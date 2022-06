Honor roll: La Salle-Peru High School 2021-2022 spring semester

La Salle-Peru High School named the following students to the spring 2022 semester honor rolls:

High Scholarship

Seniors: Alina Allen, Cassidy Christine Anderson, Cody Robert Anderson, Elijah Jeffrey Arthurs, Hannah Marie Barrie, Matthew James Beard, Allison Rae Beavers, Elia Nicole Becker, Emma Grace Berry, Emma Grace Borio, Avery Madelyn Brovelli, Josiah Abraham Brown, Alexandria Xuan Bruins, Luke Robert Buck, Mario Enrique Castillo, Olivia Lucille Cetwinski, Andrea Cruz, William Dean Daugherty, Ann Marie Elizabeth Depenbrock, Allayna Renee Elnicki, Catherine Engels, Addison Dayle Ernat, Grace Elizabeth Faletti, Jillian Marie Fanning, Wyatt John Ficek, Analiyah Mar Flores, Andrea Alejandra Flores, Madalyn Elizabeth Freeman, Samantha Suzanne Funk, Edwardo Ramiro Garcia, Lyan Gonzalez, Jenisis Anne Greening, Levi Evan Hallock, Ryan Richard Hartman, Peyton Elizabeth Heagy, Anthony James Hewitt, Lena Marie Hilmes, Gavin Orion Hoye, Tre’von Amir Hunter, Zulfije Xike Imeri, Michael Matthew Jereb, Austin Charles Johnson, Drew Arthur Kalsto, Elias Kapetaneas, Paige Marie Kirkman, Jayden Skye Knoblauch, Jack Michael Krzyaniak, Mary Angela Kuzma, Isabella Grace Lambert, Allison Ann Legrenzi, Eric John Lockwood, Nicolas Dario Lopez, Alexis Giovanni Lucero, Dillon Tyler Malerk, Maya Rae Marenda, Luke Michael Mertes, Gage Anthony Mickley, Efren Mora, Ryan Gene Morgan, Connor Jae Noramczyk, Mallely Ontiveros, Olivia Therese Paden, Ava Isabella Pagakis, Madeline Rose Pangrcic, Ashlee Marie Pantoja, Addyson Jaye Parcher, Sarah Grove Peters, Emilio Domingo Phlippeau, Ava Kristine Piecha, Brianna Lynn Pijanowski, Dawson Lee Ploch, Tiffany Kristen Pode, Joseph Ryan Pohar, Tanner Dylan Pundsack, Kyle Steven Puyear, Shea Elizabeth Rathburn, Joseph Immanuel Rios, John Joseph Riva, Rylee Marie Rolando, Wesley Charles Ruppert, Elijah Nathaniel Safranek, Emily Sarah Salz, Amilia Grace Sanchez, Julius Alexander Sanchez, Stevan Alexander Sanchez, Abigail Faith Schallhorn, Jack Richard Scheri, Brooke Erin Schiffbauer, Sebastian Serratos, Anicka Raye Shevokas, Angela Grace Smudzinski, Ivy Noelle Soens, Joseph Samuel Story, Emily Ann Strehl, Benjamin Dominic Stupegia, Robert Lee Sullivan Jr, Christopher Nathaniel Swayne Jr, Melissa Trinidad, Leighanne Nicole Turner, Johnna Margaret Urbanowski, Avery Elizabeth Urbanski, Caden Alexander Valenzuela, Magdalena Valle, Aidan Edward Van Duzer, Cooper John Vaske, Savannah Rose Vowels, Kendra Marie Walgenbach, Corey Xavier Walker, Ella Jae Ware, Joshua James Washkowiak, Emma Elizabeth Wasilewski, Kaya Rae Watson, Sean Michael Whitfield, Gavin George Wolfe, Brianna Michelle Woulfe, Colin Christopher Wren, Tyler Steven Wrobleski, Catherine Rose Znaniecki

