KCC names President’s, Honors lists for spring semester

The following students have been named to the President’s List at Kankakee Community College for the Spring 2025 term.

To be named to the President’s List, a student must maintain a grade point average of 3.80 or higher and be enrolled in six or more credit hours.

Aroma Park: Megan Casey and Aimee Ruiz.

Ashkum: Martha Avelar, Gavin McKee and Miya Silfies.

Beaverville: Skyla Gamino.

Beecher: Gabrielle Fezler, Margaret McDermott and William Melcarek.

Bonfield: Kyle Hickson, Tyler Hopkins, Conner Kingman, Chasity Kirk, Emmalyn Kruse, Connor Lowey and Megan Reilly.

Bourbonnais: Isabella Allegro, Bryan Baker, RaeLynn Bender, Kelsi Benson, Terra Benson, Evyn Berry, Grace Binner, Trey Blanchette, Kloey Bull, Jordyn Butcher, Allyson Chandler, Caidon Chisum, Angelina Clevenger, Leah Clevenger, Kyia Cunningham, Andrew d’Autremont, Brice Davis, Porshe’ Davis, Emma Day, Trevor Duby, Nathan Ducharme, Ayla Dunbar, Chad Elder, Ashlee Eversley, Zachary Fox, Isabella Fritz, Lester Garrett, Jariyah Gates, Madison George, Braden Gibson, Brandon Glenn, Reagan Graham, Allyson Haggard, Kameryn Haggard, Chasity Harwood, Londyn Hughes, Zack Jepsen, Grace Johnson, Lucas Johnson, Destiny Jones, Josiah Jones, Payton Kafer, Aaron Kerouac, Colin Kestel, Nathan King, Casey Koerner, Layne Kolitwenzew, Delaney Kreissler, Heather Lane, Kayla Leftridge, Carter Levesque, Olivia Lippelt, Macy Litzenberger, Sophia Longtin, Abby Lorenz, Sarah Lovelady, Peyton Lund-Tyler, Ivy McCabe, Carter McCleary, Addison McCrary, Danielle McDevitt, Zoie Milton, Christian Morse, Ava Mossop, Jordan Naranjo, Gabrielle Neely, Hailey Neill, Katie Newberry, Bryce Nowman, Thomas Offill, Nicholas Pace, Emma Palmer, Abigail Parson, Andrea Perucho, Piper Peters, Ethan Piacenti, Ana Pignatiello, Isabelle Prendergast, Stephanie Quigley, Gavin Quinlan, Dylann Rambally, Logan Rattin, Matthew Rivera, Lillian Sacks, Andrew Schorch, Teagan Shear, Andrew Shoven, Samantha Shoven, Justin Siemsen, Hayden Skanberg, Addison Speer, Mya Springer, Jori Studer, Sydney Swanson, Sydnee Teague, Cameron Testa, Krystal Tezak, Ethan Turner, Easton Urban, Benjamin Verrill, Aren Villarreal, Ryan Wehrle, Kaycee Weidner, David Whiters, Caydynce Wicker, Katrina Zettergren and Chris Zilinger.

Bradley: Diego Alejandre, Jessica Anderson, Morgan Blake, Jessica DeMark, Bailey Dolega, Audis Edwards, Tiffany Engelland, Tyler Erzinger, Ethan Friday, Payton Gregorich, Isaac Hendrix, Michael Kimery, Karoline Kuntz, Ricardo Martinez, James McCrory, Alexas Ortega, Toby Palacios, Katelyn Pierandozzi, Alyxandria Rivera, Stephanie Robinson, Nicole Rock, Ashley Salcedo, Jazzlynn Smiley, Austin Snyder, Tyler Tempco, Hannah Thiele, Mason Tolan, Laci Tongue, Keagan Whitaker and Kristina Wolford.

Brimfield: Ava Simpson.

Buckingham: Ezekiel Houberg and Delaney Rogers.

Cabery: Cole Bruner and Andrew Nelson.

Chebanse: Kaden LaFine, Samantha Perzee, Brittney Trudeau and Bryce Walters.

Chicago: Mason Moore.

Clifton: Danyelle Campbell, Kyle Gifford, Lucas Gifford, Audra Prairie, Gracie Schroeder, Tyler Shoven and Lexi Willms.

