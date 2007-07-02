Scoreboard 7-2-07

Baseball
Little League
Brian Stone Memorial Tournament
Pool A
1. Watseka (2-1)
2. Central Area (2-1)
3. Herscher (0-3)
4. Manteno (2-1)
Pool B
Limestone (3-0)
Hopkins Park (2-1)
Kankakee K of C (1-2)
Momence (0-3)
Pool C
B-B American (3-0)
Kankakee Jaycees (2-1)
B-B National (1-2)
Aroma Park/St. Anne (0-3)
Saturday's results
Limestone 8, Hopkins Park 2
Kankakee K of C defeated Momence by forfeit
Kankakee Jaycees 11, Aroma Park/St. Anne 1
B-B American 15, B-B National 14
Sunday's results
Hopkins Park defeated Momence by forfeit
Limestone 12, Kankakee K of C 2
Today's games
Game 19 -- 3rd place A vs. 4th place B, 5:30 p.m.
Game 20 -- 3rd place B vs. 4th place C, 7:30 p.m.
Tuesday's game
Game 21 -- 3rd place C vs. 4th place A, 5:30 p.m.
Wednesday's games
Game 22 -- 1st place A vs. 2nd place B, noon
Game 23 -- 1st place B vs. 2nd place C, 2 p.m.
Game 24 -- 1st place C vs. 2nd place A, 4 p.m.
Illinois District 18
11/12 Little League Tournament
Hosted by
Bradley-Bourbonnais American
Today's games
Game 1 -- Momence vs. Manteno, 6 p.m.
Game 2 -- Limestone vs. Watseka, 8 p.m.
Tuesday's games
Game 3 -- Aroma Park/St. Anne vs. Bradley-Bourbonnais American, 6 p.m.
Game 4 -- Kankakee Jaycees vs. CPCI, 8 p.m.
Thursday's games
Game 5 -- Bradley-Bourbonnais National vs. Winner 1, 6 p.m.
Game 6 -- Herscher vs. Winner 2, 8 p.m.
Friday's games
Game 7 -- Kankakee Knights of Columbus vs. Winner 3, 6 p.m.
Game 8 -- Central Area vs. Winner 4, 8 p.m.
Saturday's games
Game 9 -- Loser 3 vs. Loser 5, 11 a.m.
Game 10 -- Loser 4 vs. Loser 6, 1 p.m.
Game 11 -- Loser 1 vs. Loser 7, 3 p.m.
Game 12 -- Loser 2 vs. Loser 8, 6 p.m.
Monday, July 9
Game 13 -- Winner 9 vs. Winner 10, 6 p.m.
Game 14 -- Winner 11 vs. Winenr 12, 8 p.m.
Tuesday, July 10
Game 15 -- Winner 5 vs. Winner 6, 6 p.m.
Game 16 -- Winner 7 vs. Winner 8, 8 p.m.
Wednesday, July 11
Game 17 -- Winner 14 vs. Loser 15, 6 p.m.
Game 18 -- Winner 13 vs. Loser 16, 8 p.m.
Thursday, July 12
Game 19 -- Winner 15 vs. Winner 16, 6 p.m.
Game 20 -- Winner 17 vs. Winner 18, 8 p.m.
Friday, July 13
Game 21 -- Winner 20 vs. Loser 19, 6 p.m.
Saturday, July 14
Game 22 -- Winner 19 vs. Winner 21, 6 p.m.
Monday, July 16
Game 23 -- Winner 22 vs. Loser 22 (if necessary), 6 p.m.
Note: District 18 winner advances to the Illinois Section 5 Tournament in Rockford July 21-25.
Illinois District 18
10/11 Tournament
Hosted by Limestone
Saturday, July 14
Game 1 -- Bradley-Bourbonnais American vs. Limestone, 11 a.m.
Game 2 -- Manteno vs. Bradley-Bourbonnais National, 1 p.m.
Sunday, July 15
Game 3 -- Winner 1 vs. Winner 2, 2 p.m.
Game 4 -- Loser 1 vs. Loser 2, 4 p.m.
Monday, July 16
Game 5 -- Winner 4 vs. Loser 3, 6 p.m.
