Boys wrestling: 2025-26 All-Interstate 8 Conference team announced

Here are the 2025-26 All-Interstate 8 Conference boys wrestlers, as voted on by area coaches. A total of 34 wrestlers were honored.
All-Conference
Sycamore: Liam Schroeder, fr., 113, Michael Olson, sr., 120, Charlie Olson, jr., 132, Jayden Dohogne, jr., 144, Douglas Gemberling, jr., 157, Cooper Bode, sr., 165, Adam Carrick, jr., 215
Rochelle: Freddie Hernandez, sr., 120, Aidan Lopez, so., 126, Deegan Schabacker, sr., 138, Brenden Voight, sr., 150, Roman Villalobos, sr., 175
Morris: Parker Barry, so. 132, Brock Claypool, jr., 138, Carter Skoff, sr., 150, Malachi Congo, so., 190
Kaneland: Colten Heltsley, sr., 150, Apollo Gochis, sr., 175
La Salle-Peru: Jentz Watson, sr., 165, Beau Lawrence, sr., 175
Ottawa: Mayson Munson, fr., 113, Wes Weatherford, jr., 190
Honorable Mention
Sycamore: Tyler Lockhart, sr., 126, Sawyer Davis, so., 138
Rochelle: Hadley Losoya, jr., 144, Joshua Lassiter, jr., 157
Morris: Owen Sater, sr., 113, Paxton Valentine, jr., 120
Kaneland: Jack Gruber, sr., 157, Josh Karther, sr., 165
La Salle-Peru: Gianni Verucchi, jr., 113, Rylynd Rynkewicz, sr., 150
Ottawa: Ashton Houdek, jr., 150, Vaughn Anderson, jr., 215