Crescent City: Amber Hedges, Joshua Meadows and Payton Neal.

Crete: William Aberhardt.

Cullom: Jordyn Deany and Brandon Evans.

Danforth: Caroline Davis, Beau Howe, Savannah Reed, Jessica Silfies and Elizabeth West.

Darien: Michael Urbanski.

Decatur: Jaida Taylor.

Donovan: Paiton Lareau.

Effingham: Anna Faber.

Essex: Krystina Morman and Raechel Steffes.

Gilman: Antonio Diaz, Elia Diaz Varela, Krista Hoogstraat and Noah Manning.

ADVERTISEMENT

Grant Park: Lauren McNally, Kate Reichel and Ian Reyes.

Herscher: Darian Berns, Elijah Howard, Brayden Shepard, Brooke Siedentop and Ethan Tucek.

Homer Glen: Catherine Miller.

Kankakee: Guadalupe Almanza, Pavel Andrade, Brandon Archer, Robert Archer, Keaton Barber, Jonathan Barzallo, Laura Bell, Cecily Bernard, Jacqueline Bonds, Katelyn Borschnack, Adalyn Brower, Sydney Bushnell, Emily Campos Camargo, Jae’La Carrington, Christopher Cox, Hayley DelReal, Aidan Fields, Gabriella Fuentes, Amy Garcia, Jesus Garcia, Martyn Gonzalez, Jennifer Guerrero, Raquel Guevara, Jeffery Hermanowicz, Charisma Hill, Claire Howard, Sammantha Hubbard, Henry Joiner, Richard Kang, Gracie Kent, Preston King, Saisunee Kitchai, Aaron Knupp, Elijah LaMie, Isaac LaMie, Jonathan Lang, Shaquita Lipscomb, Gladys Luna, Maya Mackey, Brianna Malone, Alison Marin, Haven McGovern, Aaliyah Mendoza, Everado Mendoza, Jessica Merrill, Hugo Miguel Palacios, Dylan Mill, Daniela Millan, Tamya Miller, Kiara Molina, Stuart Morlan, Jehiah Nelson, Victoria Nolan, June Osborn, Abbigale Overacker, Trent Owens, Charli Palmateer, Javier Perez, Lesli Pizano, Magen Planeta, Maddox Quesnelle, Sydny Quint, Alexsandra Quintanar, Fabiana Ramirez Hurtado, Gael Rivera Glidden, Conner Robinson, Karmen Rodgers, Bianca Rodriguez, Francisco Sanchez, McKenna Shomer, Shawntell Smith, Brandaya Spencer, Kewanda Steele, Tasshia Stevenson, Briana Sweeney, Julian Uriostegui, Angel Valdez-Cruz, Erick Valdez-Cruz, Gabriela Villagomez Ramirez, Kale Wagner, Vonnae Warren, Addison Whitaker, Karlee Wilkins and Leah Zatkalik.

Manteno: Zoey Cieszykski, Steven Doig, Brandy Grove, Madisen Hall, Michael Heaney, Macy Iwanus, Haley Kazlauskas, Maci Kramerich, Linda Lawlor, Nashay Munson, Summer Olshefski, Grace Rogge, Danielle Sannito, Mason Swanson, Gage Velasquez, Jessica Wagge and Makenzie Yore.

Martinton: Yahir Andrade Lopez, Makayla Austin, Rorie Bartucci, Meadow Sala and Sarah Skelly.

Milford: Caleb Henning, Lauren Huff, Mattison Johnson, Kaydence Kuester, Abigale Storm and Genevieve Woods.

Mokena: AnthonyRocco Narcissi.

Momence: Jesus Belman, David Bickel, Trenton Combs, Jasmine Connors, Jayce Edwards, Quayana Hendershot, Abigail Hunte, Laela Lopez, Josie Newberry, Olvin Rodriguez Lopez, Robert-John Rogers, Samuel Schurman, Kailah Skaley-Kroener, Keegan Thompson, Erika Travis, Skylar West, Caden Wiechec and Sophie Zack.

Monee: Tayler Kressin and Arianna Manrique.

Montgomery: Moramay Pasillas.

New Lenox: Chloe Lambert.

Oak Forest: Andrew Ashe.

