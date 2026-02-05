Sale closed in La Salle: $150,000 for a single-family home built in 1919

The single-family residence located at 1554 Sobieski Street in La Salle was sold on Jan. 16, for $150,000, or $147 per square foot.
The house, built in 1919, has an interior space of 1,022 square feet. This is a two-story house. The property occupies a lot of 6,098 square feet.
Other homes in La Salle that have recently been sold close by include:
· A 1,157-square-foot single-family residence at 1512 North Joliet Street, sold in April 2025, for $160,000, a price per square foot of $138.
· At 1617 Crosat Street, in August 2025, a 1,602-square-foot single-family residence was sold for $195,000, a price per square foot of $122.
· In October 2025, a 1,138-square-foot single-family residence at 1516 Saint Vincent Avenue sold for $140,500, a price per square foot of $123.