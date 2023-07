Illinois Valley Summer Golf League: July 21, 2021

Ottawa’s Drake Kauffman and Zoe Harris were’s Tuesday’s winners in the Illinois Valley High School Summer Golf League Edgewood Park in McNabb.

Kauffman, who will be a sophomore at Ottawa High School, shot a 37, while Harris, an incoming Ottawa senior, carded a 45 on the front 9, par 36 course.

Next league round is Friday at Deer Park.

Boys

Drake Kauffman, Ottawa 2024 - 37

Carter Fenza - LaSalle/Peru 2023 - 40

Ethan Hanaman - Mendota 2022 - 41

Grant Plym - Hall 2023 - 41

Jake Delaney - St. Bede 2023 - 41

Logan Potthoff - St. Bede 2023 - 41

Josh Scheri - Hall 2023 - 44

Connor Noramczyk - LaSalle/Peru 2022 - 44

Alex Billings - Ottawa 2024 - 44

Nick Arrate - Hall 2022 - 45

Tyler Terrell - Morris 2025 - 46

Turner Love - Ottawa 2024 - 46

Liam Eber - Morris 2025 - 48

Noah Colter - Streator 2022 - 48

Ashton Grady - Marquette 2025 - 50

Trenton Acuncius - St. Bede 2022 - 51

Lucas Manriquez - Depue 2025 - 54

Blaine Doss - Coal City 2025 - 62

Tristan Olvera - Morris 2025 - 63

Haden Shakespeare - Mendota 2024 - 70

Girls

Zoe Harris - Ottawa 2022 - 45

Kaitlyn Magoonaugh - Marquette 2022 - 48

Aleanna Mendoza - St. Bede 2022 - 50

Hannah Duggan - Ottawa 2023 - 53

Gianna Grivetti - St. Bede 2023 - 53

Caroline Cooney - Ottawa 2024 - 58

Izzy Garkey - Marquette 2022 - 71