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Illinois Valley

Presenting the 2026 Times Girls Track and Field All-Area Honor Roll

State qualifiers from across the area

Somonauk's Alexis Punsalan competes in the pole vault during the Class 1A Sectional meet on Thursday, May 14, 2026 at Seneca High School.

Somonauk's Alexis Punsalan competes in the pole vault during the Class 1A Seneca Sectional in mid-May. (Scott Anderson)

By J.T. Pedelty

The Times area was well-represented at the IHSA Girls Track and Field State Meet, with Sandwich, Flanagan-Cornell/Woodland, Ottawa, Somonauk/Leland, Marquette, Seneca, Streator and Fieldcrest all represented in Charleston.

Here are the area’s state qualifiers and their postseason accomplishments, the 2026 Times Girls Track and Field All-Area Honor Roll.

Long jump

Abbi Armstrong, Flanagan-Cornell/Woodland, so.: 4th at 1A state, 1A sectional champion

Lila Coleman, Seneca, sr.: 15th at 1A state, 1A sectional champion

Ella Roberts, Somonauk/Leland, fr.: 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

Triple jump

Kaylee Delheimer, Flanagan-Cornell/Woodland, sr.: 17th at 1A state, 1A sectional runner-up

Discus

Kinslee Sweeden, Streator, so.: 16th at 2A state, 2A sectional champion

Pru Mangan, Fieldcrest, sr.: 1A state qualifier, 1A sectional champion

Shot put

Gwen Jimenez, Ottawa, jr.: 11th at 2A state, 2A sectional runner-up

Pru Mangan, Fieldcrest, sr.: 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

Pole vault

Alexis Punsalan, Somonauk/Leland, jr.: 1A state champion, 1A sectional champion

Emily Aldridge, Seneca, so.: T-12th at 1A state

Avery Aldridge, Seneca, so.: 14th at 1A state, 1A sectional runner-up

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Seneca’s Lila Coleman finishes fourth in the Class 1A 400 meters at the IHSA State Finals in Charleston. (Gary Middendorf)

100 dash

Madisyn Trainor, Marquette, jr.: 1A state qualifier

Abbi Armstrong, Flanagan-Cornell/Woodland, so.: 1A state qualifier

Lila Coleman, Seneca, sr.: 1A state qualifier

Ella Roberts, Somonauk/Leland, fr.: 1A state qualifier

200 dash

Madisyn Trainor, Marquette, jr.: 1A state qualifier

Abbi Armstrong, Flanagan-Cornell/Woodland, so.: 1A state qualifier

Lila Coleman, Seneca, sr.: 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

400 dash

Kendall Justice, Ottawa, fr.: 2A state qualifier, 2A sectional runner-up

Lila Coleman, Seneca, sr.: 4th at 1A state, 1A sectional champion

1,600 run

Sunny Weber, Sandwich, sr.: Times Girls Track and Field Athlete of the Year, 2A state champion, 2A sectional champion

3,200 run

Sunny Weber, Sandwich, sr.: Times Girls Track and Field Athlete of the Year, 2A state runner-up, 2A sectional champion

100 hurdles

Alayla Harris, Sandwich, jr.: 2A state qualifier, 2A sectional runner-up

Kaylee Delheimer, Flanagan-Cornell/Woodland, sr.: 1A state qualifier

Lilly Pfeifer, Seneca, sr.: 1A state qualifier

4x100 relay

Somonauk/Leland (Mia Bennett, Abigail Hohmann, Alexa Larson, Ella Roberts): 1A state qualifier

4x400 relay

Seneca (Julie Mueller, Emily Aldridge, Avery Aldridge, Cora Chapman): 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

4x800 relay

Seneca (Lily Mueller, Tenley Yandell, Julie Mueller, Cora Chapman): 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

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J.T. Pedelty

J.T. Pedelty

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 27 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.