Tuesday, July 17
Game 6 -- Winner 3 vs. Winner 5, 6 p.m.
Wednesday, July 18
Game 7 -- Winner 6 vs. Loser 6 (if necessary), 6 p.m.
Note: District 18 winner advances to the Illinois Section 5 Tournament in Rockford July 27-31.
Senior League
Illinois District 18
Hosted by Limestone
Saturday, July 14
Game 1 -- Central Area vs. Bradley-Bourbonnais American, 1 p.m.
Sunday, July 15
Game 2 -- Limestone vs. Winner 1, 2 p.m.
Monday, July 16
Game 3 -- Loser 1 vs. Loser 2, 6 p.m.
Tuesday, July 17
Game 4 -- Winner 2 vs. Winner 3, 6 p.m.
Wednesday, July 18
Game 5 -- Winner 4 vs. Loser 4 (if necessary), 6 p.m.
Note: District 18 winner advances to the Illinois Section 2 Tournament in North Riverside July 21-25.
PONY League
13-Year-Old Kankakee Section
Thursday's games
Game 1 -- Coal Valley vs. Chippewa Falls, Wisc., 5:45 p.m.
Game 2 -- Oswego vs. Coal Valley II, 8 p.m.
Friday's games
Game 3 -- Loser 1 vs. Loser 2, 5:45 p.m.
Game 4 -- Kankakee vs. Winner 2, 8 p.m.
Saturday, July 7
Game 5 -- Winner 3 vs. Loser 4, 3 p.m.
Game 6 -- Winner 1 vs. Winner 4, 5:30 p.m.
Game 7 -- Winner 5 vs. Loser 6, 8 p.m.
Sunday, July 8
Game 8 -- Winner 6 vs. Winner 7, 1 p.m.
Game 9 -- Winner 8 vs. Loser 8 (if necessary), 3:30 p.m.
Note: Winner advances to Bradley-Bourbonnais Region Tournament.
14-Year-Old Kankakee Section
Thursday, July 19
Game 1 -- Park Forest vs. Coal Valley, 5:45 p.m.
Game 2 -- Kankakee II vs. Eastern, Il. 8 p.m.
Friday, July 20
Game 3 -- Loser 1 vs. Loser 2, 5:45 p.m.
Game 4 -- Winner 1 vs. Winner 2, 8 p.m.
Saturday, July 21
Game 5 -- Winner 3 vs. Loser 4, 1 p.m.
Game 6 -- Winner 4 vs. Winner 5, 3:30 p.m.
Sunday, July 22
Game 7 -- Winner 6 vs. Loser 6 (if necessary), 1 p.m.
Note: Winner advances to Kankakee Elks PONY Region Tournament on July 25-29.
Golf
Duramed FUTURES Tour
Team WLF.org Golf Classic
Kankakee Elks Country Club
6244-yard, par 35-37-72
(a-denotes amateur):
Seo-Jae Lee 71-68-69--208 $11,200
Ha Na Chae 72-68-70--210 $5,930
Beth Allen 69-70-71--210 $5,930
Celeste Troche 68-70-72--210 $5,930
M.Fankhauser 72-68-71--211 $3,293
M. Duncan 72-69-71--212 $2,533
V. Retamoza 70-71-72--213 $1,866
Nicole Jeray 72-69-72--213 $1,866
Eunjung Yi 70-67-76--213 $1,866
Brooke Tull 68-75-71--214 $1,353
Meghan Little 69-70-75--214 $1,353
Kristen Samp 76-71-68--215 $1,153
Briana Vega 75-68-72--215 $1,153
Jessica Shepley 73-72-71--216 $927
Janell Howland 73-71-72--216 $927
S.Kenyon 71-72-73--216 $927
Emily Bastel 74-69-73--216 $927
Beth Bauer 72-75-70--217 $748
S. Richdale 75-70-72--217 $748
Eileen Vargas (a) 77-68-72--217
Courtney Clark 74-70-73--217 $748
Cristina Baena 73-71-73--217 $748
Nikki Hadd 75-73-70--218 $681
Kellee Booth 75-72-71--218 $681
Cortney Reno 75-71-72--218 $681
Sofie Andersson 72-69-77--218 $681
