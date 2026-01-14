Shaw Local

Field set for 2026 Tri-County Conference Boys Basketball Tournament

Woodland’s Jaron Follmer eyes the basket for shot as St. Bede’s Geno Dinges jumps to block in a game earlier this season at Woodland. (Tom Sistak For Shaw Media)

By Brian Hoxsey

Seeds and schedules are set for the 2026 Tri-County Conference Boys Basketball Tournament, hosted by Putnam County High School.

This year is the 99th edition of the event.

Saturday, Jan. 24

Game 1 - #10 Lowpoint-Washburn at #7 Midland, TBD

Game 2 - #9 Putnam County at #8 Henry-Senachwine, TBD

Monday, Jan. 26

Game 3 - Putnam Co./Henry-Sen. winner vs. #1 Woodland, 5:30 p.m.

Game 4 - Lowpoint-Washburn/Midland winner vs. #2 Marquette, 7 p.m.

Tuesday, Jan. 27

Game 5 - #6 Roanoke-Benson vs. #3 Seneca, 5:30 p.m.

Game 6 - #5 Dwight vs. #4 St. Bede, 7 p.m.

Wednesday, Jan. 28

Game 7 - winner Game 3 vs. winner Game 6, 5:30 p.m.

Game 8 - winner Game 4 vs. winner Game 5, 7 p.m.

Thursday, Jan. 29

Game 9 - loser Game 1 vs. loser Game 2, 5 p.m.

Game 10 - loser Game 3 vs. loser Game 6, 6:30 p.m.

Game 11 - loser Game 4 vs. loser Game 5, 8 p.m.

Friday, Jan. 30

Game 12 - Consolation, 5 p.m.

Game 13 - 3rd-place, 6:30 p.m.

Game 14 - Championship, 8 p.m.

