IVCC Academic Honors, Fall 2023 semester

For the Fall 2023 semester, the following students were named to the Academic Honors list at Illinois Valley Community College.

Students who earned a grade point average of 3.25 to 3.74 in six or more semester hours, listed by hometown, are:

Arlington – David Fiocchi, Dylan Hunter

Blackstone – Kyla Yedinak

Buda – Ryanne Balensiefen

Bureau – Venessa Voss

Cedar Point – Elizabeth Jones

Cherry – Gina Kramer

Compton – Jenah Sims

Dalzell – Dayna Garcia; Marcos Maldonado Guzman; Chelsea Penney; Megan Rumler

DePue – Anna Gonzalez; Abigail Koester; Alaina Marquez; Miguel Quintana; Yesenia Valle; Hector Madrigal; Katya Quintana

Earlville – Rachele Anderson; Brandon Bruce; Easton Fruit; Rylinn Greer; Emily Harness; Hailey Kuter; Autumn Massier; Liam McGann; Nathan Murley; Hannah Pfaff

El Paso – Kendall Loudon

Flanagan – Scott Schoener

Grand Ridge – Kora Lane

Granville – Cale Charbonneau; Thomas Gallup; Alexander Johll; Kylee Moore; Brittany Rott; Sihana Zulbeari

Hennepin – Tyler Bienemann; Mikenna Boyd; Matthew Burr; Bethany Gibson; Jessie Grandadam; Joshua Jessen; Katelyn Liles

Henry – Michael Wealer

La Moille – McKenna Klein; Brianna Lipe; Sadie Quest

La Salle – Torri Atkinson; Chloe Bruce; Aurora Castelli; Joshua Dickey; Christopher Garcia; Lyan Gonzalez; Jenisis Greening; Veronica Henneberry; Ricardo Herandez; Jayden Huebbe-Faso; Landon Jackson; Joannie Janick; Curtis Kerchner; Zoe Kidd; Katelyn Kiska; John Lawrence; Raymond Legrenzi; Jeremy Lucas; Ruby Mondragon; Mary Morse; Hannah Munson; Vanessa Nikischer; Connor Noramczyk; Price Peterlin; Rebecca Peura; Stephen Prescott; Zachary Riggenbach; Alisha Rott; Wesley Ruppert; Jasmine Samolinski; Alyssa Schneider; Mary Sissel; Kimberly Smith; Rilee Sterling; Joshua Stohr; Celest Thompson; Joshua Washkowiak

Ladd – Zachary Tieman

Leland – Jeremy Bolen, Brooklynn Guelde and Andrew Hamm

Long Point – Cheyenne Crowl, Trenton Meiners

Lostant – Albert Templeton

Magnolia – Kendra Crew and Paxton Stunkel

Malden – Sarah Harris, Savannah Hollars and Mary Sommer

Manville – Emma Berg

Mark – Aidan DeGroot

Marseilles – Taylor Combs; Gregory Cooper; Bernadette Dittmer; Ashley Dresen; Scott Ferguson; Skye Hough; Ivy Jones; Luke Kaminski; Easton Kent; Samantha Kielski; Jennifer Knudson; Brooklyn Lawson; Sarah McAlpine; Kalei McCague; Kara McCloskey; Lilia Muffler; Matthew Nederbo; Rachel Powell; Reese Puleo; Bianca Reilly; Caleigh Rick; Ashley Rohr; Ethan Sallee; John Salz; Trinity Schlappi

Mazon – Samantha VandeVelde

McNabb – Kyler McFadin

Mendota – Edgar Arteaga; Madelyn Becker; Kamdyn Becket; Vanessa Bermudez; Shelby Bege; Logan Brandner; Jenny Brown; Maricia Cocanou; Belen Coronel; Geraldo Escatel; Shannon Figueroa; Dana Fox; Eliza Gambrell; Lillian Gehant; Alexia Gross; Kassandra Guerra; Charles Heiting; Bryan Herrera; Nicholas Hochstatter; Kiara Johnson; Aubree Jones; Ava Jones; Iker Landeros; Lilly Leifheit; Edward Lopez; Cruzysela Martinez; Lizabeth Miller; Izaiah Nanez; Allison Olczak; Melissa Ortega; Mia Preciado; Jonathan Quintana; Miranda Roberts; Natalia Salinas; Ryleigh Sondgeroth; Matthew Spayer; Daisy Valdez; Tyler Valdez; Grace Wasmer; Kailey Zamora