Onarga: Lindsey Barbosa, Cristian Munoz, Maria Rodrigues Louvo and Justin Siwinski.

Park Forest: Liz Joann Melendez and Rubi Perez.

Pembroke Township: Jadon Holland and Amecia Morgan.

Peoria: Ava Fontana.

Peotone: John Bush, Brenda Cabrera, Alyssa Lattz, Caitlin McConkey, Annemarie Smith and Paige Veen.

Piper City: Jason Dexter and Allison Schuette.

Reddick: Cierra Barefoot, Andrew Meredith and Cara Theis.

Saint Anne: Tyler Bates, Clayton Cellarius, Logan Chase, Christina Cooper, Grace Cooper, Taylor DeYoung, Lucas Gibson, Kylie Maas, Sebastian Martinez-Pizano, Eri Morrison, McKenna Salzman, Nathan Schlichter, Katelyn Torstrick, Angel Tristan, Lauren VanDrunen and Alejandro Vazquez.

Sheldon: Madison DeMarse, Gerard Gonzales, Karington Sheets and Brynlee Wright.

Streator: Carley Brewick-Pointer.

Sun River Terrace: Madison Anderson, Amyah Richardson and Brooklon Smith.

Union Hill: Amy Grady.

University Park: Troi Lewis.

Watseka: Gabriel Coley, Kaleb Coley, Caden Curtis, Keagan Hall, Dorothy Harms, Isabel Heisner, Camryn King, Briana Koester, Andrew McTaggart, Stephanie Page, Elizabeth Payne, Emily Payne, Baler Rigsby, Narciso Solorzano, Ava Swartz, Mackenzie Urban, Madeline Ussery, Connor Wendy, Faith Yarneau, Gracie-Ann Yates and Alvyn Zermeno.

Crown Point, Ind.: Jack Vogt.

Earl Park, Ind.: David Burdick.

Indianapolis, Ind.: Kayla Lacombe.

Lowell, Ind.: Peyton Niksch.

New Haven, Ind.: Grace Guenthner.

Schererville, Ind.: Morgen Borst.

Saint Paul, Minn.: Domonique Joyner.

***

The following students have been named to the Honors List at Kankakee Community College for the Spring 2025 term.

To be named to the Honors List, a student must maintain a grade point average between 3.25 and 3.79 and be enrolled in six or more semester hours.

Algonquin: Nathan Jonas.

Ashkum: Bryan Earley, Dacia Hibbard, Veronica Medina, Cameron Meents, Elizabeth Minard, Amarion Paxton, Aislyn Rohlwing, Jared Saathoff and Addison White.

Beecher: Katelyn Scherdin.

Bonfield: Lydia Jackson and Avery Wright.

Bourbonnais: Olivia Alejandro, Matthew Anderson, Mark Argyelan, Omar Arrocha Guillen, Gavin Babcock, Kendra Barnes, Giovanni Berlongieri, Lathan Betourne, Jackson Binner, Autumn Browder, LaDerrick Brown, Marguerite Brown, Cynthia Burgess, Brandon Campbell, Emily Carroll, Chloe Coddens, Justino Cortez, Madelyn Corzine, Ashlynn Dahl, Theia Davis, Nathan Domont, Kelly Duda, Aidan Exton, Gianna Fasanoyoung, Miranda Fiedler Farriols, Jordan Fox, Bailey Foy, Autumn Funk, Daniel Garcia, Aubrey Hadley, Jacqueline Haltom, William Heil, Josephine Hodak, Chloe Hofer, O’in Holt, Margaret Johnson, Makayla Jones, Alexa Keene, Alicia Labriola, Mireya Leal Resendiz, Addison Lombardi, Carson Long, Maxwell Mallindine, Joaquin Marin, Ciara Martin, Kiersten Martin, Isabella Martinez, Alex Martins-Mensah, Kaylee McFarlane, Leonardo Mendoza, Benjamin Minor, Michael Miramontes, Gwendolyn Moran, Cal Mulder, Vivian Myrick, Richard Neal, Akeishia Odette, Natalie Prendergast, Andre Prodoehl, Hunter Quigley, Sofia Ramirez, Gabriella Rauch-Murillo, Morgan Reed, Shawanna Robinson-Thompson, Sarah Roles, James Sacks, Weston Sendra, Joshua Sorich, Boston Soucy, Abigail Spencer, Sean Storer, Trevor Syer, Levi Veza, Aysia Whitman, Mia Whitman, Alexandria Wilfong, Tyler Wilfong, Joshua Wodarski, Jarret Woolman, Gavin Zach and Chance Zimmerman.

