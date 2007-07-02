Scoreboard 7-2-07

Baseball

Little League

Brian Stone Memorial Tournament

Pool A

1. Watseka (2-1)

2. Central Area (2-1)

3. Herscher (0-3)

4. Manteno (2-1)

Pool B

Limestone (3-0)

Hopkins Park (2-1)

Kankakee K of C (1-2)

Momence (0-3)

Pool C

B-B American (3-0)

Kankakee Jaycees (2-1)

B-B National (1-2)

Aroma Park/St. Anne (0-3)

Saturday's results

Limestone 8, Hopkins Park 2

Kankakee K of C defeated Momence by forfeit

Kankakee Jaycees 11, Aroma Park/St. Anne 1

B-B American 15, B-B National 14

Sunday's results

Hopkins Park defeated Momence by forfeit

Limestone 12, Kankakee K of C 2

Today's games

Game 19 -- 3rd place A vs. 4th place B, 5:30 p.m.

Game 20 -- 3rd place B vs. 4th place C, 7:30 p.m.

Tuesday's game

Game 21 -- 3rd place C vs. 4th place A, 5:30 p.m.

Wednesday's games

Game 22 -- 1st place A vs. 2nd place B, noon

Game 23 -- 1st place B vs. 2nd place C, 2 p.m.

Game 24 -- 1st place C vs. 2nd place A, 4 p.m.

Illinois District 18

11/12 Little League Tournament

Hosted by

Bradley-Bourbonnais American

Today's games

Game 1 -- Momence vs. Manteno, 6 p.m.

Game 2 -- Limestone vs. Watseka, 8 p.m.

Tuesday's games

Game 3 -- Aroma Park/St. Anne vs. Bradley-Bourbonnais American, 6 p.m.

Game 4 -- Kankakee Jaycees vs. CPCI, 8 p.m.

Thursday's games

Game 5 -- Bradley-Bourbonnais National vs. Winner 1, 6 p.m.

Game 6 -- Herscher vs. Winner 2, 8 p.m.

Friday's games

Game 7 -- Kankakee Knights of Columbus vs. Winner 3, 6 p.m.

Game 8 -- Central Area vs. Winner 4, 8 p.m.

Saturday's games

Game 9 -- Loser 3 vs. Loser 5, 11 a.m.

Game 10 -- Loser 4 vs. Loser 6, 1 p.m.

Game 11 -- Loser 1 vs. Loser 7, 3 p.m.

Game 12 -- Loser 2 vs. Loser 8, 6 p.m.

Monday, July 9

Game 13 -- Winner 9 vs. Winner 10, 6 p.m.

Game 14 -- Winner 11 vs. Winenr 12, 8 p.m.

Tuesday, July 10

Game 15 -- Winner 5 vs. Winner 6, 6 p.m.

Game 16 -- Winner 7 vs. Winner 8, 8 p.m.

Wednesday, July 11

Game 17 -- Winner 14 vs. Loser 15, 6 p.m.

Game 18 -- Winner 13 vs. Loser 16, 8 p.m.

Thursday, July 12

Game 19 -- Winner 15 vs. Winner 16, 6 p.m.

Game 20 -- Winner 17 vs. Winner 18, 8 p.m.

Friday, July 13

Game 21 -- Winner 20 vs. Loser 19, 6 p.m.

Saturday, July 14

Game 22 -- Winner 19 vs. Winner 21, 6 p.m.

Monday, July 16

Game 23 -- Winner 22 vs. Loser 22 (if necessary), 6 p.m.

Note: District 18 winner advances to the Illinois Section 5 Tournament in Rockford July 21-25.

Illinois District 18

10/11 Tournament

Hosted by Limestone

Saturday, July 14

Game 1 -- Bradley-Bourbonnais American vs. Limestone, 11 a.m.

Game 2 -- Manteno vs. Bradley-Bourbonnais National, 1 p.m.

Sunday, July 15

Game 3 -- Winner 1 vs. Winner 2, 2 p.m.

Game 4 -- Loser 1 vs. Loser 2, 4 p.m.

Monday, July 16

Game 5 -- Winner 4 vs. Loser 3, 6 p.m.

