Bowling: Princeton Women’s Masters Honor Roll

A look at the Princeton Women’s Masters champions over the years
2023 - Ashley Hensley
2022 - Katie Gerrard
2021 - Josie Lindley
2020 - Shannon Allen
2019 - Melinda Camp
2018 - Carol Towne
2017 - Carol Towne
2016 - Shannon Allen
2015 - Cari Hanson
2014 - Cari Hanson
2013 - Anna Flaig
2012 - Melody Beans
2011 - Cari Hanson
2010 - Chastidy Rotramel
2009 - Cari Hanson
2008 - Anna Flaig
2007 - Anna Flaig
2006 - Chris Fisher
2005 - Pam Bardell
2004 - Anna Flaig
2003 - Cari Hanson
2002 - Cari Hanson
2001 - Teri Baker
2000 - Teri Baker
1999 - Cari Hanson
1998 - Anna Flaig
1997 - Pam Davis
1996 - Teri Baker
1995 - Teri Baker
1994 - Chastidy Rotramel
1993 - Pam Bardell
1992 - Pam Bardell
1991 - Pam Bardell
1990 - Pam Bardell
1989 - Susan Burton
1980 - Mary Pottinger
1979 - Mary Pottinger
1978 - Judy Farley
1977 - Mary Pottinger
1976 - Joyce Allen
1975 - Judy Welsh
1974 - Mary Lou Pottinger
1973 - Sis Guyette
1972 - Marge Richards