Bradley: Cameron Anders, Leslye Armatys, Daron Atutis, Megan Balk, Chilo Brading, Ericka Duarte, Donald Ellis, Maxwell Fortin, Jazmyne Gyles, Shulonda Hall, Joseph Hoffman, Charley Johnson, Annika Lackey, Ashton Laneville, Nathan Marcotte, Mason Neal, Mattie Patterson, Paityn Peters, Lauryn Rivera, Jesus Salazar, Dianne Seaman, Samantha Skala, Izabella Smith, Sophia Steelman-Teach, Robert Sylvester, Max Thompson, Sayra Tinoco Echeverria, Janessia Villagomez, Samantha Warren, Bradley Wendling and Kamryn Wilkerson.

Buckingham: Madison Bertrand.

Chebanse: Kimberly Alaniz, Ethyn Bailey, Isabelle Hemp, Gianni Panozzo, Tatum Parks, Caleb Pickering, Keith Sullivan and Carter Swanson.

Clifton: Evan Benfield-Howard, Carter Kelley, Kassidy LeClair, Dawson Lewis, Myah Martinez, Riley Meier, Aidan Podowicz, Ashley Ramos, Jayden Rees, Makenna Reick, Quinn Smith and Anna Winkel.

Crete: Javier Acosta, Ariana Kovacs and Natalie Turton.

Cropsey: Cherie Bolen.

Cullom: Addisyn Rock and Carlos Rosales.

Danforth: Abby Kraft and Nathaniel Miller.

Donovan: Weston Lareau and Brodi Winge.

East Peoria: Kaylynn Crotz.

Essex: Joseph Leadingham, Kaylee Mathy and Lillian Wepprecht.

Frankfort: Eugenio Petrizzi.

Gilman: Kyli Ritzma, Juan Sanchez and Connie Small.

Grant Park: Addyson Cansler, Grace Fick, Louis Fuller, Hayley Kralek, Leticia Leon and Adeline Wackerlin.

Herscher: Gracie Carson, Alyssa Gaddis, Sophia Howard, Kennedi Huston and Alexis Rogers.

Homewood: Nashawn Holmes.

Kankakee: Milo Acevedo, Emily Acevedo-Arvizo, RyLyn Adams, Gavin Allen, Crystal Andrade, Bryce Arseneau, Ravin Autman, Elizabeth Avalos, Augustine Azzarelli, Charlotte Baker, Ginger Bertrand, Adrienne Bibbs, Isai Brito, Hunter Brown, Sindy Cabrera Gutierrez, Miriam Calderon Ramirez, Yohualli Cardenas, Jack Case, Edgar Castrejon Ocampo, Ahmarai Chavez, Kendyl Christon, Connor Chwaszczewski, Andrijana Cicvaric, Josiah Crayton, Keith Cross, Bryan Cruz, Donald Devine, Jayla Dillard, Bryant Edwards, Corey Felton, Luis Ferreira, Kylie Followell, Andrea Gallardo, Anthony Gamino, Brennen Gessner, Deidre Glass, Juli Gottberg, Elizabeth Green, Ivan Guerrero, Sherika Guillermo Leon, Jazmine Gutierrez, Jaeden Harris, Emma Haugen, Caleb Haut, Jahir Hernandez, Claire Hertz, James Holohan, Madisyn Jacobs, Madison James, Daijah Jefferson, Jamyla Jones, Traci Jordan, Michael Juarez, Anne King, Deleon King, Hailey King, Alyson Lagacy, Alena LaGesse, Caiden Latty, Justyse Lee, LaLayla Lee, Aaron Lewis, Amari Lewis, Isaiah Lindsey-Dean, Jessica Lopez, Yasmin Lozano, Adele Mau-Bridges, Jacob McCree, Laney McCue, Kyren McElroy, Kaitlyn Medina, Dylan Miller, Jilyan Miner, Adrian Molina, Ximena Molina, Kyle Neufeld, Alyssa New, Andrea Nicholos, Christin Noble, Fatima Ocotoxtle Enriquez, Virnez Offord, Barbara Pena, Ashley Perez, Melanie Perez Serrano, Emily Poremba, Jovonna Pryor-Gathing, Yocelin Ramirez Rodriguez, Jaczel Ramirez-Delacruz, Jacziry Ramirez-Delacruz, Marely Ramirez-Galvan, Roberto Reyes, Martina Rivolta, Brenda Rubi Robert Obil, Nicolas Romero, Fabian Rubio Martinez, Cristian Sanchez, Karol Santana, Isaac Santoyo, Hannah Sofia Sazon, Erin Schoiber, Dominique Schultz, Seth Serena, Demarius Shepherd, Sierra Shoemaker, Angela Sims, William Spiese, Jessica Stano, Elijah Stipp, John Strange, Vicki Taylor, Katia Tetlalmatzi-Perez, Batia Thomas, Ashlyn Toronjo, Corey Tucker, Renee Turrell, Patricia Tymec, Stephanie Vazquez, Isabel Velasco, Heather Versetto, Cindy Villagomez, Austin Von Rhein, Camryn Westfall, Kayla Wheeler, Brody Wosz, DeAndre Wright and Marcus Zunke.

