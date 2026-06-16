Ottawa High School honor roll, 4th quarter 2025-2026

Ottawa High School announced its honor roll for the conclusion of the fourth quarter of the 2025-2026 school year.

Freshmen

Vanessa G. Aceves, Lucille R. Alexander, John C. Armstrong, Elizabeth A. Arnold, Yarethzie Arrez, Alexis A. Avalos, Shianne L. Bensa, Killian D. Berkland, Kyana A. Berry, Jalaya R. Berry-Robinson, Addison M. Blacklaw, Andrew J. Brink, Joseph H. Brown, Taylor S. Bruck, Mia N. Bujnowski, Desmond G. Burress, Raymond J. Casas, Jr., Trinity M. Casas, Piper A. Coglianese, Damien P. Cooksey, Julia E. Craig, Sawyer M. Culjan, Earl W. Czech, Teagan J. Darif, Ashlynn N. Dean, Hunter J. Declue, Natalie E. Dettmann, Dezlan A. Duncan, Savannah E. Ehorn, Henry M. Farabaugh, Lydia K. Farrell, Javante A. Feddericke, Luca B. Fernandez Jobst, Mikayla V. Fiarito, Geovany M. Fiscal, Jaelyn N. Forino, Ocean E. Fowler, Venecia M. Fowler, Scarlett A. French, Landon C. Fritz, Raidynn L. Fuller, Lane C. Gabehart, Christian L. Gardner, Madelyn B. Gibbons, Aubrie M. Goodchild, Maisie S. Graham, Jeremiah L. Graman, Gunner N. Grammer, Leela L. Gromm, Amiela L. Guerrero, Axel Gutierrez, Abigail M. Halsey, Sophia E. Halterman, Kendall A. Hardee, Wren N. Harris, Anthony G. Harrison, Iris M. Hasty, Brennen S. Heaver, Hunter Heuser, Keiana K. Hood, Elliott J. Jarmusz, Miles J. Johnson, Tucker R. Johnson, Kendall B. Justice, Kinsley M. Justice, Kennedy R. Kane, Megan E. Kane, Delilah N. Karahalios, Leah L. Kearfott, Dawsynn M. Kettman, Ella M. Kielan, Benjamin L. Koshko, Andrew R. Kovash, Vanessa R. Laitila, Kathryn Z. Lane, Everett J. Laury, Layla G. Leo, Taylan L. Lewis, Bryce A. Lucas, Mitchell A. Macias, Drake A. Mann, Bodie J. Martin, Brody T. Maynard, Braxten J. Mcalpine, Irelynn M. Mcalpine, Owen J. Mccague, Andrew D. Mcginnis, Connor R. Medina, Dominic X. Melara, Jessie L. Merritte, Aiden S. Miller, Keandre T. Miller, Mckenzie K. Mool, Mayson A. Munson, Alaina C. Nimke, Jack S. Oslanzi, Dane M. Passwater, Corbyn A. Pazur, Aria L. Phillips, Zoiy H. Phillips, Jackson H. Pitstick, John W. Poggi, Christopher J. Polega, Sophera R. Polier, Isabella S. Puente, Analia Purcell, Lydia K. Purcell, Mariah K. Putnam, Daisy M. Rabadan, Zophia Ramirez, Esmerelda R. Remington, Lillian E. Rende, Chase L. Riley, Christian J. Robinson, Gabriel E. Rowold, Madelyn M. Salz, Dylan R. Samaniego, Madison M. Schillings, Sarah M. Scobey, Miranda L. Shorkey, Emma J. Small, Makenna C. Smith, Isabella A. Sovero, William J. Stewart, Cole J. Stoudt, Rianne Stef Tago, Sophie M. Taylor, Jaxson C. Thomas, Haily A. Thorson, Emma L. Treest, Mason D. Trettenero, Gisell Valdez, Isaac C. Valencia, Kaleb M. Vargas, Ella G. Vicich, Jaylen S. Wallace, Rose Whitecotton, Jude M. Willet, Brinley M. Winter, Nathan L. Worby, Jaimee A. Wozek, Vincent J. Zuber.

