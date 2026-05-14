Here are IHSA baseball playoff pairings for McHenry County teams

The IHSA has released baseball playoff schedules. Here are regional pairings for McHenry County teams. Full state schedules can be found on IHSA.org.
Class 4A
Hononegah Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 2 Jacobs vs. No. 7 Rockford Guilford, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 2: No. 3 Hononegah vs. No. 6 Hampshire, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
DeKalb Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Rockford Auburn at No. 8 Rockford Jefferson, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Huntley vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 4 Harlem vs. No. 5 DeKalb, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.
St. Charles North Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Round Lake at No. 7 Larkin, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 2 South Elgin vs. Winner Game 1, 3 p.m.
Game 3: No. 3 St. Charles North vs. No. 6 Dundee-Crown, 5 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 10 a.m.
Barrington Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Elgin at No. 8 Grant, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 McHenry vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 4 St. Charles East vs. No. 5 Barrington, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 3A
Burlington Central Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 1 Geneva vs. No. 8 Streamwood, 4:30 p.m.
Game 2: No. 4 Kaneland vs. No. 5 Burlington Central, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
Vernon Hills Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 17 Harvard at No. 16 Woodstock, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Crystal Lake South vs. Winner Game 1, 4:45 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 8 Vernon Hills vs. No. 10 Carmel, 4:45 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.
Cary-Grove Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 3 Grayslake Central vs. No. 14 Grayslake North, 4 p.m.
Thursday, May 28
Game 2: No. 6 Prairie Ridge vs. No. 12 Cary-Grove, 4 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
Crystal Lake Central Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 2 St. Viator vs. No. 15 Woodstock North, 4 p.m.
Thursday, May 2
Game 2: No. 7 Wauconda vs. No. 9 Crystal Lake Central, 4 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Class 2A
Johnsburg Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Genoa-Kingston at No. 8 Aurora Central Catholic, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Aurora Christian vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Game 3: No. 4 Johnsburg vs. No. 5 Richmond-Burton, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 6:30 p.m.
Marengo Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Rockford Lutheran at No. 7 North Boone, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 2 Harvest-Westminster co-op vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 3 Marengo vs. No. 6 Rockford Christian, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 1A
Marian Central Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 St. Edward at No. 7 Marian Central, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 2 Dakota vs. Winner Game 1, 4 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 3 North Shore Country Day vs. No. 6 Alden-Hebron, 4 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.