Juniors: Leah Ann Anderson, Virginia Lynn Anderson, Anneliese Louise Bangert, Evan Thomas Bara, Abigail Beckcom, Evin Shea Becker, Nikolas Cecil Belski, Amber Marie Bonnell, Emily Paige Bonnell, Autumn Rose Bunzell, Caleb Matthew Burrell, Aaron James Cendejas, Kelli Alyssa Cousins, Reid Donald Currier, Kaden James Dellinger, Adrian Dimas, Lydia Larue Dornik, Jayden Nicole Dyke, Hope Marie Eldridge, Carter James Fenza, Brooklyn Therese Ficek, Lilian Marie Ficek, Connor James Fundell, Shawn Alan Funfsinn, Stephanie Marie Funfsinn, Emma June Garretson, Emma Grace Gochanour, Alivia Joyce Golightly, John Philip Guglielmetti, Emelia Hachenberger, Helayna Rose Harmston, Thomas Timothy Hartman, Emma Sophia Hocking, Cora Holloway, Lily Renae Jeppson, Lauren Kae Johnson, Autumn Marie Kawiecki, Katie Jo Keating, Briana Grace Keith, Zoe Kidd, Julia Jada Kmiec, Adriana Katelyn Knowles, Ava Christine Lannen, Raymond Matthew Legrenzi, Abel Leyva, Eric Andrew Lightle, Cate Elizabeth MacLeod, Taylor Rae Martyn, Jordyn Marie McCoy, Megan Neal McGuire, Anna Charlot McLaughlin, Clayton Matthew Merboth, Adrina Middono, Carlie Elizabeth Miller, William Edward Mini, Chloe Jeanne Mitchell, Avah Lynn Moriarty, Zachary James Newman, Brandon Stephen Novotney, Olivia Rose Owen, Deisy Guadalupe Padilla, Ellissa Mae Pelka, Jonathan Jose Perez, Camryn Audrey Piscia, Isabella Jude Pohar, Laurel Vollmer Politsch, Lexi Pratt, Jacob Ryan Quick, Abigail Laura Reed, Christine Linnea Ricci, Serena Ann Ries, Morgan Christina Roberson, Antonio James Rodriguez, Mya Rodriguez, Coleman Charles Rundle, Aiden Michael Schneider, Tucker George Scolari, Olivia Lauren Shetterly, Reena Shaye Stevens, Toni Stropes, Anthony Thomas Thorson, Kallum Mortifer Torri, Abigail Ann Valenzuela, Brianna Marie Vela, Madison Rae Vescogni, Sydney Taylor Voss, Rylee Dean Waite, Payton Watson, Hailey Marie Weber, Max Allen Wertz, Olivia Grace Wyzgowski

Sophomores: Christine Aashita, Kaylee Ann Abens, Seth Michael Adams, Aiden Cole Anderson, Alex Ty Anderson, Avery Elizabeth Anderson, Isabelle Pearl Andrews, Beatriz Marie Arce, Kailey Archer, Isabella Grace Argubright, Faith Lynn Arkins, Landon Arthur, Robert Micheal Baldin, Bella Marie Baracani, Ayden Rees Barajas, Olivia Bailey Barton, Abigail Kay Beard, Madison Ann Biagini, Andrew Urban Bollis, Brendan Thomas Boudreau, Gavin Joshua Bratkovich, Elisheva Miao Bruins, Hailey Jade Bryan, Miah Eugenia Buckley, Nicholas Hathoway Butler, Devyn Joseph Castelli, Michael Jamison Crawford, Erik Cruz-Vazquez, Sarah Ann Daugherty, Anya De La Luz, Garet John Dellinger, Gavin Michael Diaz, Hannah Christine Dobovsky, Addison Elizabeth Duttlinger, Hailey Nicole Dzik, Tanner Egbert, Emily Louise Eitutis, Jack Daniel Funfsinn, Isabel Gaeta, Coral A Garcia, Galyleah Garcia, Natalie Regina Glynn, Nolan Andrew Glynn, Jacey Lynn Green, Joseph Alexander Gress, Clara Gertrude Guglielmetti, Makenzie Marie Hamilton, Nathaniel Thomas Hansen, Aidan Mcdonnell Harmon, Veronica Marie Hein, Carl Justin Hicks, Samantha Marie Hicks, Bridgit Mae Hoskins, Jack Joseph Jereb, Elisabeth Samantha Kamke, Emily Ann Kmetz, Precious Angel Kmiec, Lauren Ann Kolczaski, Colin Jeremy Krug, Ava Gabrielle Lambert, Adam Thomas Lane, Anna Larios, Charlotte Lesman, Amy Luaisa, Jacob Andrew Maier, Nora Anderson Maier, Will Matthew McLaughlin, Landon Joseph Mertel, Will Timothy Mertes, Mikaela Rose Meyer, Grace Emily Miller, Olivia Mackenzie Milton, Ruby Mondragon, Gabrielle Ann Mosley, Neil Mitchell Olivero, Meghann Marie Ostler, Natalie Mae Perra, Price Christine Peterlin, Bailey Elizabeth Pode, Konel Eric Poisson, Eleanor Mae Radtke, Ella Grace Raef, Tristan Crawford Redcliff, Vance Arthur Redlich, Kaylie Ann Reese, Jack Arthur Reppin, Judith Carolina Rodriguez, Ria Cristanelly Romo, Kevin Anthony Rynke, Teagan Ceceila Sadnick, Brianna Crystal Sanchez, Marissa Lynae Sanchez, Jaxon Thomas Schneider, Taylor Raye Schrader, Danica Emilene Scoma, Aaron Robert Siebert, Adisyn Marie Siekierka, Matthew Joshua Sims, Lauryn Christine Skinner, Madelyn Lee Smudzinski, Katherine Grace Sowers, Brock Cory Terzick, Caitlin Beatrice Traub, Addison Michelle Urbanski, Nolan Robert Van Duzer, Maddison Ann VanZuiden, Zoey Jean VonDrehle, Olivia Ann Weber, Zachary Joseph Wedekind, Nolan Matthew Wyzgowski, Alexis Renee Yepsen, Zachary Alexander Znaniecki