Caroline Larsson 75-73-71--219 $637
D'Rae Ward 74-72-73--219 $637
Jenny Gleason 73-73-73--219 $637
Vikki Laing 74-71-74--219 $637
Randi Meadows 72-71-76--219 $637
Danielle Downey 72-71-76--219 $637
Angela Buzminski 72-70-77--219 $637
Angie Hill 73-75-72--220 $601
Marcela Leon 71-76-73--220 $601
Taya Battistella 75-71-74--220 $601
Song Yi Choi 72-74-74--220 $601
Liz Janangelo 74-76-71--221 $574
Amanda Mathis 75-74-72--221 $574
Jin Hyun Kim 71-78-72--221 $574
Mindy Kim 78-71-72--221 $574
Rak Kyung Oh 74-72-75-- 221 $574
Hwanhee Lee 71-74-76--221 $574
LeAnna Wicks 75-70-76--221 $574
Katie Fraley 74-75-73--222 $555
Laura Korus 73-73-76--222 $555
Rachel Bailey 69-80-74--223 $535
Kelly Lagedrost 74-75-74--223 $535
Kim Welch 76-73-74--223 $535
Sarah Martin 77-71-75--223 $535
S.Mussani 76-71-76--223 $535
U.Ljungman 72-74-77--223 $535
Jenna Pearson 72-73-78--223 $535
A. McCurdy 73-69-81--223 $535
Bridget Dwyer 76-73-75--224 $517
Gina Umeck 75-72-77--224 $517
J. Yadloczky (a) 77-73-75--225
Yeon Joo Lee 72-77-76--225 $506
Christin Thomson 74-74-77--225 $506
Ashley Gomes 73-75-77--225 $506
Elena Kurokawa 72-75-78--225 $506
Becky Lucidi 73-73-79--225 $506
Andrea Werner 73-77-76--226 $493
Perry Swenson 76-73-77--226 $493
Erin Faulkner 72-70-84--226 $493
Sam White 74-76-77--227 $487
Alissa Kuczka 75-75-78--228 $480
Sohi Moon 74-76-78--228 $480
Lisa Meldrum 76-74-78--228 $480
Lori Atsedes 75-74-79-- 228 $480
Ashley Leonard 74-75-79--228 $480
Amy Schmucker 79-69-82--230 $473
Yei-Lim Choi 74-76-81--231 $470
PGA Tour
Buick Open
Sunday
At Warwick Hills Golf
and Country Club
Grand Blanc, Mich.
Purse: $4.9 million
Yardage: 7,127; Par: 72
Final
B. Bateman, $882,000 65-70-69-69 -- 273
Jason Gore, $365,867 71-66-70-67 -- 274
J. Leonard, $365,867 69-72-66-67 -- 274
W. Austin, $365,867 65-71-69-69 -- 274
S. Elkington, $166,110 66-70-71-68 -- 275
John Rollins, $166,110 70-71-67-67 -- 275
M. Dawson, $166,110 68-71-68-68 -- 275
Jim Furyk, $166,110 66-68-71-70 -- 275
S. Verplank, $166,110 66-69-69-71 -- 275
S. Marino, $108,617 69-70-68-69 -- 276
L. Glover, $108,617 68-68-70-70 -- 276
Gavin Coles, $108,617 68-70-68-70 -- 276
B. Snedeker, $108,617 71-69-66-70 -- 276
Kenny Perry, $108,617 71-63-71-71 -- 276
F. Jacobson, $108,617 68-70-67-71 -- 276
Briny Baird, $75,950 70-69-71-67 -- 277
Charlie Wi, $75,950 68-70-70-69 -- 277
John Daly, $75,950 69-70-69-69 -- 277
J. Parnevik, $75,950 72-68-64-73 -- 277
J. Williamson, $51,100 71-67-71-69 -- 278
Brian Davis, $51,100 70-69-70-69 -- 278
Tom Lehman, $51,100 71-70-68-69 -- 278
Fred Funk, $51,100 70-70-68-70 -- 278
S. Leaney, $51,100 69-69-69-71 -- 278
M. Putnam, $51,100 70-67-69-72 -- 278
T.Pernice, Jr., $51,100 70-67-66-75 -- 278
LPGA
Women's U.S. Open
Sunday
At Pine Needles Lodge & Golf Club
Southern Pines, N.C.
