Morris Community High School announces fourth quarter honor roll

Morris Community High School has announced the honor roll and high honor roll for the fourth quarter of the 2024-25 school year.

Honor Roll – 9th Grade

Kenzie Lynne Ahearn, Abagail Marie Arana, Zachary Steven Arellano, Troy Davidson Bauer, Logan Wayne Boroczk, Shane Michael Boyle, Kellen Wesley Carr, Angel Samuel Carrillo, Michael Anthony Carvotta Jr., Hailey Rose Christensen, Jacob Shaun Clakley, Malachi Noah Congo, Liam Michael Davis, Makaila Anne Erickson, Zoie Lynn Evans, Leah Victoria Fitzmaurice, Harper Allison Hanson, Brock Michael Harder, Brady Thomas Herron, Lola Quinn Hester, Violet Anne Hoge, Jolene Alyse Howell, Ryan Carter Jepson, Angel Nevaeh Kucera, Peyton Lizabeth Landgraf, Lilyanne Nicole Lee, Correion Rashad Long, Sienna Autumn Manietta, Dania Noraliz Mercado Arce, Isabella Marie Mogollon, Maya Mattie Moore, Brayden Nicholas Olson, Rocio Alejandra Perez, Ava Leann Petersen, Riley Safarcyk, Sophia Marie Sage, Tristan Ryker Salinas, Bennett Grace Sandeno, Sebastian Serna, Evalyn Teresa Sheahan Leyva, Elisa Arlette Solorio Barba, Baylee Lynn Stricklin, Kado Suntisuk Thanadabouth, Trevin Austin Timmons, Charmela Alyssya Tinoco, Sadie Armanette Valentine, Tate Carsten Wampler, Emerson Grace Wheeler, Madelynn Ann Zamora, Bryce Adam Zaver.

High Honor Roll 9th Grade

Elizabeth Grayce Alford, Lola Lamiyah Animashaun Harris, Parker Thomas Barry, Matthew Jacob Boaz, Abigail Mae Borchers, Avery Jolie Britt, Caitlyn Nicole Brown, Logan Robert Carey, Lyla Grace Conley, Addison Riley Cotter, Tessa Kay Cryder, Toni Andrea Cumba, Emily Marie Cuthbertson, Cameron David Deck, Kelsey Marie Demarse, Keeley Johanna Dix, Connor Gabriel Donaldson, Ellie Kate Dworak, Elif Dzelil, Malik Isaiah Ebenezer, Lilybeth Renee Feldman, Colbie Nicole Foehringer, Madisen Lynn Garcia, Jale Marie Granby, Audrey Claire Haas, Allison Marie Hess, Deluca Kennedy Klepp, Gabriel Theodore Lauterbach, Caleb Patrick Lohse, Leah Carolina Lopez, Diego Alejandro Lugo, Leah Marie Martin, Sarah Kathryn McNames, Adelyn Rose Medler, Kimberly Maria Nino, Sullivan Johnston Olson, Koen Jacob Panti, Austin Thomas Perry, Nolan Joseph Raymer, Claire Raeann Severson, Kian Michael Shannon, Sierra Mae Smith, Braelynn Elizabeth Stack, Gracie Jane Swartz, Adrianna Michelle Tessler, Lydia Claire Urbasek, Selina Valdes, Tessa Nicole Villarreal, Josephine Savanna Walsh, Braden Michael Wickkiser, Colin Christopher Wickman, Stella Lea Wright

Honor Roll – 10th Grade

Cole Thomas Anderson, Madilynn Leigh Babcock, Colten Russel Bautista Tyner, Connor James Bogard, Sydney Ann Brandt, Hillary Audrey Browntwum, Jazmin Elizabeth Cabello, Layken Collette Callahan, Bianca Victoria Cardona, Nathalie Gabriela Cespedes, Diego Cisneros, Brock Dylan Claypool, Adalyn Sky Corwin, Demi Mitzy Magdalena Davila, Patrick Riley Elsen, Briana Renee Gamboa, Sophia Ann Geiss, Nicholas Ilko Gentchev, Aiden James Gillespie, Mckenna Lynn Gliwa, Mason Paul Goffinet, Boose Robert Haberkorn, Lani May Hanley, Olyve Angeline Havens, Gunner Allen Henke, Luke Howard Huntley, Grady Ray Hutchcraft, Brycen Daniel Johnson, Brogan Ryan Kjellesvik, Jackson Robert Knapp, Isabella Giulianna Kunz, Kenzington Marie Lavery, Lucas James Legner, Genaro Sebastian Lucatero, Kayla Marie McCarthy, Lauren Nichole Melby, Addyson Corinne Miles, Elaina Lauren Clair Moskalik, Jonaven Antonio Neely, Halie Elizabeth Olson, Ashtyn Grace Oppenlander, Anali Delilah Ortega, Quaid Jeremey Phillips, Zaniyah Lynette Nicole Portis, Lyla Mae Quevedo, Angela Marie Rivera, Addison Grace Savoia, Camryn Maisey Schoonover, Gabriela Segura, Kahne Anthony Siler, Sean Gregory Skrtich, Isabella Lynn Smego-Layne, Mckinley John Smith, Taylor Jean Svoboda, Efrain Valencia Jr, Sean Paxton Valentine, Ella Raign Walker, Colton Michael Wolsfeld, Alan Xique, Payton Elizabeth Zomboracz.