Tuesday, July 17

Game 6 -- Winner 3 vs. Winner 5, 6 p.m.

Wednesday, July 18

Game 7 -- Winner 6 vs. Loser 6 (if necessary), 6 p.m.

Note: District 18 winner advances to the Illinois Section 5 Tournament in Rockford July 27-31.

Senior League

Illinois District 18

Hosted by Limestone

Saturday, July 14

Game 1 -- Central Area vs. Bradley-Bourbonnais American, 1 p.m.

Sunday, July 15

Game 2 -- Limestone vs. Winner 1, 2 p.m.

Monday, July 16

Game 3 -- Loser 1 vs. Loser 2, 6 p.m.

Tuesday, July 17

Game 4 -- Winner 2 vs. Winner 3, 6 p.m.

Wednesday, July 18

Game 5 -- Winner 4 vs. Loser 4 (if necessary), 6 p.m.

Note: District 18 winner advances to the Illinois Section 2 Tournament in North Riverside July 21-25.

PONY League

13-Year-Old Kankakee Section

Thursday's games

Game 1 -- Coal Valley vs. Chippewa Falls, Wisc., 5:45 p.m.

Game 2 -- Oswego vs. Coal Valley II, 8 p.m.

Friday's games

Game 3 -- Loser 1 vs. Loser 2, 5:45 p.m.

Game 4 -- Kankakee vs. Winner 2, 8 p.m.

Saturday, July 7

Game 5 -- Winner 3 vs. Loser 4, 3 p.m.

Game 6 -- Winner 1 vs. Winner 4, 5:30 p.m.

Game 7 -- Winner 5 vs. Loser 6, 8 p.m.

Sunday, July 8

Game 8 -- Winner 6 vs. Winner 7, 1 p.m.

Game 9 -- Winner 8 vs. Loser 8 (if necessary), 3:30 p.m.

Note: Winner advances to Bradley-Bourbonnais Region Tournament.

14-Year-Old Kankakee Section

Thursday, July 19

Game 1 -- Park Forest vs. Coal Valley, 5:45 p.m.

Game 2 -- Kankakee II vs. Eastern, Il. 8 p.m.

Friday, July 20

Game 3 -- Loser 1 vs. Loser 2, 5:45 p.m.

Game 4 -- Winner 1 vs. Winner 2, 8 p.m.

Saturday, July 21

Game 5 -- Winner 3 vs. Loser 4, 1 p.m.

Game 6 -- Winner 4 vs. Winner 5, 3:30 p.m.

Sunday, July 22

Game 7 -- Winner 6 vs. Loser 6 (if necessary), 1 p.m.

Note: Winner advances to Kankakee Elks PONY Region Tournament on July 25-29.

Golf

Duramed FUTURES Tour

Team WLF.org Golf Classic

Kankakee Elks Country Club

6244-yard, par 35-37-72

(a-denotes amateur):

