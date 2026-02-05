Streator: Single-family home sells for $142,000

The single-family residence located at 1703 Florence Street in Streator was sold on Jan. 21, for $142,000, or $76 per square foot.
The house, built in 1973, has an interior space of 1,872 square feet. This is a two-story house.
Other homes in Streator that have recently been sold close by include:
· At 1711 Wright Street, in November 2025, a single-family residence was sold for $125,000.
· A 1,768-square-foot single-family residence at 1805 Wright Street, sold in April 2025, for $160,000, a price per square foot of $90.
· In September 2025, a single-family residence at 1806 Herbert Street sold for $126,000.