Streator: Single-family home sells for $142,000

Street view (Google Street View)

By United Robots

The single-family residence located at 1703 Florence Street in Streator was sold on Jan. 21, for $142,000, or $76 per square foot.

The house, built in 1973, has an interior space of 1,872 square feet. This is a two-story house.

Other homes in Streator that have recently been sold close by include:

· At 1711 Wright Street, in November 2025, a single-family residence was sold for $125,000.

· A 1,768-square-foot single-family residence at 1805 Wright Street, sold in April 2025, for $160,000, a price per square foot of $90.

· In September 2025, a single-family residence at 1806 Herbert Street sold for $126,000.

