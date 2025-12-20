Lee, Whiteside and Ogle counties’ property transfers for Dec. 8-12, 2025

Lee County
Warranty Deeds
Frank Dickson to Michael Goldman, Amenda Goldman, and Amanda Goldman, 1 Parcel: 07-02-25-400-026, $5,000
Reiss Properties Llc to David N. Robles and Emily H. Reiss, 623 SECOND STREET W, DIXON, $200,000
Rudi Mirtoski to Stephanie Juarez, 611 GOOD ST, DIXON, $140,000
Arhc Lcdixil01 Llc to Dalc Llc, 124 LIBERTY COURT, DIXON, $0.00
St Marys Cement U S Llc to Jonathan M. Rhodes and Elle B. Rhodes, 3 Parcels: 07-02-09-421-006, 07-02-16-100-006, 07-02-16-200-005, $120,000
Lynn A. Waters to Carrigan C. Hunter and Lindsey G. Hunter, 248 MAPLE STREET, FRANKLIN GROVE, $337,500
Richard L. Shaffer and Roxanne M. Shaffer to Tom Prendergast and Thomas T. Prendergast, 1517 COLLEGE AVENUE S, DIXON, $43,500
Elizabeth Billhartz Co-Trustee, Kathryn Reavy Co-Trustee, Kathryn Reynolds Co-Trustee, Yvonne E. Reynolds Trust to Walter A. Kant Trustee and Walter A. Kant Trust, 1 Parcel: 02-15-30-400-001, $574,000
Agp Properties Llc to Haley V. Freise, 417 GRAHAM ST W, DIXON, $165,000
Robert Turner to Kathleen Berg and Gary Berg, 803 FOURTH AVENUE, DIXON, $145,000
Greg Haverland and Jennifer Estes to Emma D. Krull, 1103 HIGHLAND AVENUE, DIXON, $179,000
Matthew Swan and Agnes Kovacs Swan to Olivia M. Olson, 809 MCCOY RD, AMBOY, $266,000
Jereme Aloisio to Larry Ketcherside and Amber L. Aloisio, 211 WABANSI TRAIL, PAW PAW, $409,000
Sauk Valley Properties Llc and Beth A. Wilson to Darrin Vits and Inez Vits, 930 DIXON AVE N, DIXON, $140,000
Thomas A. Whitcombe and Rebecca Whitcombe to Jason W. Rugh and Sara E. Rugh, 1015 COOPER, DIXON, $210,000
Jason Hemmer and Alyssa Hemmer to Casey J. Kelly, Annalee J. Kelly, 319 LINCOLN WAY, DIXON, $132,000
Casey J. Kelly, Casey Kelly, and Annalee Kelly to Matthew Frison, 2020 FOURTH ST W, DIXON, $133,000
Dixon Habitat For Humanity Inc to Nichole M. Richardt, 716 JAY DEE AVENUE, DIXON, $0.00
Lyneigh B. Otto to Brenda L. Downs, 422 THIRD STREET E, DIXON, $95,000
Angelo H. Rodriguez and Migdalia Rodriguez to Mario Guillen Tello and Irma Campuzano, 2 Parcels: 13-21-12-330-007 and 13-21-12-330-008, $40,000
Ronald J. Lachnit to Kevin Robert Stutler, 1 Parcel: 13-21-12-176-006, $8,000
Sandra L. Shumack to Gregory Allen Sohl and Jo Ann Viola Sohl, 1 Parcel: 19-22-07-105-021, $7,500
Rosa Lilia Guillu and Jose Guillu to Cecilio Hernandez Bautista and Maricela Garcia Herandez, 1 Parcel: 13-21-01-303-022, $11,500
John Zitt and Jean Zitt to Sean Michael Kallas and Lauren Ashley Kruczek, 1 Parcel: 13-21-11-430-007, $20,500
Ronald L. Rogers and Crystal S. Rogers to Kristine Kay Plowman, 1 Parcel: 13-21-11-206-016, $16,000