Minonk – Abbigail Harms

Neponset – Paul Rashid

Normal – Alex Lamboley

Oglesby – Allison Beavers; Robert Gray; Callan Hueneburg; Kailey Johnson; Katherine Johnson; Abby Kilmartin; Aubrey Knoblauch; Gavin McInnes; Grace Mertel; Matthew Mickelson; Zachary Newman; Ava Pagakis; Avarie Ruppert; Camden Schroeder; Elizabeth Shaw; Ava Stone; Maddison VanZuiden; Olivia Wyzgowski

Ottawa – Ashley Anderson; Chesney Auter; Richard Babio; Damon Bailey; Patrick Bartley; Ariana Bass; Zander Baxter; Caleb Beck; Ariana Benitez; Lilliana Bernabei; Christopher Binondo; Neil Brudnak; Maddie Brue; William Carlson; Robert Caretto; Ryan Chamberlain; Emma Cheli; Jonathan Cooper; Velinda Corcoran; Casey Cuevas; Emma Cushing; Joseph Daraban; Paige Donahue; Avery Durdan; Beau Ewers; Brady Ewers; Amanda Fernandez; Bria Frey; Dustin Gende; Kimberly Gibbons; Mollie Goetsch; Ashton Grady; Tyler Graves; Austin Guerrero; Leonel Gutierrez; Nashla Gutierrez; Katie Hardin; Samantha Harris; Lindsay Hellman; Austin Henson; Kevin Hernandez-Gutierrez; Blake Hjerpe; Abbigail Howard; Kellen Hunt; Danielle Jackson; Anthony Jefferson; Grace Johnson; Michael Kaufman; Erin Kinkin; Patrick Kolesar; Maxwell Koziel; Laura Krug; Mary Lechtenberg; Isabelle Liebhart; Yi Lu; Kain MacFadgen; Alyssa Malmassari; Justus Mason; Brady Mitchell; Kyra Mitchell; Mika Moreland; Abigail Morris; Isabella Morris; Charles Mullen; Keely Nelson; Morgan Nelson; Aaron Noble; Adrienne Ortega; Ellee Perry; Ryan Peterson; Michael Rausch; Maria Reinert; Catherine Reynolds; Kealey Rick; Emma Rinearson; Nora Rinearson; Diego Rockford; Trace Roether; Hannah Rowlee; Dalton Ryan; Lilliana Samolitis; Franklin Schuemann; Payton Slabaugh; Cecelia Stafford; Kylie Strickland; Lauren Summer; Zachary Swart; Stefen Swords; Olivia Tamblyn; Mackenzie Thorson; Matthew Towne; Olivia Trovero; Kevin Weidemiller; Jacob Wojtowicz; Nathan Wright; Janice Yanko; Maya Zeman; Alexander Zenke

Peru – Natalie Boyd; Douglas Cass; Christine Cates; Michael Credi; Addison Ernat; Nicolas Escatel Inostros; Madalyn Freeman; Meagen Gillan; Jacey Green; Anna Hernandez; Cora Holloway; Jamelyn Hoxsey; Mary Lowery; Tyler Marconi; Creed McCormick; Brandon Novotney; Andrew Paden, Ivan Patricio; Payton Piraino; Hailey Rakers; John Riva; Amber Schmidt; Ty Scolari; Michael Shaw; Holly Shriber; Bridgette Steinbach; Jennifer Talliani; Brian Tondi; Kallum Torri; Bich Tran; Kiersten Vincent; Trinity Voights; Alexander West; Jordyn West; James Zera

