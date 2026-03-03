Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Daily Chronicle

Boys wrestling: 2025-26 All-Interstate 8 Conference team announced

34 wrestlers from 6 area schools receive postseason awards

Sycamore’s wrestler Liam Schroeder tries to keep a hold of Lincoln-way West’s Kellan Hack during the 113-weight class on Monday Dec. 29, 2025 during the Flavin Invite held at DeKalb High School.

Sycamore’s wrestler Liam Schroeder tries to keep a hold of Lincoln-way West’s Kellan Hack during the 113-weight class during the Flavin Invite held at DeKalb High School. (David Toney for Shaw Local News /David Toney)

By Russ Hodges

Here are the 2025-26 All-Interstate 8 Conference boys wrestlers, as voted on by area coaches. A total of 34 wrestlers were honored.

All-Conference

Sycamore: Liam Schroeder, fr., 113, Michael Olson, sr., 120, Charlie Olson, jr., 132, Jayden Dohogne, jr., 144, Douglas Gemberling, jr., 157, Cooper Bode, sr., 165, Adam Carrick, jr., 215

Rochelle: Freddie Hernandez, sr., 120, Aidan Lopez, so., 126, Deegan Schabacker, sr., 138, Brenden Voight, sr., 150, Roman Villalobos, sr., 175

Morris: Parker Barry, so. 132, Brock Claypool, jr., 138, Carter Skoff, sr., 150, Malachi Congo, so., 190

Kaneland: Colten Heltsley, sr., 150, Apollo Gochis, sr., 175

La Salle-Peru: Jentz Watson, sr., 165, Beau Lawrence, sr., 175

Ottawa: Mayson Munson, fr., 113, Wes Weatherford, jr., 190

Honorable Mention

Sycamore: Tyler Lockhart, sr., 126, Sawyer Davis, so., 138

Rochelle: Hadley Losoya, jr., 144, Joshua Lassiter, jr., 157

Morris: Owen Sater, sr., 113, Paxton Valentine, jr., 120

Kaneland: Jack Gruber, sr., 157, Josh Karther, sr., 165

La Salle-Peru: Gianni Verucchi, jr., 113, Rylynd Rynkewicz, sr., 150

Ottawa: Ashton Houdek, jr., 150, Vaughn Anderson, jr., 215

WrestlingHigh School SportsSportsOgle CountyDeKalb CountyKane CountyLa Salle CountyRochelle PrepsOttawa PrepsMorris PrepsLaSalle-Peru PrepsKaneland PrepsSycamore PrepsGrundy County

Russ Hodges

Russ started working with Shaw Media in August 2025 after over nine years as sports editor of the Rochelle News-Leader. Russ covers high school sports for the Northwest Herald and high school football for Friday Night Drive.