Quit Claims
Renea L. Mchugh to Daniel C. Piotrowski, 406 SECOND STREET W, DIXON, $0.00
Renea Mchugh to Daniel Piotrowski, 740 JEFFERSON AVE N, DIXON, $0.00
Renea L. Mchugh to Daniel C. Piotrowski, 524 FIRST STREET W, DIXON, $0.00
Deborah A. Bowers to Deborah A. Bowers Trustee and Deborah A. Bowers Trust, 1423 EUSTACE DR, DIXON, $0.00
Steve Heng and Sue Heng to Leslie Swanson, 320 LINCOLN AVENUE S, DIXON, $0.00
Curtis W. Faber, Diane K. Mcconville, Randy E. Faber, Allen P. Faber, Donna J. Wallace, Patricia Chaon, and Danny G. Faber to Lost Acres Llc, 10 Parcels: 19-22-23-300-005, 19-22-23-300-006, 19-22-23-300-007, 19-22-23-400-002, 19-22-23-400-003, 19-22-26-100-002, 19-22-26-100-003, 19-22-26-200-009, 19-22-26-200-010, and 19-22-26-300-001, $0.00
David Rhine, Natasha Haley, Courtney Rhine, Nicholas Rhine, and Benjamin Rhine to Mary Ann Blackburn, 102 N GROVE, HARMON, $0.00
Jonathan Koch to Jonathan H. Koch and Barbara J. Koch, 1898 PAULSEN ROAD, DIXON, $0.00
Frank Mylan and Diana Mylan to Dustin Dearing, 126 WALNUT STREET W, COMPTON, $0.00
Trustees Deeds
Curtis W. Faber Co Trustee, Danny G. Faber Trustee, Warren P. Faber Declaration Of Trust and Velma M. Faber Declaration Of Trust to Danny G. Faber, Curtis W. Faber, Diane K. Mcconville, Randy E. Faber, Allen P. Faber, Donna J. Wallace, and Patricia Chaon, 10 Parcels: 19-22-23-300-005, 19-22-23-300-006, 19-22-23-300-007, 19-22-23-400-002, 19-22-23-400-003, 19-22-26-100-002, 19-22-26-100-003, 19-22-26-200-009, 19-22-26-200-010, and 19-22-26-300-001, $0.00
Marjorie E. Donovan Trustee, Marjorie E. Donovan Declaration Of Trust, Daniel L. Donovan Trustee, Daniel L. Donovan Declaration Of Trust to Andrew T. Bulfer and Katherine Bulfer, 1 Parcel: 13-21-13-400-005, $413,230
Michael E. Grennan Co Trustee, Gina M. Grennan Co Trustee, Michael E. Grennan Revocable Living Trust, and Gina M. Grennan Revocable Living Trust to Tyson Anthony Drew and Magen Kathleen Drew, 1 Parcel: 12-14-21-200-005, $835,509
Theresa A. Back Trustee, James M. Lynch Trust, and Sandra J. Lynch Trust to Albert Jarosz and Julie Marie Jarosz Jarosz, 1 Parcel: 13-21-02-403-018, $41,500
Sylvia Leffelman Trustee and Sylvia Leffelman Trust to Richard D. Berkeley and Lavonne S. Berkeley, 3 Parcels: 19-22-09-460-003, 19-22-09-461-015, 19-22-09-477-001, $0.00
Deeds in Trust
David F. Coers Co-Trustee, Susan L. Coers Co-Trustee, David F. Coers Joint Trust, and Susan L. Coers Joint Trust to David F. Coers Co-Trustee, Susan L. Coers Co-Trustee, David F. Coers Trust, and Susan L. Coers Trust, 7 Parcels: 14-09-29-300-001, 14-09-30-200-003, 14-09-30-200-006, 14-09-30-200-007, 14-09-30-200-008, 14-09-30-200-009, and 14-09-30-400-003, $0.00