Seo-Jae Lee 71-68-69--208 $11,200

Ha Na Chae 72-68-70--210 $5,930

Beth Allen 69-70-71--210 $5,930

Celeste Troche 68-70-72--210 $5,930

M.Fankhauser 72-68-71--211 $3,293

M. Duncan 72-69-71--212 $2,533

V. Retamoza 70-71-72--213 $1,866

Nicole Jeray 72-69-72--213 $1,866

Eunjung Yi 70-67-76--213 $1,866

Brooke Tull 68-75-71--214 $1,353

Meghan Little 69-70-75--214 $1,353

Kristen Samp 76-71-68--215 $1,153

Briana Vega 75-68-72--215 $1,153

Jessica Shepley 73-72-71--216 $927

Janell Howland 73-71-72--216 $927

S.Kenyon 71-72-73--216 $927

Emily Bastel 74-69-73--216 $927

Beth Bauer 72-75-70--217 $748

S. Richdale 75-70-72--217 $748

Eileen Vargas (a) 77-68-72--217

Courtney Clark 74-70-73--217 $748

Cristina Baena 73-71-73--217 $748

Nikki Hadd 75-73-70--218 $681

Kellee Booth 75-72-71--218 $681

Cortney Reno 75-71-72--218 $681

Sofie Andersson 72-69-77--218 $681

Caroline Larsson 75-73-71--219 $637

D'Rae Ward 74-72-73--219 $637

Jenny Gleason 73-73-73--219 $637

Vikki Laing 74-71-74--219 $637

Randi Meadows 72-71-76--219 $637

Danielle Downey 72-71-76--219 $637

Angela Buzminski 72-70-77--219 $637

Angie Hill 73-75-72--220 $601

Marcela Leon 71-76-73--220 $601

Taya Battistella 75-71-74--220 $601

Song Yi Choi 72-74-74--220 $601

Liz Janangelo 74-76-71--221 $574

Amanda Mathis 75-74-72--221 $574

Jin Hyun Kim 71-78-72--221 $574

Mindy Kim 78-71-72--221 $574

Rak Kyung Oh 74-72-75-- 221 $574

Hwanhee Lee 71-74-76--221 $574

LeAnna Wicks 75-70-76--221 $574

Katie Fraley 74-75-73--222 $555

Laura Korus 73-73-76--222 $555

Rachel Bailey 69-80-74--223 $535

Kelly Lagedrost 74-75-74--223 $535

Kim Welch 76-73-74--223 $535

Sarah Martin 77-71-75--223 $535

S.Mussani 76-71-76--223 $535

U.Ljungman 72-74-77--223 $535

Jenna Pearson 72-73-78--223 $535

A. McCurdy 73-69-81--223 $535

Bridget Dwyer 76-73-75--224 $517

Gina Umeck 75-72-77--224 $517

J. Yadloczky (a) 77-73-75--225

Yeon Joo Lee 72-77-76--225 $506

Christin Thomson 74-74-77--225 $506

Ashley Gomes 73-75-77--225 $506

Elena Kurokawa 72-75-78--225 $506

Becky Lucidi 73-73-79--225 $506

Andrea Werner 73-77-76--226 $493

Perry Swenson 76-73-77--226 $493

Erin Faulkner 72-70-84--226 $493

Sam White 74-76-77--227 $487

Alissa Kuczka 75-75-78--228 $480

Sohi Moon 74-76-78--228 $480

Lisa Meldrum 76-74-78--228 $480

Lori Atsedes 75-74-79-- 228 $480

Ashley Leonard 74-75-79--228 $480

Amy Schmucker 79-69-82--230 $473

Yei-Lim Choi 74-76-81--231 $470

PGA Tour

Buick Open

Sunday

At Warwick Hills Golf

and Country Club

Grand Blanc, Mich.

Purse: $4.9 million

Yardage: 7,127; Par: 72

Final

B. Bateman, $882,000 65-70-69-69 -- 273

Jason Gore, $365,867 71-66-70-67 -- 274

J. Leonard, $365,867 69-72-66-67 -- 274

W. Austin, $365,867 65-71-69-69 -- 274

S. Elkington, $166,110 66-70-71-68 -- 275

John Rollins, $166,110 70-71-67-67 -- 275

M. Dawson, $166,110 68-71-68-68 -- 275

Jim Furyk, $166,110 66-68-71-70 -- 275

S. Verplank, $166,110 66-69-69-71 -- 275

S. Marino, $108,617 69-70-68-69 -- 276

L. Glover, $108,617 68-68-70-70 -- 276

Gavin Coles, $108,617 68-70-68-70 -- 276

B. Snedeker, $108,617 71-69-66-70 -- 276

Kenny Perry, $108,617 71-63-71-71 -- 276

F. Jacobson, $108,617 68-70-67-71 -- 276

Briny Baird, $75,950 70-69-71-67 -- 277

Charlie Wi, $75,950 68-70-70-69 -- 277

John Daly, $75,950 69-70-69-69 -- 277

J. Parnevik, $75,950 72-68-64-73 -- 277

J. Williamson, $51,100 71-67-71-69 -- 278

Brian Davis, $51,100 70-69-70-69 -- 278

Tom Lehman, $51,100 71-70-68-69 -- 278

Fred Funk, $51,100 70-70-68-70 -- 278

S. Leaney, $51,100 69-69-69-71 -- 278

M. Putnam, $51,100 70-67-69-72 -- 278

T.Pernice, Jr., $51,100 70-67-66-75 -- 278

LPGA

Women's U.S. Open

Sunday

At Pine Needles Lodge & Golf Club

Southern Pines, N.C.

