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Real Estate

Single-family home sells for $340,000 in Manteno

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By United Robots

A single-family residence located at 165 West Sixth Street in Manteno has a new owner since June 3.

The home was sold for $340,000. The property’s lot measures 9,448 square feet.

Other homes in Manteno that have recently been sold close by include:

· At 139 West Jeanne Drive, in June 2025, a single-family residence was sold for $250,000.

· In April, a single-family residence at 549 West Louise Drive sold for $489,000.

· A single-family residence at 747 West Lakeview Drive, sold in June 2025, for $315,000.

Real EstateUnited Robots