David F. Coers and Susan L. Coers to David F. Coers Co-Trustee, Susan L. Coers Co-Trustee, David F. Coers Trust, Susan L. Coers Trust, 2 Parcels: 06-09-02-300-003 and 06-09-11-100-001, $0.00
Steven L. Althaus and Deborah R. Althaus to Steven L. Althaus Trustee, Deborah R. Althaus Trustee, Steven L. Althaus Trust and Deborah R. Althaus Trust, 2 Parcels: 19-22-30-300-005 and 19-22-30-300-006, $0.00
Jeffrey L. Renne and Betty J. Renne to Jeffrey L. Renne Trustee, Betty J. Renne Trustee, and Renne Joint Trust, 1020 IDLEWILD DRIVE, DIXON, $0.00
Julia J. Deutsch and Thomas T Prendergast to Julia J. Deutsch Trustee and Julia J. Deutsch Trust, 615 FIRST AVE, DIXON, $0.00
Whiteside County
Warranty Deeds
Colby S. Dykstra to Ernie P. Dykstra Trust and Paula M. Dykstra Trust, CARROLL RD, MORRISON, $1,255,500
Kyle Andrew Wiersema and Alexandra Wiersema to Joshua Kolb, 5515 BUNKER HILL RD, FULTON, $160,000
Judy A. Bushman and Fisch Properties Llc Series Ii, 708 12TH STREET W, STERLING, $37,500
William M. King to Garrett M. Helfrich, 605 14TH AVE, STERLING, $135,000
Loren Swartley to Mark A. Johnson and Anita Y. Johnson, E 6TH ST, STERLING, $40,000
Corwell Family Properties Llc to Darla A. Paone Trust and Anthony J. Paone Trust, MARGARET CT, STERLING, $12,000
Janalee Politsch to Janalee Politsch Trust, HICKORY HILLS RD, STERLING, $0.00
Tammy J. Carlson to Jacob Dillon Baker, KINER RD, PROPHETSTOWN, $588,000
Melissa G. Lombardo to Mario Salas, 1301 12TH AVE, STERLING, $34,000
Keith R. Port to Logan Malmberg, 506 8TH ST E, ROCK FALLS, $70,000
Jason A. Bush and Candace S. Bush to Maxon C. Vahle and Kylie S. Barron, 8889 BURNS RD, FENTON, $155,000
Tampico Recreation Committee to Jeffery Hinton and Deann Hinton, 106 MARKET ST W, TAMPICO, $17,500
Community State Bank to Eugene Weigant, 803 PARK STREET W, MORRISON, $20,001
Jason R. Vahle and Jamie L. Vahle to Michael R. Vahle and Mary K. Vahle, 320 PARK AVE, PROPHETSTOWN, $185,000
Carlos A. Monsalve to Raquel Hernandez Diaz, Bella Diaz Lopez, and Cynthia Hernandez, 1015 13TH STREET E, STERLING, $115,000
Daniel E. Waters to Richard L. Damhoff and Julie L. Damhoff, 15023 YAGER ROAD, MORRISON, $13,000
Michael T. Brown to Jill Near and Jason Near, 1103 PARKVIEW DR, ROCK FALLS, $312,000
Bobbie Doyle and Michael Doyle to Jessica M. Dale, 1417 10TH AVE, ROCK FALLS, $123,500
Bradley Bohms and Kayla A. Temple to David D. Brown and Janet R. Brown, 8450 STAR RD, ERIE, $245,000
Jonathan R. Bush and Rhonda L. Bush to Makayla M. Dornbush, 18013 SPRING VALLEY RD, MORRISON, $137,500
Donald A. Ebersole and Linda K. Ebersole to Kevin P. Styles, 301 GRAPE ST S, MORRISON, $53,000
Bryan T. Milnes and Brittany L. Milnes to Lauren Homan, 411 PARK COURT LANE, MORRISON, $125,000
Katie J. Burgess and Katie J. Mccoy Fka to Teresa M. Wolber, 1310 FRANKLIN ST, ROCK FALLS, $115,000
