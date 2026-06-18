Single-family home sells for $340,000 in Manteno

A single-family residence located at 165 West Sixth Street in Manteno has a new owner since June 3.
The home was sold for $340,000. The property’s lot measures 9,448 square feet.
Other homes in Manteno that have recently been sold close by include:
· At 139 West Jeanne Drive, in June 2025, a single-family residence was sold for $250,000.
· In April, a single-family residence at 549 West Louise Drive sold for $489,000.
· A single-family residence at 747 West Lakeview Drive, sold in June 2025, for $315,000.