Here are IHSA playoff baseball pairings for Suburban Life-area teams

Downers Grove North's Colin Doyle (30) pitches during the game while taking on York High School in Elmhurst. (David Toney for Shaw Local News /David Toney)

By Joshua Welge

The IHSA has released the baseball playoff schedule. Here are pairings for Suburban Life-area teams.

Class 4A Oswego East Regional

Wednesday, May 27

No. 4 Downers Grove North vs. No. 13 Oswego, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

No. 5 Yorkville vs. No. 11 Oswego East, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 v. Winner Game 2, 11 a.m.

Class 4A Benet Regional

Monday, May 25

No. 19 East Aurora at No. 14 Plainfield East, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

No. 3 Hinsdale Central vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

No. 6 Benet vs. No. 12 Downers Grove South, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Class 4A Willowbrook Regional

Monday, May 25

No. 17 Maine West at No. 16 Maine East, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

No. 1 Willowbrook vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 York, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Class 4A Maine South Regional

Monday, May 25

No. 18 Proviso East at No. 15 West Chicago, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

No. 2 Maine South vs. Winner Game 1, 4:45 p.m.

Thursday, May 28

No. 7 Glenbard West vs. No. 10 Addison Trail, 4:45 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Class 4A Lake Park Regional

Wednesday, May 27

No. 4 Lake Park vs. No. 13 Glenbard North, 4 p.m.

Thursday, May 28

No. 5 Glenbard East vs. No. 12 Wheaton North, 4 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

Class 4A Oak Park-River Forest Regional

Wednesday, May 27

No. 4 Mount Carmel vs. No. 13 Morton, 4:30 p.m.

No. 5 Oak Park-River Forest vs. No. 12 Simeon, 7 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, Noon

Class 4A Reavis Regional

Wednesday, May 27

No. 3 Lyons vs. No. 14 Lindblom, 4 p.m.

Thursday, May 28

No. 6 Reavis vs. No. 10 St. Ignatius, 4 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.

Class 4A Young Regional

Monday, May 25

No. 18 Chicago Noble/Bulls at No. 15 Kenwood, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

No. 2 Brother Rice vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

No. 7 Riverside-Brookfield vs. No. 11 Young, 7 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

Class 3A Lemont Regional

Wednesday, May 27

No. 8 Chicago Solorio Academy vs. No. No. 9 Chicago Kennedy, 5 p.m.

Saturday, May 30

No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 11 a.m.

Class 3A De La Salle Regional

Wednesday, May 27

No. 3 De La Salle vs. No. 13 Chicago Goode STEM Academy, 4 p.m.

No. 5 Glenbard South vs. No. 12 Chicago Juarez, 6 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.

Class 3A Montini Regional

Wednesday, May 27

No. 3 Montini vs. No. 14 Chicago Clark, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

No. 6 Hinsdale South vs. No. 11 Chicago Kelly, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

Class 3A Nazareth Regional

Wednesday, May 27

No. 7 Timothy Christian vs. No. 10 Chicago Hancock, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

No. 2 Nazareth vs. Winner Game 1, 11 a.m.

Class 3A St. Francis Regional

Wednesday, May 27

No. 2 Wheaton Academy vs. No. 7 Marmion, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

No. 3 St. Francis vs. No. 6 Sycamore, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.

Class 3A Fenwick Regional

Wednesday, May 27

No. 8 Chicago Prosser vs. No. Chicago Lake View, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

No. 1 Fenwick vs. Winner Game 1, Noon

Class 2A Chicago Christian Regional

Monday, May 25

No. 10 Bogan at No. 7 Lisle, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

No. 2 Westmont vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

No. 4 Chicago Christian vs. No. 6 IC Catholic Prep, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

BaseballBenet PrepsDowners Grove North PrepsDowners Grove South Preps
Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.