Us Bank and Castlerock 2023 Llc, 1214 20TH ST W, ROCK FALLS, $10,500
Janet L. Harksen to Lain Vandermyde, 309 GRAPE ST S, MORRISON, $144,900
Marilyn A. Norton to Properties 815 Llc, 606 6TH ST E, ROCK FALLS, $13,000
Christopher J. Ford and Antoinette E. Ford to Alan Carter and Bethany Carter, 203 7TH ST W, PROPHETSTOWN, $136,500
Dorothy S. Allen to Daniel E. Menez and Shelby L. Menez, 723 9TH AVE, ROCK FALLS, $190,000
Lauren C. Homan to Jessica S. Payne, 609 11TH ST W, STERLING, $120,000
Ralph R. Leal and Maria A. Leal to Oscar L. Caisaguano and Carolina Caisaguano, 208 11TH AVE, STERLING, $35,000
Quit Claims
Brian Olson to Tracie L. Morgan and Brian L. Olson, 7535 RIDGE RD, ROCK FALLS, $0.00
Kelly Jo Urratia to Dzehl Osmani, 1602 4TH AVE, ROCK FALLS, $0.00
Jessica L. Lindsey to Jessica L. Lindsey and Richard T. Waechter, 503 CHURCH ST N, ALBANY, $0.00
William L. Rutherford Jr. Lp to Rutherford Memorial Llc, 1 Parcel: 21-32-300-003, $0.00
Trustees Deeds
Farmers National Bank Trustee and Trust No 775987001 to Ann Farm Llc, 3 Parcels: 21-29-400-006, 21-32-200-002, and 21-32-400-001, $0.00
Susan M. Branch Trustee and James A. Branch Trust to Dorothy S. Allen and Micky J. Morfey, 905 WIKER DR, ROCK FALLS, $165,000
Ogle County
Warranty Deeds
Bradley D. Wolber and Dolores Wolber to Ruth D. Cross, 1 Parcel: 110 W 1st St, Mt. Morris, $118,000
Rhonda Book to Dorinda R. Hammer and Adam W. Larson, 1 Parcel: 926 W 2nd St, Byron, $145,000
Tammy J. Hubbard to Jfa Properties Llc, 1 Parcel: 17684 W Eagle Point Rd, Polo, $181,250
Allison S. Toal and Erik A. Guglielmi to Tabernash Lp, 1 Parcel: 102 W Main St, Byron, $122,000
Rick Mcquality and Kayla Richolson to Tyler Clark, 1 Parcel: 1011 N Limekiln Rd, Oregon, $244,000
Meggan L. Franklin to Taylor James Mccarthy and Madison Elaine Mccarthy, 1 Parcel: 174 S Fox Run Ln, Byron, $165,000
James O. Rainwater and Paula Rainwater to Timothy Gunderson and Cynthia Gunderson, 1 Parcel in Monroe Township: 12-21-482-014, $10,500
Hre Builders Llc to Chad Herring, 1 Parcel: 247 Creekside Dr, Byron, $342,000
Brian D. Stouffer and Gayle L. Madsen to Joshua Skinner, Selena Clemons-Skinner, and Selena Clemons Skinner, 4 Parcels in Mt. Morris Township: 08-25-300-004, 08-25-300-005, 08-25-300-006, and 08-36-100-052, $695,000
Kyle Phillip Macias and Crysta Nicholle Macias to Abraham Martinez, 1 Parcel: 534 Westfield Dr, Stillman Valley, $299,000
Lake Lida - Phase 1 to Capitol-Farwell Corp and Capitol Farwell Corp, 1 Parcel: 433 W Willis Ave, Rochelle, $7,450,000
Javier R. Salinas and Carol E. Salinas to Leonard M. Schulfer and Joanne M. Schulfer, 1 Parcel in Flagg Township: 24-20-203-002, $35,000
Corrine S. Wallace to Eugene R. Logan, 1 Parcel: 412 S Congress Ave, Polo, $63,000