Purse: $3.1 million
Yardage: 6,664; Par: 71
Final
a-amateur
Cristie Kerr, $560,000 71-72-66-70 -- 279
Angela Park, $271,022 68-69-74-70 -- 281
L. Ochoa, $271,022 71-71-68-71 -- 281
Se Ri Pak, $130,549 74-72-68-68 -- 282
I. Park, $130,549 69-73-71-69 -- 282
Jiyai Shin, $103,581 70-69-71-74 -- 284
J. Lee, $93,031 72-71-71-71 -- 285
M. Kim, $82,464 71-75-70-70 -- 286
J. Jang, $82,464 72-71-70-73 -- 286
Ai Miyazato, $66,177 73-73-72-69 -- 287
K. Bae, $66,177 74-71-72-70 -- 287
J. Granada, $66,177 70-69-75-73 -- 287
M. Pressel, $66,177 71-70-69-77 -- 287
B. Lincicome, $55,032 71-74-71-72 -- 288
Joo Mi Kim, $55,032 70-73-70-75 -- 288
Jimin Kang, $44,219 73-73-73-70 -- 289
P. Creamer, $44,219 72-74-71-72 -- 289
C. Matthew, $44,219 75-67-74-73 -- 289
A. Stanford, $44,219 72-71-73-73 -- 289
A. Hung, $44,219 70-69-75-75 -- 289
B. Kim, $44,219 73-70-71-75 -- 289
Champions Tour
Commerce Bank Championship
Sunday
At Eisenhower Park, Red Course
East Meadow, N.Y.
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,021; Par: 71
Final
L. Nielsen, $225,000 66-64-69 -- 199
L. Roberts, $132,000 64-71-66 -- 201
T. McKnight, $108,000 67-66-69 -- 202
Bob Gilder, $90,000 68-67-68 -- 203
E. Romero, $62,000 65-71-68 -- 204
R.W. Eaks, $62,000 69-66-69 -- 204
David Edwards, $62,000 68-67-69 -- 204
Jay Haas, $48,000 67-72-66 -- 205
Tom Wargo, $39,000 68-69-69 -- 206
B. Summerhays, $39,000 71-65-70 -- 206
John Harris, $39,000 67-67-72 -- 206
Auto racing
NASCAR
Lenox Industrial Tools 300
Sunday
At New Hampshire International Speedway
Loudon, New Hampshire
Lap length: 1.058 miles
(Start position in parentheses)
1. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 300, 108.215 mph, $235,775.
2. (8) Jeff Gordon, Chevrolet, 300, $203,986.
3. (9) Martin Truex Jr., Chevrolet, 300, $159,645.
4. (6) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 300, $167,058.
5. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 300, $164,236.
6. (15) Jeff Green, Chevrolet, 300, $126,458.
7. (26) Jeff Burton, Chevrolet, 300, $126,041.
8. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 300, $130,436.
9. (30) Matt Kenseth, Ford, 300, $130,741.
10. (12) Ryan Newman, Dodge, 300, $116,725.
11. (18) Kyle Busch, Chevrolet, 300, $99,750.
12. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 300, $126,136.
13. (22) Carl Edwards, Ford, 300, $90,350.
14. (4) Johnny Sauter, Chevrolet, 300, $80,500.
15. (32) David Ragan, Ford, 300, $117,325.
16. (38) Jamie McMurray, Ford, 300, $91,200.
17. (16) Robby Gordon, Ford, 300, $77,325.
18. (31) Bobby Labonte, Dodge, 300, $114,461.
19. (5) Juan Pablo Montoya, Dodge, 300, $111,200.
20. (39) Tony Raines, Chevrolet, 300, $87,525.
21. (2) Kurt Busch, Dodge, 300, $112,633.
22. (19) J.J. Yeley, Chevrolet, 300, $103,583.
23. (21) Casey Mears, Chevrolet, 300, $91,025.
24. (41) Sterling Marlin, Chevrolet, 300, $91,333.
