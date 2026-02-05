Single-family home in Ottawa sells for $146,000

A 938-square-foot single-family residence, built in 1910, has changed hands.
The home at 809 Poplar Street in Ottawa was sold on Jan. 22 for $146,000, or $156 per square foot. This is a single-story house.
Other homes in Ottawa that have recently changed hands close by include:
· At 1010 West Jackson Street, in April 2025, a 1,084-square-foot single-family residence was sold for $155,000, a price per square foot of $143.
· A single-family residence at 1118 West Jackson Street, sold in October 2025, for $80,000.
· In September 2025, a 1,200-square-foot single-family residence at 906 West Madison Street sold for $212,000, a price per square foot of $177.