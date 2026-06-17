Presenting the 2026 Times Girls Track and Field All-Area Honor Roll

The Times area was well-represented at the IHSA Girls Track and Field State Meet, with Sandwich, Flanagan-Cornell/Woodland, Ottawa, Somonauk/Leland, Marquette, Seneca, Streator and Fieldcrest all represented in Charleston.
Here are the area’s state qualifiers and their postseason accomplishments, the 2026 Times Girls Track and Field All-Area Honor Roll.
Long jump
Abbi Armstrong, Flanagan-Cornell/Woodland, so.: 4th at 1A state, 1A sectional champion
Lila Coleman, Seneca, sr.: 15th at 1A state, 1A sectional champion
Ella Roberts, Somonauk/Leland, fr.: 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
Triple jump
Kaylee Delheimer, Flanagan-Cornell/Woodland, sr.: 17th at 1A state, 1A sectional runner-up
Discus
Kinslee Sweeden, Streator, so.: 16th at 2A state, 2A sectional champion
Pru Mangan, Fieldcrest, sr.: 1A state qualifier, 1A sectional champion
Shot put
Gwen Jimenez, Ottawa, jr.: 11th at 2A state, 2A sectional runner-up
Pru Mangan, Fieldcrest, sr.: 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
Pole vault
Alexis Punsalan, Somonauk/Leland, jr.: 1A state champion, 1A sectional champion
Emily Aldridge, Seneca, so.: T-12th at 1A state
Avery Aldridge, Seneca, so.: 14th at 1A state, 1A sectional runner-up
100 dash
Madisyn Trainor, Marquette, jr.: 1A state qualifier
Abbi Armstrong, Flanagan-Cornell/Woodland, so.: 1A state qualifier
Lila Coleman, Seneca, sr.: 1A state qualifier
Ella Roberts, Somonauk/Leland, fr.: 1A state qualifier
200 dash
Madisyn Trainor, Marquette, jr.: 1A state qualifier
Abbi Armstrong, Flanagan-Cornell/Woodland, so.: 1A state qualifier
Lila Coleman, Seneca, sr.: 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
400 dash
Kendall Justice, Ottawa, fr.: 2A state qualifier, 2A sectional runner-up
Lila Coleman, Seneca, sr.: 4th at 1A state, 1A sectional champion
1,600 run
Sunny Weber, Sandwich, sr.: Times Girls Track and Field Athlete of the Year, 2A state champion, 2A sectional champion
3,200 run
Sunny Weber, Sandwich, sr.: Times Girls Track and Field Athlete of the Year, 2A state runner-up, 2A sectional champion
100 hurdles
Alayla Harris, Sandwich, jr.: 2A state qualifier, 2A sectional runner-up
Kaylee Delheimer, Flanagan-Cornell/Woodland, sr.: 1A state qualifier
Lilly Pfeifer, Seneca, sr.: 1A state qualifier
4x100 relay
Somonauk/Leland (Mia Bennett, Abigail Hohmann, Alexa Larson, Ella Roberts): 1A state qualifier
4x400 relay
Seneca (Julie Mueller, Emily Aldridge, Avery Aldridge, Cora Chapman): 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
4x800 relay
Seneca (Lily Mueller, Tenley Yandell, Julie Mueller, Cora Chapman): 1A state qualifier, 1A sectional runner-up