25. (28) Kasey Kahne, Dodge, 300, $118,866.
26. (3) Reed Sorenson, Dodge, 300, $98,833.
27. (24) David Stremme, Dodge, 300, $74,350.
28. (27) David Gilliland, Ford, 299, $101,264.
29. (1) Dave Blaney, Toyota, 299, $106,433.
30. (42) Ricky Rudd, Ford, 299, $104,558.
31. (34) Greg Biffle, Ford, 298, $88,625.
32. (13) Regan Smith, Chevrolet, 298, $87,647.
33. (23) Elliott Sadler, Dodge, 297, $89,195.
34. (36) Bill Elliott, Ford, 297, $88,914.
35. (37) Kevin Lepage, Dodge, 294, $69,500.
36. (43) Chad Chaffin, Dodge, 293, $69,275.
37. (20) Clint Bowyer, Chevrolet, 293, $77,075.
38. (17) David Reutimann, Toyota, 293, $68,875.
39. (35) Paul Menard, Chevrolet, 286, $68,750.
40. (29) Jeremy Mayfield, Toyota, 259, $68,600.
41. (33) Joe Nemechek, Chevrolet, Accident, 197, $68,430.
42. (40) John Andretti, Dodge, Engine, 109, $68,305.
43. (25) Ward Burton, Chevrolet, Engine, 4, $68,461.
Race statistics
Time of race: 2 hours, 55 minutes, 59 seconds.
Margin of victory: 0.068 seconds.
Caution flags: 6 for 30 laps.
Lead changes: 20 among 11 drivers.
Lap leaders: D.Blaney 1-30; J.Gordon 31-67; D.Earnhardt Jr. 68; Ku.Busch 69-70; C.Edwards 71; Ky.Busch 72-73; D.Earnhardt Jr. 74-97; Ku.Busch 98-105; D.Earnhardt Jr. 106-122; J.Johnson 123-129; D.Earnhardt Jr. 130; J.Johnson 131-135; Ky.Busch 136-181; D.Earnhardt Jr. 182-192; C.Edwards 193; D.Hamlin 194; M.Kenseth 195-196; R.Newman 197-199; D.Earnhardt Jr. 200-209; M.Truex Jr. 210-255; D.Hamlin 256-300.
Leaders summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Dale Earnhardt Jr. 6 times for 64 laps; Kyle Busch 2 times for 48 laps; Martin Truex Jr. 1 time for 46 laps; Denny Hamlin 2 times for 46 laps; Jeff Gordon 1 time for 37 laps; Dave Blaney 1 time for 30 laps; Jimmie Johnson 2 times for 12 laps; Kurt Busch 2 times for 10 laps; Ryan Newman 1 time for 3 laps; Matt Kenseth 1 time for 2 laps; Carl Edwards 2 times for 2 laps.
Top 12 in Points Standings
1. J.Gordon 2,613. 2. D.Hamlin 2,457. 3. M.Kenseth 2,248. 4. J.Johnson 2,232. 5. J.Burton 2,230. 6. T.Stewart 2,185. 7. C.Edwards 2,148. 8. K.Harvick 2,106. 9. Ky.Busch 2,040. 10. M.Truex Jr. 2,033. 11. C.Bowyer 1,986. 12. D.Earnhardt Jr. 1,985.
IRL
IndyCar-SunTrust Indy Challenge
Saturday
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Lap length: 0.75-mile
(Start position in parentheses)
1. (1) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 250 laps, 133.408 mph., running, $135,800.
2. (3) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, running, $94,850.
3. (4) Dan Wheldon, Dallara-Honda, 250, running, $78,750.
4. (2) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 250, running, $65,000.
5. (12) Buddy Rice, Dallara-Honda, 250, running, $59,300.
6. (8) Danica Patrick, Dallara-Honda, 250, running, $50,200.
7. (10) Tomas Scheckter, Dallara-Honda, 250, running, $48,700.
8. (7) Scott Sharp, Dallara-Honda, 250, running, $47,400.
9. (9) Vitor Meira, Dallara-Honda, 250, running, $47,400.
10. (15) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 250, running, $45,900.
11. (6) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 249, running, $44,400.