Freshmen: Nathali Aguirre, Stacie Albiter, Jacob Patton Arthur, Cassidy Baker, Alton Beck, Erik Beebee, Joshua Bickford, Kaedin Bond, Sophie Bratkovich, Stephanie Carlos, Sheyla Castillo, Adam Cendejas, Nora Corona Aguirre, Ethan T Credi, Cassidy Cromwell, Jason Curran, Ava Currie, Vincent Michael Delgado, Tyler Ebner, Madison Nicole Eldridge, Melisa Escatel, McKenna Fanning, Jaylyn Flores, Carly Garretson, Gracie Gerardy, Eva Lee Glynn, Emily Eileen Guadarrama, Walter Haage, Kylee Halm, Michael Hartman, James Hoehn, Sarah Huettemann, Alexa Kallis, Adam Richard Kasperski, Reegan Kellett, Jaelyn King, Madilyn Knowles, Raleigh Leininger, Elena Leone, Andrea Leyva, Alyvia Lucas, Andres Medina, Sonia Mejri, Callie Mertes, Ariana Milby, Emir Morales, Tiernan Murphy, Grace Newman, Joshua Nieto, Cameron Olivero, Nicholas John Olivero, LyLian Pabian, Haylee Pangrcic, Miles Pangrcic, Keya Patel, Mia Perez, Camryn Lynn Perram, Sophia Ploch, Zachary Pocivasek, Zachary Quick, H Rock Radtke, Annalise Ricci, Jaeda Rogers, Lauren M Rundle, Jack Sabatini, Daniel Alejandro Santoy Barrera, Anastasia Schmitt, Jackson Sellett, Alexandra Serratos, Aiden Siebel, Alyssa Christine Siekierka, Elizabeth Sines, Megan Stasiak, Allison Thome, Alyssa Torchia, Brissa Trinidad, Albiona Useini, Kendra Valenzuela, Noah Van Schaick, Brandon Vazquez, Mason Jennings Videgar, Kalli Ware, Sophia Weakley, Carissa Wendelken, Jordan Whaley, Sophia Rose Woods, Emma Zborowski, Noah Zebron, Stephanie Znaniecki

