leigh; Maisie Lyons; Leah Majcen; Earl Mitchel Pantig; Maclane Rinearson; Aaliyah Roache; Leanna Sauvageau; Reagan Shea; Maggie Stisser; Morgan Stone; Drake Stoudt; Jonathan Szewczuk; Emma Walker; Matthew Wiggins; Cassie Williams William Zenke

Peru – Maxwell Anke; Caleb Burrell; Lydia Dornik; Grace Faletti; Emma Garretson; Alivia Golightly; Kayla Guerra; Mallory Halbleib; Anthony Hewitt; Emma Hoffman; Suhart Imeri; Grace Irwin; Keira Kiersnowski; Odin Klotz; Eric Lockwood; Taya Martin; Madeline Pangrcic; Aiden Schneider; Olivia Shetterly; Breanna Sondgeroth; Leighanne Turner; Ella Ware; Hailey Weber

Princeton – Katie Bates; Kiana Brokaw; Lisa Entwistle; Caitlyn Fiocchi; Lauren Frost; Roger Garrett; Ethan Hassler; Andrew Knipper; Allie Leone; Brooke Lovgren; Olivia Lund; Lannie Newberry; Terran Polhemus; Sophie Rutledge; Colton Schafer; Jayden Tiemann; Dean Welte; Taylor Wetsel

Putnam – Zoe Blake and Kristopher Lee

Ransom – Carley Brewick-Pointer and Leilani Zavada

Seatonville – Shechinah Ridley

Seneca – Brady Barla; Tara Bersano; Madeline Klicker; Harleigh Varland; Maximillian Walker

Serena – Adam Brown and Delanie Young

Sheridan – Reese Cole; Mikayla Durland; Cali Edwards; Hannah Ernat; Nicolette Walsh; Stephanie Wormsley

Spring Valley – Alex Doll; Colin Finklea; Callie Meyer; Luis Reyes; Caleb Savitch; Marshall Schmollinger

Streator – Kannin Angelico; Emma Augustine; Courtney Bailey; Charlee Bourell; Elizabeth Bradley; Payton Crawford; Clara Downey; Danielle Giacinto; Abigayle Gribbin; Nora Groesbeck; Jennifer Horton; Laci Irvin; Dezirea Jordan; Kyle Kuntz; Lily Kupec; Olivia Pastirik; Franchesca Rodriguez; Ella Sibert; Marisa Vickers; Lucy Zavada

Tiskilwa – Nora Eiken

Tonica – Jake Bradach; Hannah Fox; Isabella Lambert; Sydney Miller

Utica – Sydney Galvan, Thomas Hartman and Wade Menard