12. (14) Marco Andretti, Dallara-Honda, 249, running, $43,100.
13. (17) A.J. Foyt IV, Dallara-Honda, 249, running, $41,800.
14. (13) Darren Manning, Dallara-Honda, 249, running, $40,200.
15. (5) Sam Hornish Jr., Dallara-Honda, 248, running, $38,900.
16. (16) Sarah Fisher, Dallara-Honda, 247, running, $37,500.
17. (18) Kosuke Matsuura, Dallara-Honda, 236, contact, $36,100.
18. (11) Jeff Simmons, Dallara-Honda, 153, contact, $36,100.
19. (19) Milka Duno, Dallara-Honda, 79, handling, $34,600.
Race statistics
Time of race: 1 hour, 24 minutes, 19.6684 seconds.
Margin of victory: 0.4194 of a second.
Caution flags: Four for 33 laps.
Lead changes: Two among two drivers.
Lap leaders: Franchitti 1-63, Kanaan 64-71, Franchitti 72-250.
Point standings: 1. Dario Franchitti, 359. 2. Scott Dixon, 294. 3. Dan Wheldon, 287. 4. Tony Kanaan, 287. 5. Sam Hornish Jr., 257. 6. Helio Castroneves, 245. 7. Scott Sharp, 223. 8. Danica Patrick, 213. 9. Vitor Meira, 207. 10. Tomas Scheckter, 197.
NHRA
Summit Racing Equipment Nationals
Sunday
At Summit Racing Equipment
Motorsports Park
Norwalk Ohio
Final Placings
TOP FUEL -- 1, Tony Schumacher. 2, Rod Fuller. 3, Doug Kalitta. 4, Whit Bazemore. 5, Bob Vandergriff. 6, J.R. Todd. 7, David Grubnic. 8, Hillary Will. 9, Brandon Bernstein. 10, Larry Dixon. 11, Cory McClenathan. 12, Melanie Troxel. 13, Clay Millican. 14, Doug Herbert. 15, Scott Palmer. 16, Luigi Novelli.
FUNNY CAR -- 1, Mike Ashley, Dodge Charger. 2, Kenny Bernstein, Charger. 3. Tony Pedregon, Chevy Impala. 4, Cruz Pedregon, Impala. 5, Ashley Force, Ford Mustang. 6, Jack Beckman, Charger. 7, Tim Wilkerson, Impala. 8, Robert Hight, Mustang. 9, Ron Capps, Charger. 10, Gary Densham, Impala. 11, Tommy Johnson Jr., Impala. 12, John Force, Mustang. 13, Tony Bartone, Chevy Monte Carlo. 14, Del Worsham, Impala. 15, Jim Head, Toyota Solara. 16, Jeff Arend, Impala.
PRO STOCK -- 1, Dave Connolly, Chevy Cobalt. 2, Larry Morgan, Dodge Stratus. 3, Allen Johnson, Stratus. 4, Jeg Coughlin, Cobalt. 5, V. Gaines, Stratus. 6, Greg Stanfield, Pontiac GTO. 7, Erica Enders, Stratus. 8, Jason Line, GTO. 9, Richie Stevens, Stratus. 10, Tom Hammonds, Cobalt. 11, Kurt Johnson, Cobalt. 12, Jim Yates, GTO. 13, Max Naylor, Stratus. 14, Warren Johnson, GTO. 15, Justin Humphreys, GTO. 16, Greg Anderson, GTO.
PRO STOCK MOTORCYCLE -- 1, Andrew Hines, Harley-Davidson. 2, Matt Smith, Buell. 3, Angelle Sampey, Suzuki. 4, Chip Ellis, Buell. 5, Peggy Llewellyn, Buell. 6, Eddie Krawiec, Harley-Davidson. 7, Steve Johnson, Suzuki. 8, Chris Rivas. 9, Karen Stoffer, Suzuki. 10, Michael Phillips, Suzuki. 11, Geno Scali, Suzuki. 12, Craig Treble, Suzuki. 13, Antron Brown, Suzuki. 14, Hector Arana, Buell. 15, Matt Guidera, Buell. 16, Paul Gast, Suzuki.
