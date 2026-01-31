Downers Grove: Single-family home sells for $1.05 million

A single-family residence located at 4330 Prospect Avenue in Downers Grove has a new owner since Jan. 8.
The 3,316-square-foot home, built in 2019, was sold for $1.05 million, or $317 per square foot. This is a two-story house. Additionally, the home includes access to one parking spot. The property sits on a 9,148-square-foot lot.
Other homes in Downers Grove that have recently been purchased close by include:
· At 4417 Prospect Avenue, in April 2025, a 1,273-square-foot single-family house was sold for $545,000, a price per square foot of $428.
· A 3,701-square-foot single-family home at 616 41st Street, sold in July 2025, for $1.03 million, a price per square foot of $277.
· In November 2025, a 3,181-square-foot single-family residence at 4117 Sterling Road sold for $1.23 million, a price per square foot of $386. The home has three bedrooms and five bathrooms.