Field set for 2026 Tri-County Conference Boys Basketball Tournament

Seeds and schedules are set for the 2026 Tri-County Conference Boys Basketball Tournament, hosted by Putnam County High School.
This year is the 99th edition of the event.
Saturday, Jan. 24
Game 1 - #10 Lowpoint-Washburn at #7 Midland, TBD
Game 2 - #9 Putnam County at #8 Henry-Senachwine, TBD
Monday, Jan. 26
Game 3 - Putnam Co./Henry-Sen. winner vs. #1 Woodland, 5:30 p.m.
Game 4 - Lowpoint-Washburn/Midland winner vs. #2 Marquette, 7 p.m.
Tuesday, Jan. 27
Game 5 - #6 Roanoke-Benson vs. #3 Seneca, 5:30 p.m.
Game 6 - #5 Dwight vs. #4 St. Bede, 7 p.m.
Wednesday, Jan. 28
Game 7 - winner Game 3 vs. winner Game 6, 5:30 p.m.
Game 8 - winner Game 4 vs. winner Game 5, 7 p.m.
Thursday, Jan. 29
Game 9 - loser Game 1 vs. loser Game 2, 5 p.m.
Game 10 - loser Game 3 vs. loser Game 6, 6:30 p.m.
Game 11 - loser Game 4 vs. loser Game 5, 8 p.m.
Friday, Jan. 30
Game 12 - Consolation, 5 p.m.
Game 13 - 3rd-place, 6:30 p.m.
Game 14 - Championship, 8 p.m.