Finals Results
TOP FUEL -- Tony Schumacher, 4.537 seconds, 322.04 mph def. Rod Fuller, 7.087 seconds, 114.49 mph.
FUNNY CAR -- Mike Ashley, Dodge Charger, 4.823, 321.88 def. Kenny Bernstein, Charger, 12.080, 80.40.
PRO STOCK -- Dave Connolly, Chevy Cobalt, 6.660, 207.11 def. Larry Morgan, Dodge Stratus, 6.718, 205.54.
PRO STOCK MOTORCYCLE -- Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.988, 190.46 def. Matt Smith, Buell, 10.961, 70.13.
TOP ALCOHOL DRAGSTER -- Bill Reichert, 5.366, 269.94 def. Kate Harker, 5.268, 271.30.
TOP ALCOHOL FUNNY CAR -- Bob Tasca III, Ford Mustang, 5.750, 207.50 def. Von Smith, Chevy Camaro, 5.561, 255.53.
COMPETITION ELIMINATOR -- David Eaton, Bantam Roadster, 6.778, 183.69 def. Sal Biondo, Chevy Beretta, 8.241, 159.91.
SUPER STOCK -- Mike Walter, Pontiac Firebird, 10.757, 120.51 def. Ricky Decker, Chevy Camaro, 9.690, 134.12.
STOCK ELIMINATOR -- Anthony Bertozzi, Chevy Camaro, 10.501, 123.61 def. Mike Fuller, Camaro, 10.578, 123.40.
SUPER COMP -- Shane Carr, Dragster, 8.903, 160.48 def. Dave Dahlem, Dragster, 8.897, 157.74.
SUPER GAS -- Mark Horton, Chevy Corvette, 9.900, 147.10 def. Jim Hughes, Corvette, 9.904, 149.51.
Point Standings
TOP FUEL -- 1, Rod Fuller, 786. 2, Larry Dixon, 688. 3, J.R. Todd, 677. 4, Brandon Bernstein, 671. 5, Tony Schumacher, 655. 6, David Grubnic, 533. 7, Bob Vandergriff, 524. 8, Melanie Troxel, 519, 9. Whit Bazemore, 512. 10, Cory McClenathan, 487.
FUNNY CAR -- 1, Ron Capps, 819. 2, Robert Hight, 721. 3, Tony Pedregon, 636. 4, Mike Ashley, 635. 5, Gary Scelzi, 595. 6, Jim Head, 574. 7, Ashley Force, 500. 8, Jack Beckman, 473. 9, Tommy Johnson Jr., 463. 10, Cruz Pedregon, 461.
PRO STOCK -- 1, Greg Anderson, 992. 2, Jeg Coughlin, 825. 3, Dave Connolly, 775. 4, Jason Line, 682. 5, Allen Johnson, 584. 6, V. Gaines, 521. 7, Kurt Johnson, 517. 8, Larry Morgan, 512. 9, Richie Stevens, 491. 10, Warren Johnson, 475.
PRO STOCK MOTORCYCLE -- 1, Matt Smith, 616. 2, Angelle Sampey, 537. 3, Andrew Hines, 508. 4, Karen Stoffer, 458. 5, Craig Treble, 393. 6, Chip Ellis, 388. 7, Chris Rivas, 350. 8, Steve Johnson, 340. 9, Peggy Llewellyn, 330. 10, Antron Brown, 318.
Tennis
Wimbledon
Monday's results
At The All England Lawn Tennis & Croquet Club
Wimbledon, England
Purse: $22.56 million (Grand Slam)
Surface: Grass-Outdoor
Singles
Men
Third Round
Tomas Berdych (7), Czech Republic, def. Lee Hyung-taik, South Korea, 6-4, 7-6 (2), 7-6 (3).
Women
Third Round
Venus Williams (23), United States, def. Akiko Morigami, Japan, 6-2, 3-6, 7-5.
Tamira Paszek, Austria, def. Elena Dementieva (12), Russia, 3-6, 6-2, 6-3.
Svetlana Kuznetsova (5), Russia, def. Agnieszka Radwanska, Poland, 6-2, 6-3.
Ana Ivanovic (6), Serbia, def. Aravane Rezai, France, 6-3, 6-2.