Purse: $3.1 million

Yardage: 6,664; Par: 71

Final

a-amateur

Cristie Kerr, $560,000 71-72-66-70 -- 279

Angela Park, $271,022 68-69-74-70 -- 281

L. Ochoa, $271,022 71-71-68-71 -- 281

Se Ri Pak, $130,549 74-72-68-68 -- 282

I. Park, $130,549 69-73-71-69 -- 282

Jiyai Shin, $103,581 70-69-71-74 -- 284

J. Lee, $93,031 72-71-71-71 -- 285

M. Kim, $82,464 71-75-70-70 -- 286

J. Jang, $82,464 72-71-70-73 -- 286

Ai Miyazato, $66,177 73-73-72-69 -- 287

K. Bae, $66,177 74-71-72-70 -- 287

J. Granada, $66,177 70-69-75-73 -- 287

M. Pressel, $66,177 71-70-69-77 -- 287

B. Lincicome, $55,032 71-74-71-72 -- 288

Joo Mi Kim, $55,032 70-73-70-75 -- 288

Jimin Kang, $44,219 73-73-73-70 -- 289

P. Creamer, $44,219 72-74-71-72 -- 289

C. Matthew, $44,219 75-67-74-73 -- 289

A. Stanford, $44,219 72-71-73-73 -- 289

A. Hung, $44,219 70-69-75-75 -- 289

B. Kim, $44,219 73-70-71-75 -- 289

Champions Tour

Commerce Bank Championship

Sunday

At Eisenhower Park, Red Course

East Meadow, N.Y.

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,021; Par: 71

Final

L. Nielsen, $225,000 66-64-69 -- 199

L. Roberts, $132,000 64-71-66 -- 201

T. McKnight, $108,000 67-66-69 -- 202

Bob Gilder, $90,000 68-67-68 -- 203

E. Romero, $62,000 65-71-68 -- 204

R.W. Eaks, $62,000 69-66-69 -- 204

David Edwards, $62,000 68-67-69 -- 204

Jay Haas, $48,000 67-72-66 -- 205

Tom Wargo, $39,000 68-69-69 -- 206

B. Summerhays, $39,000 71-65-70 -- 206

John Harris, $39,000 67-67-72 -- 206

Auto racing

NASCAR

Lenox Industrial Tools 300

Sunday

At New Hampshire International Speedway

Loudon, New Hampshire

Lap length: 1.058 miles

(Start position in parentheses)

1. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 300, 108.215 mph, $235,775.

2. (8) Jeff Gordon, Chevrolet, 300, $203,986.

3. (9) Martin Truex Jr., Chevrolet, 300, $159,645.

4. (6) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 300, $167,058.

5. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 300, $164,236.

6. (15) Jeff Green, Chevrolet, 300, $126,458.

7. (26) Jeff Burton, Chevrolet, 300, $126,041.

8. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 300, $130,436.

9. (30) Matt Kenseth, Ford, 300, $130,741.

10. (12) Ryan Newman, Dodge, 300, $116,725.

11. (18) Kyle Busch, Chevrolet, 300, $99,750.

12. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 300, $126,136.

13. (22) Carl Edwards, Ford, 300, $90,350.

14. (4) Johnny Sauter, Chevrolet, 300, $80,500.

15. (32) David Ragan, Ford, 300, $117,325.

16. (38) Jamie McMurray, Ford, 300, $91,200.

17. (16) Robby Gordon, Ford, 300, $77,325.

18. (31) Bobby Labonte, Dodge, 300, $114,461.

19. (5) Juan Pablo Montoya, Dodge, 300, $111,200.

20. (39) Tony Raines, Chevrolet, 300, $87,525.

21. (2) Kurt Busch, Dodge, 300, $112,633.

22. (19) J.J. Yeley, Chevrolet, 300, $103,583.

23. (21) Casey Mears, Chevrolet, 300, $91,025.