High Honor Roll – 10th Grade

Brady Otto Armstrong, Brady James Babington, Vivian Lee Benson, Colin Thomas Bertino, Xander McIntyre Braun, Clarissa Marianny Cardenas, Adrienne Kathleen Cherven, Lilyan Lynn Conroy, Heidi Lynn Cook, Aidan Liggan Donahue, Tyler Christopher Downey, Jaliyah Audrianna Ellison, Natalie Elizabeth Fithian, Amber Pearl Frederick, Mia Denise Frias, Caleb Allen Fulkerson, Estefany Gonzalez-Guerrero, Mioalexander Govea, Aiden Michael Graham, Amy Marie Gunn, Grady Nicholas Jensen, Leslie Juarez-Osorio, Robert Joseph Kennedy, Landon Andrew Kupiec, Leah Marie Laughary, Aubrey Sue Lines, Wyatt Jeffrey Linn, Vivian Alejandra Lopez, Eli James McDonnell, Caden Matthew Medler, Jocelyn Mendez, Rosemary Lynn Misener, Loralie Addison Muffler, Addyson Nichole Olson, Taylor Avery Peterson, Camryn Marie Pfeifer, Helen Elizabeth Ritke, Ky Joseph Scalf, Ivette Sedano, Griffin James Blake Shannon, Madelyn Louise Shell, Ethan Charles Smith, Olivia Kristen Ann Stanley, Kaelin Renee Strainis, Autumn Rose Street, Aiden Jacob-Scott Swan, Cuyler Eugene Swanson, Noah Trejo, Peyton Joan Uher, August Daniel Valdivia, Dakota James Welch, Audrey Elizabeth Williams, Maddie Karleen Wills.

Honor Roll – 11th Grade

Spencer Matthew Alvarez, Julieta Arciniega-Tamayo, Marissa Ann Barkley, Carly Ann Bols, Aubrey Lynn Bormet, Yadhira Caballero, Landrie Leigh Callahan, Berlyn Grayce Canjura, Alexis Carlos, Maureen Katherine Collins Carroll, Thyra Emma Condon, Austin Lee Croegaert, Alecia Marie Dettmann, Addison Grace Dworak, Lilliana Anne Garcia, Megan Ruth Glerup, Kahmela Lynn Gregoire, Vanessa Guerrero, Adam Joseph Guilinger, Addison Mae Hackett, Brian Joseph Haish, Lillian Katherine Hansen, Addison Marie Harrington, Brady Scott Harris, Dulce Maria Hernandez, Hayley Raye Hood, Nikita Darrell Hovious, Mylie Taylor Hughes, Brianna Lee Hunt, Alberto Jaimes Rodriguez, Jacob Michael Lanahan, Martin Joseph Lauterbach, Lissette Leon, Hunter Garret Lindenborn, Layla Jade Linder, Hayden Daniel Macdonald, Kaylee Emma Maddox, Lukas Andrew Malaise, Madison Marie Malcik, Braydon Lee Mark, Lillian Grace Mateski, Grace McNabb, Ryan Chance McNames, Xavier Jay Medina, Brooklynn Rose Nigro, Owen Thomas Noon, Aldo Emilio Perez, Emily Lorene Ranallo, Hunter Thomas Russell, Owen Michael Sater, Nevaeh Toni Schmidt, Mason Nathaniel Schwinn, Lorna Rose Seamans, Tessa Claire Shannon, Lauren Angela Sheets, Anthony Tyler Smith, Layla Jane Julie Steele, Destiny Marie Thacker, Brooke Susan Thorson, Courtney Anne Tybor, Bryce Douglas Varner, Aiden Riley Whennen, Alexis Jillian Williams, Dulce Maria Xique.