Sophomore

Josie Akins, Laynie R. Allen, Nicholas A. Amble, Evelyn R. Andree, Zoey Angelico, Joshua M. Armstrong, Michael P. Beattie, Ember D. Bertalot, Alexavier Billings, Aiden F. Bishop, Brennen M. Bolf, Jr., Jerome D. Bridwell, Addisyn M. Budnick, Amy M. Budnick, Joclyn E. Butzen, Sydney Camp, Reagan L. Carlson, Ashley N. Carnes, Teague A. Carretto, Lillian E. Clayton, Ryker Cole, Landon Dewindt, Cashton C. Dilley, Taylor A. Ditchfield, Zelda Dubois, Keira J. Duffy, Michaela M. Flashing, Alexander J. Gazda, Connor Gray, Zachary Green, Keelin G. Gross, Sophia Hart, Ella K. Hobson, Libee L. Hoffman, Nevan L. Holloway, Reeve A. Hortega, Jett J. Johnson, Margaret L. Jones, Aiden J. Jones-Stewart, Sienna Justice, Carson S. Keylard, Georgia K. Kirkpatrick, Savannah M. Kochan, Wyatt A. Krause, Addison C. Landers, Paisley A. Leal, John K. Lee, Kaiden D. Lemke, Wrigley Leslie, Josalyn M. Lyle, Melissa G. Marabotti, Savannah Markey, Alexander Martinez, Kimberly Michel, Karsyn R. Moore, Rory P. Moore, Piper Mosley, Ryan Mueller, Jr., Angel Munoz, Jaxon Neu, Leah R. Norris, Madelyn Olszewski, Nathan P. Oneill, Hailey S. Palko, Jayden J. Pannell, Gabrielle C. Payne, Alina D. Perez, Caden Perry, Emily Pierre, Lila J. Platt, Sarah E. Polich, Nick A. Posey, Allie Quinn, Andrew Randall, Makenzee R. Rausch, Leah M. Reed, Peyton Richards, Jaxon R. Rissman, Caden W. Roether, John A. Ruiz, Rylen J. Samolitis, Aylah C. Santoy, Jordyn E. Scheive, Blake C. Schiltz, Ariana B. Serna, Mckinley E. Shepherd, Nevaeh R. Sholders, Dixie A. Smick, Jayden Spencer, Miles M. Stafford, Gunner L. Stevens, Ellie G. Story, Charli F. Stoudt, Jaylin Sullivan, Caitlyn M. Swartz, Coltin J. Swartz, James Threadgill, Hailey M. Thrush, Meredith K. Waldron, Celeste E. Wallace, Jackson Witte, Hannah-Leah Zambrano, Peyton L. Zuchora.

Junior

Alyana N. Adams, Gaige M. Anderson, Braiden J. Angelico, Audrina Banushi, Marissa C. Barrientos, Kendall J. Biba, Noah D. Bockelmann, Ciara R. Bolf, Bella G. Borowski, Emma R. Brasfield, Taylor L. Burke, Maverick A. Burress, Alivia M. Butler, Hadley M. Byrd, Westley D. Byrnes, Chloe Carmona, Dane R. Carretto, Jack D. Carroll, Alexis Cavalear, Morgan Collins, Finley F. Cooper, Azanara Correa Salinas, Aubree Corwin, Alexander Cosmutto, Logan Cottingham, Eugenia R. Craig, Owen M. Czech, Raegan O. Davis, Olivia R. Dekreon, Loraine C. Dobson, Shelby Domoleczny, Evan M. Dubois, Dreager A. Duncan, Brooke A. Durkee, Cade Eirhart, Bailey E. Etscheid, Callie J. Etscheid, Aiden J. Evans, Evan D. Farrell, Aleixo A. Fernandez Jobst, Rudi R. Fleck, Matthew R. Fleming, Kenleigh A. Fowler, Ian C. Fulkerson, Ashlynn M. Ganiere, Kenzie Genest, Wyatt R. Gerardy-Sawyer, Giovanny D. Gomez, Jacen C. Guerrero, Jocelin Gutierrez, Bryer M. Harris, Ailey J. Harstad, Camron C. Harvey, Madelyn G. Hedge, Gage Henry, Emma M. Hinshelwood, Raymond Hladovcak, Jayden Hoang, Rylee H. Hogue, Aaliyah K. Howard, Ava M. Jacobs, Eli M. Jeppson, Gwendalynn R. Jimenez, Idries C. Juarez, Tannor A. Kammerer, Bella K. Knoll, Kaden M. Konwinski, Evan H. Le, Ryann E. Lee, Piper G. Lewis, Hendrix N. Link, Michelle Lopez, Mia R. Lowe, Payton C. Lyon, Caleb R. Marek, Mara L. Mccullough, Madisyn A. Mcgrath, Dillon Mckinnon, Taylor J. Miner, Wyatt F. Mix, Kyrah L. Morey, Libby M. Muffler, Michelle Munoz, Valeria Munoz, Sidney Nanouski, Logan Olson, Evelin Olvera, Zadie T. Ortiz, Gaige Owens, Jaickob Y. Pastor Ortiz, Fabiola Perez Lopez, Jacob R. Phelps, Nora J. Poggi, Aidan G. Polancic, Robert Polier, Cassondra Powell, Reese M. Purcell, Lylah Rainey, Rosemarie Ramirez, Mary C. Rodriguez, Alexis N. Rogers, Adelynn Russell, Cheyenne Russo, Julian X. Ruvalcaba, Lexi L. Sawin, Dane W. Schmitz, Tristan A. Shama, George H. Shumway, Douglas Sibert, Alexzander Simpson, Emmy Small, Austin Smith, Danielle M. Smith, Donovan M. Smith, Bobbi S. Snook, Jenalyn G. Stahr, Payton M. Taylor, Annabelle M. Threadgill, Caitlyn D. Trettenero, Nathan J. Underhill, William M. Underhill, Aerith R. Underwood, Logan W. Walker, Glenn W. Weatherford, Rowan M. Weems, Charles J. White, Margaret J. Wiegman, Quinn M. Wilkinson, Emma G. Wilson, Ryan M. Wilson, Breckin Winter, Gabriel J. Zeglis.