24. (41) Sterling Marlin, Chevrolet, 300, $91,333.

25. (28) Kasey Kahne, Dodge, 300, $118,866.

26. (3) Reed Sorenson, Dodge, 300, $98,833.

27. (24) David Stremme, Dodge, 300, $74,350.

28. (27) David Gilliland, Ford, 299, $101,264.

29. (1) Dave Blaney, Toyota, 299, $106,433.

30. (42) Ricky Rudd, Ford, 299, $104,558.

31. (34) Greg Biffle, Ford, 298, $88,625.

32. (13) Regan Smith, Chevrolet, 298, $87,647.

33. (23) Elliott Sadler, Dodge, 297, $89,195.

34. (36) Bill Elliott, Ford, 297, $88,914.

35. (37) Kevin Lepage, Dodge, 294, $69,500.

36. (43) Chad Chaffin, Dodge, 293, $69,275.

37. (20) Clint Bowyer, Chevrolet, 293, $77,075.

38. (17) David Reutimann, Toyota, 293, $68,875.

39. (35) Paul Menard, Chevrolet, 286, $68,750.

40. (29) Jeremy Mayfield, Toyota, 259, $68,600.

41. (33) Joe Nemechek, Chevrolet, Accident, 197, $68,430.

42. (40) John Andretti, Dodge, Engine, 109, $68,305.

43. (25) Ward Burton, Chevrolet, Engine, 4, $68,461.

Race statistics

Time of race: 2 hours, 55 minutes, 59 seconds.

Margin of victory: 0.068 seconds.

Caution flags: 6 for 30 laps.

Lead changes: 20 among 11 drivers.

Lap leaders: D.Blaney 1-30; J.Gordon 31-67; D.Earnhardt Jr. 68; Ku.Busch 69-70; C.Edwards 71; Ky.Busch 72-73; D.Earnhardt Jr. 74-97; Ku.Busch 98-105; D.Earnhardt Jr. 106-122; J.Johnson 123-129; D.Earnhardt Jr. 130; J.Johnson 131-135; Ky.Busch 136-181; D.Earnhardt Jr. 182-192; C.Edwards 193; D.Hamlin 194; M.Kenseth 195-196; R.Newman 197-199; D.Earnhardt Jr. 200-209; M.Truex Jr. 210-255; D.Hamlin 256-300.

Leaders summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Dale Earnhardt Jr. 6 times for 64 laps; Kyle Busch 2 times for 48 laps; Martin Truex Jr. 1 time for 46 laps; Denny Hamlin 2 times for 46 laps; Jeff Gordon 1 time for 37 laps; Dave Blaney 1 time for 30 laps; Jimmie Johnson 2 times for 12 laps; Kurt Busch 2 times for 10 laps; Ryan Newman 1 time for 3 laps; Matt Kenseth 1 time for 2 laps; Carl Edwards 2 times for 2 laps.

Top 12 in Points Standings

1. J.Gordon 2,613. 2. D.Hamlin 2,457. 3. M.Kenseth 2,248. 4. J.Johnson 2,232. 5. J.Burton 2,230. 6. T.Stewart 2,185. 7. C.Edwards 2,148. 8. K.Harvick 2,106. 9. Ky.Busch 2,040. 10. M.Truex Jr. 2,033. 11. C.Bowyer 1,986. 12. D.Earnhardt Jr. 1,985.

IRL

IndyCar-SunTrust Indy Challenge

Saturday

At Richmond International Raceway

Richmond, Va.

Lap length: 0.75-mile

(Start position in parentheses)

1. (1) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 250 laps, 133.408 mph., running, $135,800.

2. (3) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, running, $94,850.

3. (4) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 250, running, $78,750.

4. (2) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 250, running, $65,000.

5. (12) Buddy Rice, Dallara-Honda, 250, running, $59,300.

6. (8) Danica Patrick, Dallara-Honda, 250, running, $50,200.

7. (10) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 250, running, $48,700.

8. (7) Scott Sharp, Dallara-Honda, 250, running, $47,400.

9. (9) Vitor Meira, Dallara-Honda, 250, running, $47,400.

10. (15) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 250, running, $45,900.

