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Real Estate

Peru: Single-family home goes for $210,000

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By United Robots

The single-family residence located at 2821 6th Street in Peru was sold on June 2, for $210,000, or $122 per square foot.

The house, built in 1928, has an interior space of 1,724 square feet. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 6,098 square feet.

Other homes in Peru have recently changed hands nearby:

· A 1,492-square-foot single-family residence at 2721 6th Street, sold in September 2025, for $160,000, a price per square foot of $107.

· At 2731 7th Street, in October 2025, a 1,588-square-foot single-family residence was sold for $195,000, a price per square foot of $123.

· In May, a single-family residence at 2628 7th Street sold for $122,000.

Real EstateUnited Robots