High Honor Roll – Grade 11

Aidan Ryan Aldrich, Chace Daniel Bachert, Connor Michael Barth, Dylan Edward Cleek, Ava Marie Conley, Griffyn Richard Cowell, Sarah Ann Crisman, Logan Alan Deck, Austin Spencer Delahera, Emilee Kathleen Doss, Parker Wesley Fleetwood, Sophia Naomi Garcia, Emma Sophia Gilbertson, Caitlin Therese Gile, Margaret Jane Haas, Madeline Grace Hamer, Alyssa Anne Jepson, Alexander Christian Kott, Addison Rose Lanahan, Cade Matthew Laudeman, Gianna Georgia Marino, Jeffrey Louis Martinez, Juan Emmanuel Martinez, Chase Patrick McConnell, Hayden Weiss McGhee, Grace Patricia Misener, Alderson Harvey Morrison V, Milena Keri Muffler, Isabell Jeneane Nissen, Olivia Kathleen Novick, Kylie Ellen Overbeck, Molly Kate Passerman, Aanya Hari Patel, Shreya N Patel, Brodie Christopher Peterson, Olivia Grace Peterson, Skyler Clare Saelens, Sophie Rae Sanders, Jace Aaron Scalf, Brenna Morine Sheets, Giselle Soto, Logan Kyle Sparrow, Riley Paige Tedford, Noemi Iris Trejo, Ella Camille Urbasek, Rowan Dempsey Wampler, Jonathan James Zarbock.

Honor Roll – 12th Grade

Dominic Benjamin Alvarez, Brandon Glenn Anderson, Miguel Angel Balbuena, Jackson Aubrey Bertram, Blaine Michael Beshoar, Brett William Bounds, Joaquin Caleb Bridges, Zachary Robert Chapman, Ethan Scott Cholewinski, Maximiliano Cobarruvias, Morgan Mikayla Congo, Nathalie Cruz, Michael Andrew Cuthbertson, Luchiano James Eberhard, Ella Marie Fleetwood, Jacob Robert Gonzalez, Jazlin Lexia Gonzalez, Kohen Matthew Gross, Hayden Finn Hackett, Peyton Joshua Hairald, Grace Ella Larue Henke, Aric Steven Huettemann, Hayden Parker Hutchcraft, Cameron Elizabeth Lee Johnson, Mason Richard Kjellesvik, Merek William Klicker, Addison Maryn Kneller, Emily Rebecca Larsen, Makenna Jade Learned, Kylyn Georgeia Lindsay, Ariana Lopez, Kaylee Rae Ludvigsen, Angel Luna, Brenden Matthew Mahnke, Makayla Louise Malik, Jessica Kate Mann, Cate Elizabeth Moore, Emma Charlie Neal, Trey Allen Olson, Tristan Roberto Olvera, Ayden Edward Oppenlander, Leah Nicole Ortiz, Ethan Uziel Pereira, Andrea Isabel Perez, Ella Grace Pool, Maya Ray Price, Teagan Grace Pucel, Gisselle Dioselyn Reyes, Kimberly Rodriguez, Angela Jacqueline Sallese, Noelani Isabell Schomig, Owen Brent Schroder, Brady Scott Schwinn, Hayden Elizabeth Seaholm Cowman, Cornelius A Shaheer, Jordyn James Shannon, Eric Ryan Shear, Devin Ashley Shenberg, Iris Soberano, Skylar Christine Sparks, Addison Esther Spencer, Tyler Michael Terrell, Nevaeh Denise Terry, Richard Raymond Thiel, Angel Zidane Valderrama, Sandra Berenice Valenzuela, Steven George Wagner, Jack Connor Wheeler, Jack Daniel Wilkinson, Madison Grace Yurkovich, Lorenzo James Zdanwic

High Honor Roll – 12th Grade

James William Addis, Jacqueline Aguilera, Connor Dale Ahearn, Jason Alexander Ajlan, Kedzie Keira Auwerda, Anna Rose Bibly, Julia Marie Borgstrom, Meghan Bzdill, Brian Chen, Shelby Grey Doss, Karson Lee Dransfeldt, Liam Tyre Eber, Rahyana Nyla Egan, Andrew James Engelke, Mackenzie Leslie Enger, Joseph Armando Frias, Nicole Elizabeth Noelle Gagnon, Madison Gabrielle Gansel, Emma Ann Geiss, Dakota Ray Goff, Harmony Jeanelle Heisterman, Daniel Anthony Hess, Keira Ann Janosz, Lili Annabella Johnson, Julia Nicole Knoblich, Elise Jeanne Knudson, Carolina Maravilla, Charles Gary Martello, Danica Lorraine Martin, Makensi Lee Martin, Logan Robert Matzen, Grace Elizabeth Mennenga, Brenna Catharine Mills, Reagan Elaine Oelschlager, Bergen Mae Paulson, Colin Joseph Pfeifer, Ayla Phillips, Taylin Violet Phillips, Marleyna Julianna Price, Ashlyn Rae Punke, Bradley James Healy Raffel, Mckenzie Leigh Ragland, Cameron David Raymer, Zoe Annora Redmond Stanley, Emma Grace Savoree, Ashton Cole Schmaedeke, Macy Lynn Shell, Donovan Patrick Smith, Paige Renee Swanson, Brianne Nicole Temme, Brandy Samantha Valencia-Farias, Paityn Rae Valentine, Evie Warne Zumwalt, Griffin Michael Zweeres.