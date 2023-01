Over the years at the Tri-County Conference Girls Basketball Tournament - Jan. 20, 2023

Year by year champions/runners-up/title game scores of the Tri-County Conference Girls Basketball Tournament

Year Champion Runner-up Score 2023 Putnam County Seneca 37-34 2022 Marquette Academy Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn 33-31 2021 Canceled by COVID-19 2020 Seneca Putnam County 39-27 2019 Seneca Putnam County 31-28 2018 Putnam County Marquette 47-41 (OT) 2017 Peoria Christian Putnam County 56-40 2016 Peoria Christian Roanoke-Benson/Lowpoint-Washburn 29-25 2015 Peoria Christian Putnam County 61-40 2014 Peoria Christian Putnam County 61-34 2013 Peoria Christian Marquette 32-28 2012 Marquette Peoria Christian 52-49 (OT) 2011 Marquette Peoria Christian 48-30 2010 Marquette St. Bede 52-28 2009 St. Bede Midland 55-42 2008 St. Bede Henry-Senachwine 59-33 2007 St. Bede Midland 47-44 2006 St. Bede Marquette 60-37 2005 Marquette St. Bede 59-52 2004 Marquette St. Bede 60-49 2003 St. Bede Eureka 62-57 2002 Marquette Roanoke-Benson/Lowpoint-Washburn 67-43 2001 St. Bede Eureka 56-36 2000 Putnam County Midland 29-23 1999 Not held 1998 Not held 1997 Not held 1996 Not held 1995 Not held 1994 Not held 1993 Not held 1992 Not held 1991 Henry-Senachwine/Putnam County Won 4-team round robin tie-breaker 1990 Roanoke-Benson Henry-Senachwine/Putnam County 59-47 1989 Roanoke-Benson Henry-Senachwine 60-42 1988 Lostant Roanoke-Benson 43-25 1987 Lostant Roanoke-Benson 35-28 1986 Lostant Roanoke-Benson 60-37 1985 Lostant Putnam County 51-49 1984 Lostant Putnam County 37-32 (OT) 1983 Putnam County Roanoke-Benson 70-29 1982 Putnam County Toluca 58-32 1981 Putnam County Roanoke-Benson 42-37 1980 Wenona Roanoke-Benson 68-42 1979 Wenona Henry-Senachwine 60-52 1978 Roanoke-Benson Lostant 30-23 1977 Wenona Tonica 34-31 1976 Putnam County Henry-Senachwine 50-37