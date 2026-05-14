Here are IHSA baseball playoff pairings for McHenry County teams

McHenry's Landon Clements slides into home plate to score a run during a Fox Valley Conference baseball game against Huntley on Tuesday, May 8, 2026, at Huntley High School. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

By Alex Kantecki

The IHSA has released baseball playoff schedules. Here are regional pairings for McHenry County teams. Full state schedules can be found on IHSA.org.

Class 4A

Hononegah Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 2 Jacobs vs. No. 7 Rockford Guilford, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 2: No. 3 Hononegah vs. No. 6 Hampshire, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

DeKalb Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Rockford Auburn at No. 8 Rockford Jefferson, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 4 Harlem vs. No. 5 DeKalb, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

St. Charles North Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Round Lake at No. 7 Larkin, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 2 South Elgin vs. Winner Game 1, 3 p.m.

Game 3: No. 3 St. Charles North vs. No. 6 Dundee-Crown, 5 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 10 a.m.

Barrington Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Elgin at No. 8 Grant, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 McHenry vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 4 St. Charles East vs. No. 5 Barrington, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Class 3A

Burlington Central Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 1 Geneva vs. No. 8 Streamwood, 4:30 p.m.

Game 2: No. 4 Kaneland vs. No. 5 Burlington Central, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

Vernon Hills Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 17 Harvard at No. 16 Woodstock, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Crystal Lake South vs. Winner Game 1, 4:45 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 8 Vernon Hills vs. No. 10 Carmel, 4:45 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

Cary-Grove Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 3 Grayslake Central vs. No. 14 Grayslake North, 4 p.m.

Thursday, May 28

Game 2: No. 6 Prairie Ridge vs. No. 12 Cary-Grove, 4 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

Crystal Lake Central Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 2 St. Viator vs. No. 15 Woodstock North, 4 p.m.

Thursday, May 2

Game 2: No. 7 Wauconda vs. No. 9 Crystal Lake Central, 4 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.

Class 2A

Johnsburg Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Genoa-Kingston at No. 8 Aurora Central Catholic, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Aurora Christian vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Game 3: No. 4 Johnsburg vs. No. 5 Richmond-Burton, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6:30 p.m.

Marengo Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Rockford Lutheran at No. 7 North Boone, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 2 Harvest-Westminster co-op vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 3 Marengo vs. No. 6 Rockford Christian, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Class 1A

Marian Central Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 St. Edward at No. 7 Marian Central, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 2 Dakota vs. Winner Game 1, 4 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 3 North Shore Country Day vs. No. 6 Alden-Hebron, 4 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Sports editor for the Northwest Herald. Local prep sports coverage of McHenry County.