11. (6) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 249, running, $44,400.

12. (14) Marco Andretti, Dallara-Honda, 249, running, $43,100.

13. (17) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 249, running, $41,800.

14. (13) Darren Manning, Dallara-Honda, 249, running, $40,200.

15. (5) Sam Hornish Jr., Dallara-Honda, 248, running, $38,900.

16. (16) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 247, running, $37,500.

17. (18) Kosuke Matsuura, Dallara-Honda, 236, contact, $36,100.

18. (11) Jeff Simmons, Dallara-Honda, 153, contact, $36,100.

19. (19) Milka Duno, Dallara-Honda, 79, handling, $34,600.

Race statistics

Time of race: 1 hour, 24 minutes, 19.6684 seconds.

Margin of victory: 0.4194 of a second.

Caution flags: Four for 33 laps.

Lead changes: Two among two drivers.

Lap leaders: Franchitti 1-63, Kanaan 64-71, Franchitti 72-250.

Point standings: 1. Dario Franchitti, 359. 2. Scott Dixon, 294. 3. Dan Wheldon, 287. 4. Tony Kanaan, 287. 5. Sam Hornish Jr., 257. 6. Helio Castroneves, 245. 7. Scott Sharp, 223. 8. Danica Patrick, 213. 9. Vitor Meira, 207. 10. Tomas Scheckter, 197.

NHRA

Summit Racing Equipment Nationals

Sunday

At Summit Racing Equipment

Motorsports Park

Norwalk Ohio

Final Placings

TOP FUEL -- 1, Tony Schumacher. 2, Rod Fuller. 3, Doug Kalitta. 4, Whit Bazemore. 5, Bob Vandergriff. 6, J.R. Todd. 7, David Grubnic. 8, Hillary Will. 9, Brandon Bernstein. 10, Larry Dixon. 11, Cory McClenathan. 12, Melanie Troxel. 13, Clay Millican. 14, Doug Herbert. 15, Scott Palmer. 16, Luigi Novelli.

FUNNY CAR -- 1, Mike Ashley, Dodge Charger. 2, Kenny Bernstein, Charger. 3. Tony Pedregon, Chevy Impala. 4, Cruz Pedregon, Impala. 5, Ashley Force, Ford Mustang. 6, Jack Beckman, Charger. 7, Tim Wilkerson, Impala. 8, Robert Hight, Mustang. 9, Ron Capps, Charger. 10, Gary Densham, Impala. 11, Tommy Johnson Jr., Impala. 12, John Force, Mustang. 13, Tony Bartone, Chevy Monte Carlo. 14, Del Worsham, Impala. 15, Jim Head, Toyota Solara. 16, Jeff Arend, Impala.

PRO STOCK -- 1, Dave Connolly, Chevy Cobalt. 2, Larry Morgan, Dodge Stratus. 3, Allen Johnson, Stratus. 4, Jeg Coughlin, Cobalt. 5, V. Gaines, Stratus. 6, Greg Stanfield, Pontiac GTO. 7, Erica Enders, Stratus. 8, Jason Line, GTO. 9, Richie Stevens, Stratus. 10, Tom Hammonds, Cobalt. 11, Kurt Johnson, Cobalt. 12, Jim Yates, GTO. 13, Max Naylor, Stratus. 14, Warren Johnson, GTO. 15, Justin Humphreys, GTO. 16, Greg Anderson, GTO.

PRO STOCK MOTORCYCLE -- 1, Andrew Hines, Harley-Davidson. 2, Matt Smith, Buell. 3, Angelle Sampey, Suzuki. 4, Chip Ellis, Buell. 5, Peggy Llewellyn, Buell. 6, Eddie Krawiec, Harley-Davidson. 7, Steve Johnson, Suzuki. 8, Chris Rivas. 9, Karen Stoffer, Suzuki. 10, Michael Phillips, Suzuki. 11, Geno Scali, Suzuki. 12, Craig Treble, Suzuki. 13, Antron Brown, Suzuki. 14, Hector Arana, Buell. 15, Matt Guidera, Buell. 16, Paul Gast, Suzuki.