Nancy D. Alderks and Becky J. Borchers to Straight Roes Farm Llc and Straight Roe’s Farm Llc, 1 Parcel: 18427 E Mcneal Rd, Monroe Center, $0.00
Quit Claims
Steven Sims to Steven Sims and Christina Sims, 1 Parcel: 411 S 6th St, Oregon, $0.00
Raymond F. Saathoff to Angela Dawn Saathoff, Daniels Raymond Saathoff, Raymond F. Saathoff Life Estate, 1 Parcel: 319 S. Rural Road, Stillman Valley, $0.00
Shelby Beardin to Shelby Beardin, 1 Parcel: 165 Harvest Glenn Dr, Davis Junction, $0.00
Bruce Powell, Tammie L. Richter, and Tammie L. Powell to Bruce Powell and Tammie L. Powell, 1 Parcel: 1410 Brookside Dr, Rochelle, $0.00
William John Messer, Susan Lynn Messer, to William J. Messer Trustee, William J. Messer Tr, Susan L. Messer Trustee, and Susan L. Messer Tr., 1 Parcel: 5846 S Brooklyn Rd, Rochelle, $0.00
Andrew D. Koenig and Jacqueline L. Koenig, 1 Parcel: 1020 N 3rd St, Rochelle, $0.00
Washington Grove Cemetery Association to Michael R. Hardesty, 1 Parcel: 4551 E Flagg Rd, Ashton, $1,500
Trustees Deeds
Jill L. Izer Trustee and Izer Family Tr to Everett Albright, 1 Parcel: 603 S 10th St, Oregon, $185,000
John Daniel Michaux Trustee and William F Michaux Iii Tr to John Daniel Michaux, 1 Parcel: 7179 German Church Road, Byron, $0.00
Donald L. Kinn Trustee and Donald L. Kinn Tr to Garett Samp, 1 Parcel: 1176 Westview Dr, Rochelle, $162,000
Arlene H. Grubb Trustee and Ahg Tr314 to Leah M. Beneventi, 1 Parcel: 05-26-403-007, $10,000
Jerry R. Funk Trustee and Lynn D. Genandt Trustee to Joy Marie Brattrud, 1 Parcel in Marion Township: 02-08-100-007, $447,850
Jerry R. Funk Trustee, Lynn D. Genandt Trustee, and Robert & Johanna Funk Tr to Randall H. Battrud, 1 Parcel in Forreston Township: 02-07-200-001, $1,043,276
Brian J. Henry Trustee, Fjh1 Tr, and Joseph J. Henry to Brian J. Henry, Kevin M. Henry, and Kathleen M. Bybee, 1 Parcel in Rockvale Township: 09-36-100-002, $0.00
Deeds in Trust
Brian Morsch and Brian H. Morsch to Brian Morsch Trustee and Brian Morsch Tr, 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-26-400-016; one parcel in Flagg Township: 24-20-478-020; and 110 S 7th St, Rochelle, $0.00
Robert D. Carpenter and Marlys A. Carpenter to Robert D. Carpenter Trustee, Robert D. Carpenter Tr., Marlys A. Carpenter Trustee, and Marlys A. Carpenter Tr., 6 Parcels: 2 Parcels in Lincoln Township: 07-25-100-004 and 07-36-200-004; 2 parcels in Mt. Morris Township: 08-19-300-003 and 08-30-100-001; 505 W Fieldstone, Mt. Morris, and 1 Parcel in Oregon-Nashua Township: 16-02-156-013, $0.00
Judy L. Beesing to Judy L. Beesing Trustee and Jlb Tr725, 950 N Etnyre Ter, Oregon; 2 Parcels in Oregon-Nashua Township: 16-04-201-012 and 16-12-200-004, and 114 S. Marsh Road, Oregon, $0.00
