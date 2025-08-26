Shaw Local

News   •   Sports   •   eNewspaper   •   The Scene
Bears

Here is the Chicago Bears’ initial 53-man roster after the NFL cut deadline

Chicago Bears running back D'Andre Swift (4) practices during Back Together training camp event for fans on Saturday, July 26, 2025, in Lake Forest, Ill. (AP Photo/David Banks)

Chicago Bears running back D'Andre Swift practices during training camp in Lake Forest, Ill, last month. (David Banks/AP)

By Michal Dwojak

The Chicago Bears cut down their roster to 53 players Tuesday ahead of the NFL’s deadline.

The roster is likely to change over the next few weeks before the team’s season-opener against the Minnesota Vikings on Sept. 8 at Soldier Field. The Bears can also choose to bring back some of the players they cut to their practice squad.

Here is the Bears’ 53-man roster.

Quarterback

Caleb Williams

Tyson Bagent

Case Keenum

Running back

D’Andre Swift

Roschon Johnson

Kyle Monangai

Wide receiver

DJ Moore

Rome Odzune

Olamide Zaccheaus

Luther Burden III

Devin Duvernay

Jahdae Walker

Tight end

Cole Kmet

Colston Loveland

Durham Smythe

Offensive line

Braxton Jones

Joe Thuney

Drew Dalman

Jonah Jackson

Darnell Wright

Ozzy Trapilo

Kiran Amegadjie

Ryan Bates

Luke Newman

Theo Benedet

Defensive tackle

Grady Jarrett

Gervon Dexter

Andrew Billings

Shemar Turner

Chris Williams

Defensive end

Montez Sweat

Dayo Odeyingbo

Austin Booker

Dominique Robinson

Daniel Hardy

Linebacker

Tremaine Edmunds

T.J. Edwards

Noah Sewell

Ruben Hyppolite

Carl Jones Jr.

Cornerback

Jaylon Johnson

Tyrique Stevenson

Kyler Gordon

Nahshon Wright

Nick McCloud

Josh Blackwell

Safety

Jaquan Brisker

Kevin Byard

Jonathan Owens

Elijah Hicks

Special teams

Cairo Santos (kicker)

Scott Daly (long snapper)

Tory Taylor (punter)

Reserve/injured list

Deion Hankins (running back)

Travis Homer (running back)

Amen Ogbongbemiga (linebacker)

Terell Smith (cornerback)

Shaun Wade (cornerback)

Reserve/non-football injury list

Zah Frazier (cornerback)

Chicago BearsDeKalb County Front HeadlinesDuPage and Cook County Front HeadlinesGrundy County Front HeadlinesKane County Front HeadlinesKendall County Front HeadlinesKankakee County Front HeadlinesLake County Journal Front HeadlinesMcHenry County Front HeadlinesIllinois Valley Front HeadlinesOgle County Front HeadlinesSauk Valley Front HeadlinesWill County Front HeadlinesCaleb WilliamsD'Andre SwiftDJ MooreRome OdunzeLuther Burden IIICole KmetColston LovelandJoe ThuneyDarnell WrightOzzy TrapiloGervon DexterShemar TurnerMontez SweatTremaine EdmundsJaylon JohnsonTyrique Stevenson
Michal Dwojak

Michal Dwojak

Michal covers the Chicago Bears for Shaw Local and also serves as the company's sports enterprise reporter. He previously covered the CCL/ESCC for Friday Night Drive and other prep sports for the Northwest Herald. Michal previously served as the sports editor for the Glenview Lantern, Northbook Tower and Malibu Surfside News.