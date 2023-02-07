February 07, 2023
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Bowling: Princeton Women’s Masters Honor Roll

By Kevin Hieronymus
Ashley Hensely won her first Princeton Women's Masters Bowling championship.

Ashley Hensely won her first Princeton Women's Masters Bowling championship. (Photo contributed)

A look at the Princeton Women’s Masters champions over the years

2023 - Ashley Hensley

2022 - Katie Gerrard

2021 - Josie Lindley

2020 - Shannon Allen

2019 - Melinda Camp

2018 - Carol Towne

2017 - Carol Towne

2016 - Shannon Allen

2015 - Cari Hanson

2014 - Cari Hanson

2013 - Anna Flaig

2012 - Melody Beans

2011 - Cari Hanson

2010 - Chastidy Rotramel

2009 - Cari Hanson

2008 - Anna Flaig

2007 - Anna Flaig

2006 - Chris Fisher

2005 - Pam Bardell

2004 - Anna Flaig

2003 - Cari Hanson

2002 - Cari Hanson

2001 - Teri Baker

2000 - Teri Baker

1999 - Cari Hanson

1998 - Anna Flaig

1997 - Pam Davis

1996 - Teri Baker

1995 - Teri Baker

1994 - Chastidy Rotramel

1993 - Pam Bardell

1992 - Pam Bardell

1991 - Pam Bardell

1990 - Pam Bardell

1989 - Susan Burton

1980 - Mary Pottinger

1979 - Mary Pottinger

1978 - Judy Farley

1977 - Mary Pottinger

1976 - Joyce Allen

1975 - Judy Welsh

1974 - Mary Lou Pottinger

1973 - Sis Guyette

1972 - Marge Richards