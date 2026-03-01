Shaw Local

Sale closed in Coal City: $225,000 for a single-family home

By United Robots

The single-family residence located at 806 Covey Lane in Coal City was sold on Feb. 5, for $225,000, or $185 per square foot.

The house, built in 2001, has an interior space of 1,217 square feet. The property occupies a lot of 9,148 square feet.

These nearby homes in Coal City have also recently been sold:

· At 765 Quail Run, in March 2025, a 1,488-square-foot single-family residence was sold for $314,000, a price per square foot of $211.

· In February, a 1,048-square-foot single-family residence at 839 Covey Lane sold for $227,000, a price per square foot of $217.

· A 1,346-square-foot single-family residence at 770 Pheasant Lane, sold in August 2025, for $335,000, a price per square foot of $249.