Honor Roll

Seniors: Erica Morgan Antle, Tyler Huston Barr, Dulce Maria Bejarano, Christopher Neil Bergeron, Alyssa Renee Buckley, Angie Abigail Bustos, Josue Enrique Bustos, Alexis Joelle Fonger, Anthony Daniel Gause, Kaden Oliver Guynn, Jayden Lisa Huebbe-Faso, Suhart Imeri, Nathaniel Johnson, Lee Michael Kirkman, Nicholas Lawson Lehn, Olivia Addison McCauley, Matthew Douglas Mickelson, Landon David Morscheiser, Lizbeth Arielly Nambo, Maria Geneva Pawlak, Jared Francisco Perez, Caitlyn Rose Ristau, Alexis Hope Robbins, Justice Monique Rodriguez, Kali Ann Romagnoli, William Joseph Schroeder Jr, Madison May Shan, Noah Antonio Sherman, Robert Taylor Sperling, Anthony Alan Stadler, Justice Joseph Stillwell, Connor Leo Taylor, Isabella Lu Weber, Noah Jacob Wells, Brynne Marie Wendelken, Devyn Daniel Wiesbrock, Dalton Robert Znaniecki

Juniors: Tony Bryan Ashby, Robert James Bosi, Nathan Burcar, Isabella Marie Delaney, Mallory Rae Freeman, Erik Garcia, Michael Robert George, Karlee Olivia Karun, Dylan Kaszynski, Kaylee Elizabeth Kofoid, John William Kuzma, Brooklyn Elizibeth Lowery, Mason Grasser Lynch, Kayli Ann Marsala, Creed Louis McCormick, Alexandra Renee Miller, Jon Charles Milota, Haley Lynn Parvin, Mercedes Michelle Picco, Kailyn Reese Pineda, Taylor Lynn Pinter, Mason Christopher Pode, Ethan Joseph Pohar, Emma Grace Reed, Noah Thomas Rietgraf, Ty Robert Scolari, Naudia Lene Tellez, Zoe Lauren Thatcher, Gwendolin Jae Tomsha, Lucio Vazquez, Miriam Erika Vazquez

Sophomores: Owen David Alcorn, Anthony James Ambler, Andrew Parker Beer, Zakery Joseph Michael Carr, Jessica Cortes, Megan LaRue Crites, Samuel Adam Dickey, Kayla Annabell Fisher, Ciara Selena Flores, Brandon Eugene Foreman, Brayan Gonzalez, Austin Nicholas Grieve, Lucas Gannon Hardy, Charles James Helmig-Considine, Kyle Douglas Johnson, Abby Rose Kilmartin, Brady Patricia Kinzer, Hannah Margaret Kolczaski, Ashlee Lord, Nancy Lupita Martinez, Grady John Morscheiser, Alise Victoria O’Brien, Sophia Tatiana Pantoja, Teresa Pini, Isaiah Michael Ramos, Brady Alan Romagnoli, Adrian Luis Silva, Ethan Flynn Stachowiak, Ty Nathan Terzick, Jaiden Cruz Torres, Niles Preston Tremper, Aieden Jonathon Wenskunas, Mollie Eileen Wiesbrock, Gunnar Thaddiaus Wright, Marco Antonio Zamudio

Freshmen: Jasmine Arce, Adrian Arzola, Mary Ashfield, Royce Daniel Beavers, Leonidas Bruins, Brayden Buffo, Zachery A Cain, Yamile Carreon, Leah Carter, Paul M J Clampitt, John Crane, Maximus Credi, Chloe Davis, Jorge Delao, Heidy Delgado, Jacey Marie Donnell, Kylie Ellerbrock, Aliah Garcia, Valentin Garcia, Faith Gonzalez, Gabriela Gonzalez, Jacob Gross, Abby Hammerich, Evan Haskell, Kaitlyn Herkert, Amelia James, Jonathan Kellett, Lila Kirkman, Caden Lamps, Cali Elisabeth Mickley, Adler Miller, Roslyn Miller, Michael Steven Milota, Trinity Mojica, Emilio Nanez, Kayla Ortman, Grace Pecchio, Kaeli Pelka, Bradley Perez, Jackson Piecha, Reese Madison Poole, Kyle Rios, Noah Ruiz, Starli Sakes, Daniel Senica, Phoebe Shetterly, Alexander Soto, Ruby Sykes, Nicholas Van Schaick, Brevyn Warren Vogel, Kathryn Wasilewski, Devin Zborowski