Princeton – Morgan Bartkiewicz; Abigail Brown; Elizabeth Buchanan; Bryant Corrie; Heather Elmore; Aleah Espel; Kylie Floyd; Morgan Foes; Tara Ford; Julia Johnson; Kylen Lewis; Claire Lovgren; Thomas Makransky; Mallori Manna; Noah Martin; Michael McClain; Caitlin Meyer; Amanda Moore; Ashli Moore; Sydney Mount; Anisha Patel; Tyson Phillips; Jaydan Polhemus; Jonathan Polhemus; Joel Renner; Brynn Robinson; Brennan Roden; Graeham Rumley; Jennifer Schnaiter; Jadah Shipley; Joyce Smith; James Starkey; Erin Uphoff; Ellie Welte; Kailee Winner; Emma Wittig; Johnathan Woods; Rachael Wooley

Putnam – Tessa Dugosh, Casper Lowande and Cassandra Lowande

Ransom – Denver Trainor

Seatonville – Grant Plym, Avril Ruiz and Joseph Shrader

Seneca – Kiersten Barr; Michelle Govea; Avery Stiegler; Jacob Ursua; Tyler Shannon; Taylor Staton

Sheridan – Stephanie Baker; Dyllan Cartwright; Hayleigh Hauppa; Chad Klinge; Meredyth Watts; Charles Woods

Spring Valley – Arthur Argubright; Claudia Avila; Joseph Bacidore; Eder Castelan; Robert Cavanah; Luis Delao; Nash Doran; Maria Garcia; Drake Garland; Promise Giacometti; Dylan Harris; Tiffany Hegland; Kaitlyn Hickey; Nicholas Jarosz; Abigail Kaszynski; Erik Lewis; Adrian Macias; Abigail Michels; Ava Mueller; Haylie Pellegrini; Lupita Perez; Gennaro Piccolo; Vincent Pozzi; Maribel Puga; Zachary Shaw; Manual Solano; Jonathan Thomas; Brian Timmons; Johnathan Verhulst; Logan Zeglis

Standard – Laynee Sanchez

Streator – Elizabeth Abbott; Maria Arevalo; Madison Barichello; Megen Berg; McKenzie Bruce; Earlene Burnley; Cody Cline; Anthony Dominic; Jonah Durdan; Alyssa Eutsey; Layton Finney; Ronald Fletcher; Veronica Fortson; Lillian Gardner; Shea Gilkerson; Josie Goerne; Alexander Gonzalez; Michael Goodrich; Hanna Gotch; Halie Grace; Erin Hamilton; Kristy Hoang; Anna Hoffmeyer; Alexa Jacobs; Kylie Kendall; Emily Kestner; Raeann Kosur; Kylen Krasnican; Lanee Lucas; Andrew Manter; Kaylee Martin; Amelia Martinez; Abby Mascal; Bridget McGurk; Charli McMullen; Jonathan Moore; Rhys O’Brien; Ophelia Orozco; Sophia Pence; Kimberly Perez; Cade Peterson; Zachary Pollett; Karilyn Porter; Mason Pshak; Novella Razo; Landon Ross; Lydia Sanchez; Elizabeth Schultz; James Sokol; John Sorensen; Lyle Patrick Sterner; Katelyn Stipp; Nolund Stueckrad; Brandon Talty; Gregory Tangman; Mark Tucker; Mary Tutoky; Crystal Villalobos; Ziara Webb; Isabella Wood

Sugar Grove – William Paris

Tiskilwa – Emma Depauw; Ian Kelly; Erin May; Lydia Mead; Christiane Sierens; Matthew Sims; Linda Wheeler

Toluca – Dylan Crank and Makynlee Lowry

Tonica - Lily Ficek, Mallory Freeman and Emily Strehl

Utica – Seth Adams; Joshua Grob; Mason Pode; Bo Thomas

Van Orin – Ava Williams and Isabella Wittenauer

Varna – Jonathan Carr

Walnut – Kelly Langford and Leonardo Ochoa

Wenona – Rosaura Alcazar; Austin Hack; Celia Lopez; Nicholas Profitt; Kristyn Swartz

West Brooklyn – Emma Pierce

Wheaton – Dylan Kimak

Wyanet – Carter Balensiefen, Dane Desplinter and Stephanie Allison Stark

No hometown listed - Morgan Neitzel and Sophia Pantoja