Here are IHSA playoff baseball pairings for Suburban Life-area teams

The IHSA has released the baseball playoff schedule. Here are pairings for Suburban Life-area teams.
Class 4A Oswego East Regional
Wednesday, May 27
No. 4 Downers Grove North vs. No. 13 Oswego, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 5 Yorkville vs. No. 11 Oswego East, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 v. Winner Game 2, 11 a.m.
Class 4A Benet Regional
Monday, May 25
No. 19 East Aurora at No. 14 Plainfield East, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 3 Hinsdale Central vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 6 Benet vs. No. 12 Downers Grove South, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 4A Willowbrook Regional
Monday, May 25
No. 17 Maine West at No. 16 Maine East, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 1 Willowbrook vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 8 Wheaton Warrenville South vs. No. 9 York, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 4A Maine South Regional
Monday, May 25
No. 18 Proviso East at No. 15 West Chicago, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 2 Maine South vs. Winner Game 1, 4:45 p.m.
Thursday, May 28
No. 7 Glenbard West vs. No. 10 Addison Trail, 4:45 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 4A Lake Park Regional
Wednesday, May 27
No. 4 Lake Park vs. No. 13 Glenbard North, 4 p.m.
Thursday, May 28
No. 5 Glenbard East vs. No. 12 Wheaton North, 4 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
Class 4A Oak Park-River Forest Regional
Wednesday, May 27
No. 4 Mount Carmel vs. No. 13 Morton, 4:30 p.m.
No. 5 Oak Park-River Forest vs. No. 12 Simeon, 7 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, Noon
Class 4A Reavis Regional
Wednesday, May 27
No. 3 Lyons vs. No. 14 Lindblom, 4 p.m.
Thursday, May 28
No. 6 Reavis vs. No. 10 St. Ignatius, 4 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Class 4A Young Regional
Monday, May 25
No. 18 Chicago Noble/Bulls at No. 15 Kenwood, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 2 Brother Rice vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
No. 7 Riverside-Brookfield vs. No. 11 Young, 7 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.
Class 3A Lemont Regional
Wednesday, May 27
No. 8 Chicago Solorio Academy vs. No. No. 9 Chicago Kennedy, 5 p.m.
Saturday, May 30
No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 11 a.m.
Class 3A De La Salle Regional
Wednesday, May 27
No. 3 De La Salle vs. No. 13 Chicago Goode STEM Academy, 4 p.m.
No. 5 Glenbard South vs. No. 12 Chicago Juarez, 6 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Class 3A Montini Regional
Wednesday, May 27
No. 3 Montini vs. No. 14 Chicago Clark, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 6 Hinsdale South vs. No. 11 Chicago Kelly, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
Class 3A Nazareth Regional
Wednesday, May 27
No. 7 Timothy Christian vs. No. 10 Chicago Hancock, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
No. 2 Nazareth vs. Winner Game 1, 11 a.m.
Class 3A St. Francis Regional
Wednesday, May 27
No. 2 Wheaton Academy vs. No. 7 Marmion, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 3 St. Francis vs. No. 6 Sycamore, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 11 a.m.
Class 3A Fenwick Regional
Wednesday, May 27
No. 8 Chicago Prosser vs. No. Chicago Lake View, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
No. 1 Fenwick vs. Winner Game 1, Noon
Class 2A Chicago Christian Regional
Monday, May 25
No. 10 Bogan at No. 7 Lisle, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 2 Westmont vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 4 Chicago Christian vs. No. 6 IC Catholic Prep, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.