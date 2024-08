Golf: Illinois Valley Women’s Golf Invitational Honor Roll, Saturday, Aug. 10

A history of the Illinois Valley Women’s Golf Invitational. The 65th annual tournament will be held Sunday at Deer Park Golf Club in Oglesby.

Year Location Individual champion Team champion 1958 South Bluff June Anderson, Mendota GC Not available 1959 South Bluff June Anderson, Mendota GC Not available 1960 South Bluff June Anderson, Mendota GC Not available 1961 South Bluff Doris Vicini, Pine Hills Not available 1962 Not available June Anderson, Mendota GC Not available 1963 Mendota GC June Anderson, Mendota GC Not available 1964 Pine Hills June Anderson, Mendota GC Not available 1965 Pine Hills Mary Dagraedt, South Bluff Not available 1966 DaDeCo Doris Vicini, Pine Hills Not available 1967 Deer Park Judy Krafcky, Pine Hills Pine Hills 1968 Morris CC Wilma Tibbetts, Mendota GC Pine Hills 1969 Spring Creek Kay Hines, Pine Hills Bureau Valley 1970 Not available Estelle Green, Bureau Valley Not available 1971 DaDeCo Kay Hines, Pine Hills Deer Park 1972 Deer Park Kay Hines, Pine Hills Bureau Valley 1973 Edgewood Kay Hines, Pine Hills Bureau Valley 1974 Lacon CC Jo Beth Camp, Lacon CC Lacon CC 1975 Mendota GC Kay Hines, Pine Hills Mendota GC 1976 Not available Louise Hill, Edgebrook Not available 1977 South Bluff Marianne Barnes, Lacon CC Spring Creek 1978 Spring Creek Marsha Leonard, Twin Creek Spring Creek 1979 Twin Creek Marsha Leonard, Twin Creek Tall Oaks 1980 DaDeCo Julie Baxter, Tall Oaks Bureau Valley 1981 Deer Park Sue Arbogast, Twin Creek Tall Oaks 1982 Edgewood Kathy Beck, DaDeCo Tall Oaks 1983 Hidden Lake Julie Baxter, Tall Oaks Hidden Lake 1984 Tall Oaks Kathy Beck, Deer Park Tall Oaks 1985 Bureau Valley Judy Kalkwarf, Tall Oaks Tall Oaks 1986 Lacon CC Judy Kalkwarf, Tall Oaks Hidden Lake 1987 Mendota GC June Anderson, Mendota GC Mendoa GC 1988 Morris CC Jeri Dolezal, Mendota GC Morris CC 1989 Spring Creek Judy Kalkwarf, Tall Oaks Tall Oaks 1990 Tall Oaks Deb Seggerman, Tall Oaks Tall Oaks 1991 Twin Creek Judy Kalkwarf, Tall Oaks Tall Oaks 1992 Bureau Valley Julie Orrison, Lacon CC Bureau Valley 1993 Canceled 1994 Deer Park Kristy Pytel, Deer Park Deer Park 1995 Lacon CC Gina Steele, Spring Creek Edgewood 1996 Edgewood Janet Nave, Lacon CC Edgewood 1997 Spring Creek Roberta Benevento, Green River Spring Creek 1998 Hidden Lake Roberta Benevento, Green River Spring Creek 1999 Tall Oaks Judy Kalkwarf, Tall Oaks Tall Oaks 2000 Bureau Valley Roberta Benevento, Green River Green River 2001 Deer Park Penny Derick, Spring Creek Tall Oaks 2002 Edgewood Penny Derick, Edgewood Edgewood 2003 Lacon CC Carrie Riordan, Spring Creek Edgewood 2004 Oak Ridge Carol Balconi, Edgewood Edgewood 2005 Spring Creek Carrie Riordan, Spring Creek Edgewood 2006 Deer Park Carol Balconi, Edgewood Edgewood 2007 Edgewood Carrie Riordan, Spring Creek Edgewood 2008 Green River Carrie Riordan, Deer Park Edgewood 2009 Hunter’s Ridge Carrie Riordan, Deer Park Hunter’s Ridge 2010 Oak Ridge Cheri Russell, Morris CC Spring Creek 2011 Spring Creek Carrie Riordan, Deer Park Oak Ridge 2012 Deer Park Katie Farrell, Hunter’s Ridge Oak Ridge 2013 Edgewood Carol Balconi, Edgewood Edgewood 2014 Green River Tammy Howlett, Green River Green River 2015 Hidden Lake Michelle Schmidt, Spring Creek Spring Creek 2016 Oak Ridge Cheri Russell, Morris CC Prophet Hills 2017 Spring Creek Cathy Verhulst, Prophet Hills Prophet Hills 2018 Wyaton Hills Carol Towne, Wyaton Hills Wyaton Hills 2019 Edgewood Cheri Russell, Morris CC Spring Creek 2020 Canceled not held due to COVID-19 2021 Prophet Hills Cathy Verhulst, Prophet Hills Prophet Hills 2022 Spring Creek Kirsten McLendon, Deer Park Deer Park 2023 Wyaton Hills Cheri Russell, Morris CC Deer Park

Compiled by Kevin Hieronymus