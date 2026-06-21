Peru: Single-family home goes for $210,000

The single-family residence located at 2821 6th Street in Peru was sold on June 2, for $210,000, or $122 per square foot.
The house, built in 1928, has an interior space of 1,724 square feet. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 6,098 square feet.
Other homes in Peru have recently changed hands nearby:
· A 1,492-square-foot single-family residence at 2721 6th Street, sold in September 2025, for $160,000, a price per square foot of $107.
· At 2731 7th Street, in October 2025, a 1,588-square-foot single-family residence was sold for $195,000, a price per square foot of $123.
· In May, a single-family residence at 2628 7th Street sold for $122,000.