Finals Results

TOP FUEL -- Tony Schumacher, 4.537 seconds, 322.04 mph def. Rod Fuller, 7.087 seconds, 114.49 mph.

FUNNY CAR -- Mike Ashley, Dodge Charger, 4.823, 321.88 def. Kenny Bernstein, Charger, 12.080, 80.40.

PRO STOCK -- Dave Connolly, Chevy Cobalt, 6.660, 207.11 def. Larry Morgan, Dodge Stratus, 6.718, 205.54.

PRO STOCK MOTORCYCLE -- Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.988, 190.46 def. Matt Smith, Buell, 10.961, 70.13.

TOP ALCOHOL DRAGSTER -- Bill Reichert, 5.366, 269.94 def. Kate Harker, 5.268, 271.30.

TOP ALCOHOL FUNNY CAR -- Bob Tasca III, Ford Mustang, 5.750, 207.50 def. Von Smith, Chevy Camaro, 5.561, 255.53.

COMPETITION ELIMINATOR -- David Eaton, Bantam Roadster, 6.778, 183.69 def. Sal Biondo, Chevy Beretta, 8.241, 159.91.

SUPER STOCK -- Mike Walter, Pontiac Firebird, 10.757, 120.51 def. Ricky Decker, Chevy Camaro, 9.690, 134.12.

STOCK ELIMINATOR -- Anthony Bertozzi, Chevy Camaro, 10.501, 123.61 def. Mike Fuller, Camaro, 10.578, 123.40.

SUPER COMP -- Shane Carr, Dragster, 8.903, 160.48 def. Dave Dahlem, Dragster, 8.897, 157.74.

SUPER GAS -- Mark Horton, Chevy Corvette, 9.900, 147.10 def. Jim Hughes, Corvette, 9.904, 149.51.

Point Standings

TOP FUEL -- 1, Rod Fuller, 786. 2, Larry Dixon, 688. 3, J.R. Todd, 677. 4, Brandon Bernstein, 671. 5, Tony Schumacher, 655. 6, David Grubnic, 533. 7, Bob Vandergriff, 524. 8, Melanie Troxel, 519, 9. Whit Bazemore, 512. 10, Cory McClenathan, 487.

FUNNY CAR -- 1, Ron Capps, 819. 2, Robert Hight, 721. 3, Tony Pedregon, 636. 4, Mike Ashley, 635. 5, Gary Scelzi, 595. 6, Jim Head, 574. 7, Ashley Force, 500. 8, Jack Beckman, 473. 9, Tommy Johnson Jr., 463. 10, Cruz Pedregon, 461.

PRO STOCK -- 1, Greg Anderson, 992. 2, Jeg Coughlin, 825. 3, Dave Connolly, 775. 4, Jason Line, 682. 5, Allen Johnson, 584. 6, V. Gaines, 521. 7, Kurt Johnson, 517. 8, Larry Morgan, 512. 9, Richie Stevens, 491. 10, Warren Johnson, 475.

PRO STOCK MOTORCYCLE -- 1, Matt Smith, 616. 2, Angelle Sampey, 537. 3, Andrew Hines, 508. 4, Karen Stoffer, 458. 5, Craig Treble, 393. 6, Chip Ellis, 388. 7, Chris Rivas, 350. 8, Steve Johnson, 340. 9, Peggy Llewellyn, 330. 10, Antron Brown, 318.

Tennis

Wimbledon

Monday's results

At The All England Lawn Tennis & Croquet Club

Wimbledon, England

Purse: $22.56 million (Grand Slam)

Surface: Grass-Outdoor

Singles

Men

Third Round

Tomas Berdych (7), Czech Republic, def. Lee Hyung-taik, South Korea, 6-4, 7-6 (2), 7-6 (3).

Women

Third Round

Venus Williams (23), United States, def. Akiko Morigami, Japan, 6-2, 3-6, 7-5.

Tamira Paszek, Austria, def. Elena Dementieva (12), Russia, 3-6, 6-2, 6-3.

Svetlana Kuznetsova (5), Russia, def. Agnieszka Radwanska, Poland, 6-2, 6-3.

Ana Ivanovic (6), Serbia, def. Aravane Rezai, France, 6-3, 6-2.

