Streator: Single-family home goes for $270,000

The single-family residence located at 143 West 1st Street in Streator was sold on Jan. 13, for $270,000, or $77 per square foot.
The home, built in 1958, has an interior space of 3,489 square feet. This is a single-story house. The property occupies a lot of 1.1 acres.
Other homes in Streator that have recently been purchased close by include:
· At 405 West Prairie Court, in June 2025, a 2,265-square-foot single-family residence was sold for $218,000, a price per square foot of $96.
· In August 2025, a 1,971-square-foot single-family residence at 133 West Bluff Street sold for $200,000, a price per square foot of $101.
· A 1,194-square-foot single-family residence at 407 West Bluff Street, sold in January 2025, for $206,000, a price per square foot of $173.