La Grange: Cooper Ohlson.

Manteno: Nolan Aicher, Damian Alsup, Patrick Alvarez, Carl Anders, Jaye Aster, Savanah Baeza, Lesley Bartels, Brandon Breazeale, Logan Bukowski, Julia Capriotti, Lindsey Drahos, Gavin Eck, Jonathan Gomez, Jeffrey Hannah, Colton Hartman, Hailey Haskins, Drew Hosselton, Kaleb Lanoue, Adelynn Lubben, Jessica Mahnke, Kristina Marsiglio, Tanner Mason, Cody Mather, Gabriella Monterastelli, Sophia Monterastelli, Lillee Nugent, Gabriella Olson, Luis Quiles, Matthew Ritzke, Salomon Rodriguez, Miranda Rogers, Joshua Rose, Grant Smith, Megan Stark, Krista Sutton and Angelina Urban.

Martinton: Tammy Baines, Kendahl Carlson, McKenna Meli and Carter Ponton.

Momence: LaShandra Adams, Maria Berrones, Lauren Bishir, Edgar Castillo, Madisen Coakley, Jaime Garcia Herrera, Rickelle Haut, Autumn Hook, Megan Minor, Jada Moss, Joseph Rich, LaParis Rodgers, Maria Ruiz, Lukas Scholz and David Workman.

Onarga: Evan Seggebruch.

Park Forest: Abiah Jackson.

Pekin: Brittyn Bailey.

Pembroke Township: Martin Anthony, Gladys Dixon-Hampton and Amiyah Scott.

Peotone: Van Wehrmann.

Reddick: Elsie Hoffman and Gabrielle Shaw.

Saint Anne: Maya Anderson, Gianna Beaupre, Kathleen Bedoya, Maile Bessette, Abraham Daily, Yulissa Galan Rodriguez, Jennifer Garrett, Kylie Glogowski, Alexander Grill, Riley Havener, Reese Johnson, Chloe Kearney, Jovi Kunsch, Nigel Mills, Kelly Newman, McKinley Parchim, Hannah Salzman, Michael Savoie, Victoria Taylor, Juan Vazquez, Anna Watson and Andrew Willis.

Sauk Village: Santana Flowers.

Sherman: Joseph Catalano.

Sun River Terrace: Jalen Williams.

Watseka: Brandon Adams, Luke Donaldson, Avery Findlay, Jaden Kilgore, Haven Maple, Shiloh Marsh, Haylie Peck, Siara Sansone and Aidan Tobeck.

Wilmington: Alyssa Johnston.

Margate, Fla.: Ricardo Corvil.

Naples, Fla.: Gerkoby Christopher.

Winter Springs, Fla.: Khiara Cerdeira.

Stockbridge, Ga.: Jeremiah Edwards.

Kentland, Ind.: Hayden Davidson.

Roanoke, Va.: Jamonte Smith.