Senior

Jordyn R. Allen, Madelyn R. Anderson, Kaden J. Araujo, Jacob H. Armstrong, Brayden L. Batistini, Delainey R. Brandow, Taylor M. Brandt, Colt K. Bryson, Makena J. Burke, Brooklyn E. Byone, Brianna R. Camacho, Jayden X. Carbajal, Bregan L. Cheatham, Teagan M. Cole, Lucas J. Conley, Alexander J. Contreras, Giovanni N. Contreras, Kerrigan A. Cooney, Emmalee A. Crosby, Olivia A. Davis, Tessa M. Diaz, Josephine E. Donahue, Cameron J. Dumke, Emma R. Enerson, Andrea A. Espinoza, Lucas A. Farabaugh, Ally M. Fascetta, Kilah G. Figenbaum, Laurel A. Fisher, Tyler J. Frazer, Mario A. Gerena, Ariel Z. Gonzalez, Malcolm P. Gretencord, Perla Gutierrez, Isabel M. Gwaltney, Samantha M. Halterman, Memphis-Kate Hart, Harlyn C. Hetelle, Eelan J. Hodge, Griffin J. Hughes, Hezekiah J. Joachim, Jack M. Johnson, Reagan L. Julian, Trenity M. Kimes, James M. Koppenhoefer, Avery S. Leigh, August R. Leiteritz, Joseph D. Liebhart, Noah A. Logan, Sara E. Lopez, Isabella M. Markey, Maya A. Martin, Diego Martinez, Aubrey E. Maubach, Shaelyn E. Miller, Thomas M. Milligan, Emma R. Molina, Kindley E. Moore, Zulee S. Moreland, Maritza J. Munoz, Robert G. Murphy, Jonathan D. Neu, Cash M. Nilles, Kaleb F. Nimke, Daphne M. Northrip, Evan H. Paris, Dominic M. Parks, Luke J. Passwater, Ishika V. Patel, Stephon E. Patrick, Xina H. Perez, David J. Phillips, David M. Pinter, Bethany G. Polega, Mason E. Posey, Ethan D. Poutre, Wyatt W. Quinn, Ava M. Ramza, Jasmine M. Resendez, Alyssa R. Reynolds, Bradley T. Reynolds, Grecia E. Romero, Claira M. Ruiz, Madeline J. Samolitis, Owen R. Sanders, Kaylee M. Santoy-Ceja, Manuel A. Saucedo-Garcia, Natalia E. Schillo, Leah A. Schiltz, Madison L. Schmidt, Ayden J. Sexton, Grant P. Smithmeyer, Haley J. Solan, Madilyn P. Soulsby, Madison V. Sowell, Paul G. Stallmann, Mary C. Stisser, Aubrey E. Sullivan, Adam J. Swanson, Charles R. Thiry, Celie A. Thomas, Kendall Thorsen, Juliana L. Thrush, Riley L. Thrush, Alexis R. Troutman, Gracie A. Troutman, Andrew P. Vercolio, Isabella S. Wade, Ava A. Weatherford, Lila L. Windy, Charles D. Wood, IV., Rhoin E. Zopp.