Nicole Vaidisova (14), Czech Republic, def. Victoria Azarenka, Belarus, 6-4, 6-2.

Nadia Petrova (11), Russia, def. Virginia Ruano Pascual, Spain, 6-3, 7-6 (3).

Fourth Round

Justine Henin (1), Belgium, def. Patty Schnyder (15), Switzerland, 6-2, 6-2.

Doubles

Men

First Round

Igor Kunitsyn and Dmitry Tursunov, Russia, vs. Joshua Goodall and Ross Hutchins, Britain, To Finish, 6-2, 3-6, 7-6 (6), 6-4.

Second Round

Arnaud Clement and Michael Llodra (10), France, def. Amer Delic and Bobby Reynolds, United States, 6-3, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (9), 14-12.

Bob and Mike Bryan (1), United States, def. Olivier Rochus and Kristof Vliegen, Belgium, 6-0, 7-6 (4), 6-1.

Women

Second Round

Elena Likhovtseva, Russia, and Sun Tiantian (10), China, def. Aiko Nakamura, Japan, and Tamarine Tanasugarn, Thailand, To Finish, 6-4, 0-6, 9-7.

MLB

All-Star voting

National League

Tuesday, July 10

At AT&T Park

San Francisco

National League

Final

Catcher

1. y-Russell Martin, Dodgers, 583.

2. x-Brian McCann, Braves, 231.

First Base

1. y-Prince Fielder, Brewers, 659.

2. x-Derrek Lee, Cubs, 212.

Second Base

1. y-Chase Utley, Phillies, 683.

2. x-Orlando Hudson, Diamondbacks, 191.

Third Base

1. x-Miguel Cabrera, Marlins, 567.

2. y-David Wright, Mets, 322.

Shortstop

1. y-Jose Reyes, Mets, 431.

2. x-J.J. Hardy, Brewers, 364.

Outfield

1. x-Matt Holliday, Rockies, 725.

2. y-Ken Griffey Jr., Reds, 577.

3. x-Carlos Lee, Astros, 372.

4. y-Carlos Beltran, Mets, 323.

5. x-Alfonso Soriano, Cubs, 306.

Starting Pitcher

1. x-Jake Peavy, Padres, 352.

2. x-Brad Penny, Dodgers, 283.

3. x-Cole Hamels, Phillies, 217.

4. x-John Smoltz, Braves, 184.

5. x-Ben Sheets, Brewers, 120.

Relief Pitcher

1. x-Francisco Cordero, Brewers, 304.

2. x-Trevor Hoffman, Padres, 193.

3. x-Brian Fuentes, Rockies, 113.

American League

Final

Catcher

1. x-Jorge Posada, Yankees, 403.

2. Victor Martinez, Indians, 302.

First Base

1. x-Justin Morneau, Twins, 460.

2. y-David Ortiz, Red Sox, 228.

Second Base

1. y-Placido Polanco, Tigers, 431.

2. x-Brian Roberts, Orioles, 117.

Third Base

1. y-Alex Rodriguez, Yankees, 570.

2. x-Mike Lowell, Red Sox, 254.

Shortstop

1. y-Derek Jeter, Yankees, 489.

2. x-Carlos Guillen, Tigers, 201.

Outfield

1. y-Vladimir Guerrero, Angels, 559.

2. y-Magglio Ordonez, Tigers, 557.

3. y-Ichiro Suzuki, Mariners, 419.

4. x-Torii Hunter, Twins, 349.

5. x-Grady Sizemore, Indians, 254.

6. x-Manny Ramirez, Red Sox, 187.

Starting Pitcher

1. x-Josh Beckett, Red Sox, 307.

2. x-C.C. Sabathia, Indians, 246.

3. x-Dan Haren, Athletics, 234.

4. x-John Lackey, Angels, 179.

5. x-Justin Verlander, Tigers, 170.

Relief Pitcher

1. x-Francisco Rodriguez, Angels, 204.

2. x-Jonathan Papelbon, Red Sox, 197.

3. x-J.J. Putz, Mariners, 133.

Note

x-Made AL All-Star roster via the Player Ballot

y-Player who won fan balloting.