Nicole Vaidisova (14), Czech Republic, def. Victoria Azarenka, Belarus, 6-4, 6-2.
Nadia Petrova (11), Russia, def. Virginia Ruano Pascual, Spain, 6-3, 7-6 (3).
Fourth Round
Justine Henin (1), Belgium, def. Patty Schnyder (15), Switzerland, 6-2, 6-2.
Doubles
Men
First Round
Igor Kunitsyn and Dmitry Tursunov, Russia, vs. Joshua Goodall and Ross Hutchins, Britain, To Finish, 6-2, 3-6, 7-6 (6), 6-4.
Second Round
Arnaud Clement and Michael Llodra (10), France, def. Amer Delic and Bobby Reynolds, United States, 6-3, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (9), 14-12.
Bob and Mike Bryan (1), United States, def. Olivier Rochus and Kristof Vliegen, Belgium, 6-0, 7-6 (4), 6-1.
Women
Second Round
Elena Likhovtseva, Russia, and Sun Tiantian (10), China, def. Aiko Nakamura, Japan, and Tamarine Tanasugarn, Thailand, To Finish, 6-4, 0-6, 9-7.
MLB
All-Star voting
National League
Tuesday, July 10
At AT&T Park
San Francisco
National League
Final
Catcher
1. y-Russell Martin, Dodgers, 583.
2. x-Brian McCann, Braves, 231.
First Base
1. y-Prince Fielder, Brewers, 659.
2. x-Derrek Lee, Cubs, 212.
Second Base
1. y-Chase Utley, Phillies, 683.
2. x-Orlando Hudson, Diamondbacks, 191.
Third Base
1. x-Miguel Cabrera, Marlins, 567.
2. y-David Wright, Mets, 322.
Shortstop
1. y-Jose Reyes, Mets, 431.
2. x-J.J. Hardy, Brewers, 364.
Outfield
1. x-Matt Holliday, Rockies, 725.
2. y-Ken Griffey Jr., Reds, 577.
3. x-Carlos Lee, Astros, 372.
4. y-Carlos Beltran, Mets, 323.
5. x-Alfonso Soriano, Cubs, 306.
Starting Pitcher
1. x-Jake Peavy, Padres, 352.
2. x-Brad Penny, Dodgers, 283.
3. x-Cole Hamels, Phillies, 217.
4. x-John Smoltz, Braves, 184.
5. x-Ben Sheets, Brewers, 120.
Relief Pitcher
1. x-Francisco Cordero, Brewers, 304.
2. x-Trevor Hoffman, Padres, 193.
3. x-Brian Fuentes, Rockies, 113.
American League
Final
Catcher
1. x-Jorge Posada, Yankees, 403.
2. Victor Martinez, Indians, 302.
First Base
1. x-Justin Morneau, Twins, 460.
2. y-David Ortiz, Red Sox, 228.
Second Base
1. y-Placido Polanco, Tigers, 431.
2. x-Brian Roberts, Orioles, 117.
Third Base
1. y-Alex Rodriguez, Yankees, 570.
2. x-Mike Lowell, Red Sox, 254.
Shortstop
1. y-Derek Jeter, Yankees, 489.
2. x-Carlos Guillen, Tigers, 201.
Outfield
1. y-Vladimir Guerrero, Angels, 559.
2. y-Magglio Ordonez, Tigers, 557.
3. y-Ichiro Suzuki, Mariners, 419.
4. x-Torii Hunter, Twins, 349.
5. x-Grady Sizemore, Indians, 254.
6. x-Manny Ramirez, Red Sox, 187.
Starting Pitcher
1. x-Josh Beckett, Red Sox, 307.
2. x-C.C. Sabathia, Indians, 246.
3. x-Dan Haren, Athletics, 234.
4. x-John Lackey, Angels, 179.
5. x-Justin Verlander, Tigers, 170.
Relief Pitcher
1. x-Francisco Rodriguez, Angels, 204.
2. x-Jonathan Papelbon, Red Sox, 197.
3. x-J.J. Putz, Mariners, 133.
Note
x-Made AL All-Star roster via the Player Ballot
y-Player who won fan balloting.