Here is the Chicago Bears’ initial 53-man roster after the NFL cut deadline

The Chicago Bears cut down their roster to 53 players Tuesday ahead of the NFL’s deadline.
The roster is likely to change over the next few weeks before the team’s season-opener against the Minnesota Vikings on Sept. 8 at Soldier Field. The Bears can also choose to bring back some of the players they cut to their practice squad.
Here is the Bears’ 53-man roster.
Quarterback
Tyson Bagent
Case Keenum
Running back
Roschon Johnson
Kyle Monangai
Wide receiver
Olamide Zaccheaus
Devin Duvernay
Jahdae Walker
Tight end
Durham Smythe
Offensive line
Braxton Jones
Drew Dalman
Jonah Jackson
Kiran Amegadjie
Ryan Bates
Luke Newman
Theo Benedet
Defensive tackle
Grady Jarrett
Andrew Billings
Chris Williams
Defensive end
Dayo Odeyingbo
Austin Booker
Dominique Robinson
Daniel Hardy
Linebacker
T.J. Edwards
Noah Sewell
Ruben Hyppolite
Carl Jones Jr.
Cornerback
Kyler Gordon
Nahshon Wright
Nick McCloud
Josh Blackwell
Safety
Jaquan Brisker
Kevin Byard
Jonathan Owens
Elijah Hicks
Special teams
Cairo Santos (kicker)
Scott Daly (long snapper)
Tory Taylor (punter)
Reserve/injured list
Deion Hankins (running back)
Travis Homer (running back)
Amen Ogbongbemiga (linebacker)
Terell Smith (cornerback)
Shaun Wade (cornerback)
Reserve/non-football injury list
Zah Frazier (cornerback)